Review: Chromecast met Google TV: streamingstick voor filmliefhebbers

De Google Chromecast heeft een flinke update gekregen en deze nieuwe versie van de populaire hdmi-dongle is gemaakt voor fanatieke bingewatchers. iPhoned vertelt je alles over de Chromecast met Google TV in deze review!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Chromecast met google TV review

Wanneer je veel naar streamingdiensten kijkt, wordt het al snel vervelend om bij te houden welke films je waar kunt zien. Daar komt bij dat films regelmatig verdwijnen bij bepaalde streamingdiensten. Ook komt het voor dat ze van de ene streamingdienst naar de andere verhuizen. Dat maakt het allemaal niet makkelijker om bij te houden welke films je wel en welke je niet hebt gezien …

Zou het daarom niet makkelijker zijn wanneer je alle streamingdiensten tegelijk kunt doorzoeken of doorbladeren? Of dat je aanbevolen films en series te zien krijgt van alle streamingdiensten, zoals Netflix, Disney Plus, HBO Max én Amazon Prime?

Dat kan! Want daar is de Google Chromecast met Google TV voor gemaakt. Met deze nieuwe Chromecast kun je eenvoudig door al je streamingdiensten bladeren om al je films en series te bekijken, vanuit één centrale plek.

Installatie Chromecast met Google TV

Wanneer je het kleine doosje van de Chromecast met Google TV opent, zie je dat er best veel bijgewerkt is aan het uiterlijk van de Chromecast. Hij is wit, wat ovaler dan de vorige generatie en heeft afgeronden hoeken. Andere zaken zijn wel bij hetzelfde gebleven: je sluit de Chromecast nog steeds aan op een HDMI-poort van je televisie.

Wel jammer: je moet de (meegeleverde) usb-c-kabel en het stroomblokje gebruiken om de Chromecast van stroom te voorzien. Je hebt dus altijd een vrij stopcontact nodig om de streamingstick te gebruiken. Je kunt de kabel ook niet in een usb-poort van je tv steken, wat bij oudere versies nog wel mogelijk was.

Daarna zet je de tv aan en switch je naar het juiste hdmi-kanaal. Vervolgens pak je de afstandsbediening erbij (met de meegeleverde batterijen) en moet je het apparaatje instellen. Dit doe je het makkelijkst met de Google Home-app op je iPhone of iPad.

Wanneer je die app al eerder hebt gebruikt voor een ander Google-apparaat, kan de Chromecast deze gegevens gebruiken. Het instellen gaat dan redelijk vlot, maar toch moet je nog handmatig nog wat zaken instellen, zoals het wifi-wachtwoord.

Streamingdiensten instellen

Tijdens de installatie geef je aan welke streamingdiensten je hebt. Chromecast ondersteunt vrijwel alle bekende streamingdiensten. Heb je eenmaal de streamingdiensten aangegeven, dan kun je rustig koffie pakken. Het installeren van alle apps en de eerste keer opstarten duurt namelijk even.

Is dat achter de rug? Dan is de Chromecast met Google TV klaar voor gebruik. Nou ja, voor het grootste gedeelte. Want soms kan het nog wel eens gebeuren dat je eerst nog moet inloggen bij de streamingdienst die je wilt gebruiken.

Je bedient het apparaatje geheel met de afstandsbediening. Het menu is duidelijk en reageert vlot. De afstandsbediening werkt dankzij de ronde knop bovenaan erg fijn en je bladert vlot door het menu.

Fysieke knoppen en spraak-assistent

Het is wel opvallend dat er een fysieke knop voor Netflix en YouTube op de afstandsbediening zit, maar dat er geen knoppen zijn voor bijvoorbeeld Disney Plus. Wij hadden liever een vijftal knoppen gezien waar je dan zelf je favoriete diensten aan kunt hangen of helemaal geen knoppen voor specifieke diensten.

De Chromecast geeft je aanbevelingen van alle streamingdiensten en dat is fijn, want je hoeft niet eerst alle apps individueel te starten. Ook een handige optie: met de zwarte knop op de afstandsbediening (wel ingedrukt houden) kun je spraakopdrachten gebruiken. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen ‘start Stranger Things aflevering 4 van seizoen 3’. Dat werkt bijzonder goed en scheelt je weer een paar extra klikken met de remote.

Lees meer: Chromecast met Google TV komt officieel naar Nederland

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wel Spotify, geen Apple Music

Ook Spotify en andere apps zijn te vinden op de Chromecast met Google TV, maar van Apple Music ontbreekt ieder spoor. Je kunt de muziekdienst wel linken aan je Google-account via de Google Home-app, maar dat is omslachtig. Heb je dat toch gedaan? Dan kun je muziek afspelen via de Chromecast (en zelfs spraakopdrachten om muziek te starten gebruiken).

Chromecast is ook voor games (maar wel beperkt)

De Chromecast kun je ook gebruiken om bepaalde Android-games te spelen. Je merkt wel dat deze optie niet de hoofdtaak van de Chromecast is. Geef je bijvoorbeeld de zoekopdracht ‘Angry Birds in de App Store’ dan krijg je een lijst met YouTube-video’s te zien.

Om in de store te zoeken naar een game, moet je eerst naar het tabblad ‘Apps’ gaan. Daarna kies je voor ‘Zoeken naar apps en games’ naar de titel van een game te zoeken. Overigens heb je voor sommige games wel een controller met bluetooth nodig.

Lees meer: Apple TV of Chromecast – welke mediaspeler is beter?

Conclusie: Chromecast met Google TV review

De Google Chromecast met Google TV is een zeer betaalbaar apparaatje voor de fanatieke filmkijker met toegang tot veel streamingdiensten. Het doorzoeken van alle films en series werkt ontzettend makkelijk. Daarnaast is de interface van Google TV is overzichtelijk en handig in gebruik. De Chromecast is vlot, maar kan soms wel wat haperen wanneer je bijvoorbeeld een tijdje Netflix hebt gekeken en terugkeert naar het hoofdscherm. Dan duurt het net wat te lang om weer naar een andere film te gaan. Apple TV heeft vergelijkbare zoekfuncties als de Chromecast met Google TV, maar die zijn wel wat beperkter. Daarnaast is de Apple TV een stukje duurder. Apple TV heeft dan wel weer als voordeel dat het instellen vlotter gaat wanneer je al een Apple-account hebt en dat onder andere de app voor Apple Music beschikbaar is.

Google Chromecast kopen

De Chromecast met Google TV heeft een adviesprijs van 69,99 euro. Ben je van plan om een Google Chromecast te kopen? Dan moet je even goed rondkijken, want de Chromecast met Google TV is vaak een stuk goedkoper te krijgen.

Check in dat geval eerst de Chromecast met Google TV-prijsvergelijker van onze zustersite Android Planet. Dan weet je zeker dat je altijd de beste prijs te pakken hebt!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!