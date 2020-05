Reviewscore 7

Het is alweer bijna acht maanden geleden dat we in Nederland als één van de eerste landen met streamingdienst Disney Plus aan de slag mochten. Bevalt dat acht maanden later nog steeds? Dat lees je in onze Disney Plus review-update.

Disney Plus review update: acht maanden later

Het gebeurt niet vaak dat we als Nederland als eerste een nieuwe internationale dienst mogen proberen. Toch was dat met Disney Plus het geval en wat waren we er blij mee.

In onze Disney Plus review schreven we: “Disney Plus verrast met een complete app en een zeer compleet archief aan films en series. Er is zoveel leuks te zien dat het haast overweldigend is. Maar dit archief is natuurlijk gelimiteerd. De echte test voor Disney Plus is de originele content waarmee Disney op 12 november mee begint. Als dat goed genoeg is, verdient Disney Plus een blijvend plekje naast Netflix.”

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Originele content

Sinds september zijn er natuurlijk nieuwe dingen bijgekomen op Disney Plus. Met name films die eerder in de bioscoop waren te zien, daarna via digitale platformen te koop of te huur waren en nu een plekje hebben gekregen op Disney Plus. Denk aan de nieuwe versies van Aladdin en The Lion King, maar ook films als Star Wars: Rise of the Skywalker en X-Men: Dark Phoenix.

Qua originele content biedt Disney Plus een stapeltje vrolijke familieseries. Hierbij legt het bedrijf voornamelijk de nadruk op zichzelf en zijn parken. Daarnaast zijn er enkele aardige films zoals Togo, Timmy Fiasco en Star Girl toegevoegd. Dat zijn stuk voor stuk films die je niet in de bioscoop zou kijken, maar prima zijn voor een middagje op de bank tijdens een regenachtige dag.

Baby Yoda

De hoofdattractie is natuurlijk The Mandalorian. De eerste live action Star Wars-serie is een hit. Inmiddels is Baby Yoda (in de serie The Child genoemd) ongekend populair en kijken we halsreikend uit naar het tweede seizoen. Niet alleen omdat we willen weten hoe het verder gaat, maar ook omdat er voor volwassen verder niet zoveel te zien is. Behalve een blik achter de schermen bij… The Mandalorian.

Disney heeft een hoop plannen voor Disney Plus in de toekomst. Er komen verschillende series van Marvel uit, met de acteurs uit de films. Ook toffe superhelden die nog niet eerder in een serie of film zijn verschenen, krijgen een eigen show. Er komt een serie van Monsters Inc., meerdere Star Wars-series en een National Treasure-serie aan.

Maar het maken van deze series kost tijd en daarom is er nu een groot gat. Het is niet voor niets dat Disney heeft besloten om enkele Marvel-series naar voren te schuiven, zodat we deze zomer waarschijnlijk al naar The Falcon and the Winter Soldier kunnen kijken. Al staat de planning daarvan op losse schroeven in verband met de coronacrisis. Disney zou zelfs 75 miljoen dollar hebben uitgegeven om de filmversie van musical Hamilton een jaar eerder exclusief op zijn dienst te kunnen laten zien, om maar iets te kijken te hebben.

Disney Plus bevindt zich voor de meeste kijkers dus in een rare positie. We kijken heel erg uit naar de dingen die gaan komen, maar daar betalen we nu al onnodig voor. Eerlijk gezegd heb ik spijt dat ik een jaarabonnement (69,99 euro) heb genomen.

Conclusie Disney Plus review-update

Disney Plus heeft nog steeds een enorme schat aan content waar kinderen heel veel uren vermaakt mee kunnen worden. Maar als moderne streamingdienst die met nieuwe content om ons geld moet strijden, is het niet genoeg. Disney Plus staat nog een glansrijke toekomst te wachten als we een kijkje nemen naar alle toffe series die op komst zijn. Maar tot het zover is, is de Disney-droom nog geen werkelijkheid.

Disney+ Disney 9 (9412 reviews) Gratis via App Store

Disney Plus-tips

Wil je alles uit Disney Plus halen? Check dan onze Disney Plus-gids. Of bekijk onze Disney Plus-review nog eens terug: