Ben je zoek naar betaalbare oordopjes met ruisonderdrukking? Dan zijn de Buddi Pulse True Wireless Headset een prima keuze!

Pluspunten Prijs

Prijs Actieve ruisonderdrukking

Actieve ruisonderdrukking Display in oplaaddoosje Minpunten Besturing is even wennen

Besturing is even wennen Erg aanwezige bas

Erg aanwezige bas Geen draadloos opladen

Buddi Wireless Headset: goedkoop AirPods-alternatief met noise-cancelling

De AirPods Pro van Apple zijn goed, maar behoorlijk prijzig (€ 214,95). Wil je oordopjes, maar niet de hoofdprijs betalen? Dan is er nu een prima alternatief. De buddi Pulse True Wireless Headset lijken zelfs een beetje op de AirPods Pro. En hebben net als Apple’s oortjes ook (actieve) ruisonderdrukking.

Deze oortjes kosten normaal 29,95 euro, maar ze zijn op dit moment in de aanbieding voor 24,95 euro.

Inhoud verpakking

In de verpakking van de buddi Pulse True Wireless Headset vind je een oplaaddoosje met de oortjes, de oplaadkabel en twee setjes met reserve siliconen dopjes. Het doosje met de AirPods heeft ongeveer de afmetingen van die bij de AirPods Pro, maar hij is wel een stukje dikker.

Verbinding maken met bluetooth

De oortjes zitten magnetisch in het doosje geklikt. Ze worden meteen geactiveerd als je ze eruit haalt. Verbinden gaat vrij eenvoudig, maar niet zo gemakkelijk als met AirPods. Je moet bij deze buddi’s zelf de oortjes onder ‘Bluetooth’ verbinden op bijvoorbeeld je iPhone.

We wilden tijdens de review van de buddi Wireless Headset de oortjes zowel verbinden met de iPhone als met een MacBook Air. Bij het verbinden met de iPhone ging het prima, maar als je daarna de oortjes op een tweede apparaat wilt gebruiken (in ons geval een MacBook), dan moet je de verbinding eerst handmatig verbreken op je iPhone. Pas daarna kun je de oortjes met je laptop verbinden.

Ben je dus van plan om de oortjes meestal op één apparaat te gebruiken? Dan heb je van bovenstaand nadeel vrijwel geen last. Maar wil je ze op meerdere apparaten gebruiken? Dan kan het wisselen op den duur vervelend worden.

Geluidskwaliteit: goed genoeg (met veel bas)

Maar het belangrijkste is natuurlijk het geluid. En dat zit wel goed met deze oordopjes. We moeten wel eerlijk zijn: verwacht niet de geluidskwaliteit van Airpods. Maar wat de oordopjes van buddi laten horen is zeker prima. Vooral wanneer je de veel lagere prijs in je achterhoofd houdt.

De oordopjes houden wel van een beetje bas. En dat overheerst zelfs op sommige momenten. Vind je wat extra oompf juist wel fijn? Dan zou je het ook als een pluspunt kunnen zien.

Aardig wat functies, maar besturing is even wennen

De besturing via de oortjes is prima. Het is wel even wennen voordat je weet waar alle opties zitten. Beide oordopjes van de buddi wireless headset hebben vrijwel dezelfde mogelijkheden, maar er zijn ook een paar verschillen. Zo kun je met het linkeroortje de transparantiemodus en de actieve ruisonderdrukking instellen. Met het oordopje aan de rechterkant switch je tussen gaming- en muziekmodus.

Ook kun je naar het volgend nummer skippen door twee keer snel te tikken, maar alleen met het rechter oortje. Tik je twee keer snel op het linkeroortje? Dan ga je juist een nummer terug.

Je kunt niet het volume via de oordopjes aanpassen, en dat is jammer. Daarvoor moet je altijd even je iPhone of ander apparaat erbij pakken. Hij heeft ook geen functies als oordetectie, waarmee de oortjes automatisch stoppen met afspelen als je ze uit je oor haalt. Houd daar dus ook rekening mee wanneer je ze even weglegt.

Accuduur

De accuduur is overigens prima. Met de oortjes red je het tot zo’n 4 tot 5 uur op een lading. Samen met een opgeladen oplaaddoosje haal je er zo’n 25 uur luisterplezier uit. Maar als je altijd de actieve ruisonderdrukking aan hebt staan, lever je wel wat uurtjes in. Dan haal je ongeveer zo’n 18 uur uit een volle lading met het doosje.

Het oplaaddoosje heeft een usb-c-poort. Er wordt een usb-a naar usb-c kabel meegeleverd, maar een oplaadblokje zit er niet bij. De buddi True Wireless Headset zijn overigens níét draadloos op te laden.

Het doosje van de buddi oordopjes heeft ook geen lampje waaraan je de lading kunt zien. In plaats daarvan heeft hij aan de zijkant van het doosje een klein schermpje waarop de beschikbare lading te zien is.

Conclusie: review buddi Pulse True Wireless Headset

De buddi Pulse True Wireless Headset is een prima AirPods-alternatief als je niet teveel uit wilt geven. De oordopjes hebben net als de AirPods Pro actieve geluidsonderdrukking en dat werkt best prima. Daarnaast zijn ze zweet- en spatwaterbestendig (IPX4) en zijn ze in het zwart en wit verkrijgbaar. Zolang je niet dezelfde geluidskwaliteit en ruisonderdrukking als Apple’s oordopjes verwacht en een beetje (veel) bas niet erg vindt, zijn deze buddi’s een prima koop. De besturing is wel even wennen en vooral in het begin zul je regelmatig de muziek per ongeluk pauzeren als je een keer aan de steeltjes zit. De oortjes zitten prettig en het kleine schermpje in het oplaaddoosje (waar de accuduur op staat) is ook handig. Wel jammer is het ontbreken van draadloos opladen en dat het verbinden met meerdere apparaten een beetje omslachtig is.

