iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Buddi MagWay: handige iPhone-houder voor in de cd-speler van je auto

Maurice Snijders
Maurice Snijders
20 februari 2026, 13:49
2 min leestijd
Buddi MagWay: handige iPhone-houder voor in de cd-speler van je auto

Reviewscore

8

Heb je een iPhone-houder nodig voor je auto waar nog een cd-speler in zit die je niet meer gebruikt, dan is deze Buddi MagWay wat je zoekt!

Lees verder na de advertentie.

Pluspunten

  • Zeer stevige montage.
  • CD-speler wordt vaak niet mee gebruikt, dus je blokkeert niks nuttigs.

Minpunten

  • CD-speler zit niet in elke auto op een ideale plek voor de Buddi MagWay.
  • Geen draadloze oplaadfunctie ingebouwd.
cd-slot

Buddi MagWay Phone Mount CD-slot

Er zijn allerlei soorten iPhone-houders verkrijgbaar voor in je auto, maar er zitten vrijwel altijd nadelen aan. Ze nemen een deel van je zicht weg, of ze blokkeren een ventilator. Of je moet ze echt letterlijk op je dashboard plakken.

Deze Buddi MagWay blokkeert ook iets, maar dat is iets wat je waarschijnlijk toch al niet meer gebruikt. Als het überhaupt in je auto zit, wat natuurlijk wel een voorwaarde is. En dat moet het ook nog op een geschikte plek zitten. Deze Buddi MagWay is dus niet voor iedereen ideaal, maar voor sommige auto’s werkelijk perfect.

buddi magway

Dit is het

De Buddi MagWay Phone Mount CD-slot klem je vast in de gleuf van de cd-speler. De houder heeft drie horizontale plaatjes naast elkaar die in de gleuf passen. Vervolgens kun je met een schroef het middelste plaatje omhoog draaien. Op deze manier komt de houder muurvast in het CD-slot te zitten.

Aan de andere kant van deze Buddi MagWay zit een draaibare MagSafe-ring, waar je je iPhone op vast kunt klikken. Heb je geen iPhone met MagSafe? Dan zul je blij zijn met de meegeleverde MagSafe-ring die je op je iPhone of op je hoesje kunt plakken. Je iPhone blijft stevig zitten tijdens het rijden en je kunt gemakkelijk wisselen tussen landschaps- en portretmodus.

Je iPhone zit door het ontwerp van de houder een stukje van het dashboard af, zodat je eventuele knoppen eronder nog gemakkelijk kunt bedienen. Je blokkeert natuurlijk altijd een beetje zicht op het dashboard. Hoeveel en wat precies is erg afhankelijk van je auto en de plek waar de CD-speler zit. In een Ford B-Max is het in elk geval ideaal (zie foto’s).

Dit kost het

Je koopt de Buddi MagWay Phone Mount CD-slot bij gsmpunt.nl voor slechts 22,95. En dan krijg je er ook nog eens vijf jaar garantie op!

Bekijk hier de Buddi MagWay Phone Mount CD-slot
buddi magway

Conclusie: Buddi MagWay Phone Mount CD-slot

De Buddi MagWay Phone Mount CD-slot is een beetje een niche-product. Moderne auto’s hebben helemaal geen CD-speler meer en bij sommige auto’s zit de CD-speler op een plek die niet handig is voor deze iPhone-houder.

Voor de auto’s die overblijven is deze Buddi MagWay echter perfect. Als je de CD-speler toch al niet meer gebruikt, is het een ideale plek om een iPhone-houder in te bevestigen. De bevestiging van deze Buddi MagWay is uitstekend en door de plaatsing kun je eventuele knoppen achter de houder nog steeds bedienen. Je kunt de iPhone niet héél ver naar links draaien, maar je hebt desondanks uitstekend zicht op het scherm. Het is alleen jammer dat er geen draadloze oplaadfunctie is ingebouwd.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Accessoire reviews iPhone Apple

Bekijk ook

AirTag 2 review: subtiele verbeteringen om je spullen nóg sneller te vinden

AirTag 2 review: subtiele verbeteringen om je spullen nóg sneller te vinden

8 februari 2026

De iPhone 17 Pro is mijn Apple-product van het jaar 2025 (om deze reden)

De iPhone 17 Pro is mijn Apple-product van het jaar 2025 (om deze reden)

30 december 2025

Ares O Apple Watch bandje: een beetje scheef, maar wel prettig

Ares O Apple Watch bandje: een beetje scheef, maar wel prettig

26 december 2025

Mijn product van het jaar 2025 is geen Apple (en dit is waarom)

Mijn product van het jaar 2025 is geen Apple (en dit is waarom)

25 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren