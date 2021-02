Zes jaar na de release van CarPlay kijken we nog eens naar deze Apple-software voor je auto. Lees nu onze CarPlay review-update.

Toen we Apple CarPlay een review gaven was het 2015, het jaar dat de iPhone 6S uit kwam. Toen noemden we CarPlay nog een ‘extraatje’, met als conclusie: ‘Pas als de mogelijkheden van CarPlay worden uitgebreid is het platform de moeite waard om te gebruiken in de auto.’

Inmiddels is CarPlay aardig veranderd. In de basis is het systeem hetzelfde, maar door updates is de software een stuk functioneler geworden. Er zijn meer apps beschikbaar en je hebt meer mogelijkheden. Maar ontstijgt CarPlay daardoor het label van ‘extraatje’?

Meer apps

Het grootste verschil met zes jaar geleden is dat er meer apps beschikbaar zijn, waardoor je veel meer mogelijkheden hebt tijdens het autorijden.

Dat geldt bijvoorbeeld voor navigatie-apps, want voorheen kon je enkel Apple Kaarten gebruiken om de weg te vinden. Hoewel Apple hard zijn best heeft gedaan om deze applicatie te verbeteren, liep de concurrentie zeker in de afgelopen jaren flink voor. Nu kun je ook Google Maps, Waze of Flitsmeister opstarten.

Ook was het aantal apps waarmee je audio kon luisteren bij de lancering beperkt. Inmiddels heb je een ruim aanbod aan apps voor muziek, podcasts en audioboeken. Tevens kun je veel meer berichten ontvangen: zo wordt WhatsApp gewoon ondersteund, net als Telegram.

Siri is essentieel

Een ander zeer belangrijke toevoeging is dat Apple app-makers toegang heeft gegeven om Siri te gebruiken. Dat betekent dat je applicaties met je stem kunt besturen. Belangrijk, omdat je op die manier niet naar een schermpje aan het staren bent en niet met knoppen bezig bent, terwijl je eigenlijk op de weg moet letten.

Je gebruikt Siri bijvoorbeeld om muziek te starten op Spotify of de andere muziekdienst die je gebruikt. De spraakassistent helpt je ook met navigeren of berichten sturen.

CarPlay is zo gemaakt dat je zoveel mogelijk informatie op het scherm hebt, waar je zo weinig mogelijk naar hoeft te kijken. Krijg je bijvoorbeeld een berichtje, dan staat op het scherm enkel de melding dat je een bericht hebt. Tik je op die melding, dan zal Siri het bericht voorlezen.

Dat is een groot verschil met je telefoon in een houdertje plaatsen en vervolgens je favoriete apps gebruiken. iOS is gemaakt als interface waar je complete aandacht op ligt. Alle informatie kun je direct zien en lezen. CarPlay zorgt ervoor dat je niets belangrijks hoeft te missen van wat er op je iPhone gebeurt, maar dat je niet zo op een scherm bent gefocust. Dat is veel veiliger.

Infotainment

De kracht van CarPlay is daarnaast dat het die Apple-touch heeft van een makkelijk te begrijpen en overzichtelijke interface. Het is direct herkenbaar en te gebruiken zonder dat je alles eerst moet uitzoeken. Dat is een groot verschil met de vaak onhandige en omslachtige infotainmentsystemen die autofabrikanten installeren.

CarPlay is tevens altijd met het internet verbonden via je telefoon, waardoor je geen extra kosten hebt om de nieuwste informatie te krijgen of überhaupt te kunnen navigeren. Het grootste voordeel is dat CarPlay tegelijk met iOS updates krijgt. De software van je auto krijgt meestal alleen bij de garage een update, mits de autofabrikant de moeite doet om de software nog te updaten natuurlijk.

Nieuwigheden

Recentelijk zijn er nog een paar handige functies toegevoegd die CarPlay net wat fijner maken. Eentje daarvan is dat je de achtergrond kunt aanpassen; een kleine toevoeging die het uiterlijk van het systeem enorm goed doet.

Een grotere toevoeging is de mogelijkheid om het beeld te splitsen. Sinds iOS 13 kun je meerdere apps tegelijk op het scherm plaatsen. Zo wordt links in het groot de navigatie getoond en rechts bijvoorbeeld je muziek of podcast, met knoppen en je aankomende agenda-afspraak.

Dat klinkt tegenstrijdig met wat waar CarPlay voor staat, maar dat is het niet. De focus ligt namelijk nog steeds op navigatie, maar je hoeft niet meer van app te wisselen als je bijvoorbeeld een liedje wil skippen. Dat scheelt meerdere handelingen en dus tijd waarin je naar het scherm kijkt.

Apple CarPlay lijkt misschien niet veel veranderd vergeleken met de release in 2015, maar qua functionaliteit is het platform enorm vooruit gegaan. Je hebt veel meer keuze in apps, Siri werkt zoals je hoopt en met de mogelijkheid om het scherm te splitten kun je meer zien en doen zonder te hoeven prutsen met meerdere apps. Vergeleken met de infotainmentsystemen van autofabrikanten is CarPlay nu het beste voor je auto en veel meer dan een extraatje.

