Als je veel achter een bureau zit, loont het vaak om je werkplek wat comfortabeler te maken. Met dit zit-sta bureau van Flexispot ben je op de goede weg.

Pluspunten Stevig bureau

Stevig bureau Verstellen gaat stil en snel

Verstellen gaat stil en snel Kabels mooi weggewerkt Minpunten Zwart blad is vlekgevoelig

Zwart blad is vlekgevoelig Montage vergt soms wat extra aandacht

E7 Flow zit-sta bureau: til je werkplek naar een hoger niveau

Als je veel achter een bureau zit, krijg je vroeg of laat last van een stijve rug. Vaak komen daar nog vermoeide schouders en een loom gevoel bij. Een zit-sta bureau helpt je dan om je werkhouding wat meer af te wisselen, zonder dat je de hele tijd moet pauzeren.

Daarnaast is het fijn dat je bij dit soort bureaus ook de hoogte makkelijk kunt aanpassen. Er is natuurlijk een ‘juiste’ hoogte voor je bureau, maar soms is het ook gewoon lekker om je bureau net iets hoger of wat lager te hebben staan.

De E7 Flow van Flexispot is zo’n zit-sta bureau. Het is de nieuwste versie van de E7-serie. Dit bureau heeft een adviesprijs van 799,99 euro. Maar tot en met 1 februari loopt er nu een actie. Je krijgt dan 28 procent (220 euro) korting en betaalt dan slechts 579,99 euro. Wees er snel bij, want OP = OP.

Montage: met z’n tweeën gaat het beter

De montage van de E7 Flow is vrij eenvoudig en alle schroefjes en plugjes zijn netjes verdeeld over verschillende zakjes. Maar je moet soms wel even twee keer kijken waar alles precies moet. De bouwtekeningen ogen hier en daar wat onduidelijk. Ook is het handig om er een accuboormachine bij te pakken. Dan gaat het schroeven net wat sneller.

Je hoeft overigens géén gaten te boren. Die zijn namelijk allemaal al voorgeboord in het blad. De onderdelen voelen allemaal oerdegelijk (maar sommige stukken zijn wel behoorlijk zwaar). Daarom is het handig om er een extra paar handen bij te roepen tijdens de montage.

Bij de E7 Flow wordt ook een stekkerblok meegeleverd met ruimte voor zes apparaten. Alle kabels kun je netjes wegwerken via de kabelgoot onder het bureau. Daarnaast wordt er een kabelgoot meegeleverd die je aan een van de poten kunt bevestigen om ook daar de kabels weg te werken.

Heb je dat eenmaal gedaan, dan oogt het bureau erg netjes en opgeruimd. Wij hadden ongeveer 45 minuten nodig om alle onderdelen uit te pakken en het bureau geheel in elkaar te schroeven. Maar een getalenteerde doe-het-zelver kan het vast een stuk sneller.

Kabels kun je netjes wegwerken in de kabelgoot onder het bureau (en op de tafelpoot)

Stevig, stil en sterk

Wanneer je achter de E7 Flow gaat zitten merk je meteen dat het bureau erg stevig is. We probeerden het tafelblad wat heen en weer te schudden, maar dat had nauwelijks effect. En dat is goed! Want je wilt een stevig bureau. Ook op maximale stahoogte (1m30) bleef het bureau vrij solide, zonder het overdreven wiebelige gevoel dat je bij sommige goedkopere modellen hebt.

Dat blijkt ook uit de officiële draagkracht van dit bureau. Hij kan tot 180 kilogram dragen. Dat is ruim voldoende voor een zware monitor (plus arm), een desktop, een printer, wat speakers en alles wat je verder nog op je werkplek wilt parkeren. Maar zelfs als we zelf op het bureau gingen zitten kon hij nog vrij moeiteloos omhoog.

Het verstellen gaat overigens snel en soepel. Het bureau kan tot 50 mm per seconde omhoog of omlaag en is daarnaast ook erg stil. Je kunt dus gerust tijdens een call je bureau even verstellen.

Ook is het handig dat je vier standen vast kunt zetten. Je hoeft dan maar één keer op het knopje te drukken en de E7 Flow gaat automatisch naar de ingestelde hoogte. Het schermpje is verder duidelijk af te lezen en aan de zijkant van het bedieningspaneel zit een usb-c poort. Hiermee kun je dus makkelijk onder andere je iPhone of Mac opladen.

Bureaublad: mooi, maar gevoelig voor vlekken

Het werkblad is mooi afgewerkt met een afgeschuinde rand. Het geheel ziet er ook heel strak uit. Maar het is wel jammer dat je op dit blad erg snel vlekken ziet. Waarschijnlijk merk je dit vooral bij de (donker)grijze versie van het tafelblad. Het witte blad zal hier minder last van hebben.

Krassen zie je niet heel snel, maar tijdens het in elkaar zetten heeft ons model toch een paar kleine beschadigingen opgelopen. Ondanks dat we behoorlijk voorzichtig waren tijdens het montageproces. Het is ook weer niet zo dat je door het verschuiven van een kopje meteen krassen ziet, maar we zouden toch niet een sleutelbos zomaar op het bureau leggen.

Conclusie: review E7 Flow

De E7 Flow is een prima zit-sta bureau. Hij is erg stabiel, lekker stil tijdens het verstellen en heeft een ontzettend goede tilkracht. De montage kan soms wat onduidelijk zijn, maar is goed te doen met een tweede persoon. Het werkblad ziet er mooi uit, maar het zwarte blad is gevoelig voor vlekken. Desondanks haal je met de E7 Flow een bureau in huis waarmee je nog jaren vooruit kunt. Wil je iets minder uitgeven? Dan is de E7 Pro (vanaf 599,98 euro) ook een goede keuze. Vergeleken met de E7 Pro zit het verschil vooral in de ingebouwde kabelmanagement, de afwerking van het werkblad en de stekkerdoos. De E7 Flow en de E7 Pro hebben dezelfde draagkracht, hetzelfde hoogtebereik en dezelfde hefsnelheid. En tot 1 februari krijg je ook bij dit bureau korting. Hij is nu namelijk 469,98 euro (met een spaanplaat blad).

