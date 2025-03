Review buddi Cleaning Kit: maakt je iPhone en AirPods smetteloos

Heb je last van stof en vuil in je AirPods? Dan is het de hoogste tijd om ze eens goed schoon te maken. De buddi Cleaning Kit helpt je daarbij!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Stappenplan voor iPhone en AirPods schoon te maken

Stappenplan voor iPhone en AirPods schoon te maken Compleet pakket in handig doosje Minpunten Usb-c-poort is wat lastig schoon te maken

Usb-c-poort is wat lastig schoon te maken Geen blaasbalgje meegeleverd

Review buddi Cleaning Kit: de beste schoonmaakset voor AirPods?

Je gebruikt je AirPods waarschijnlijk vrijwel elke dag, maar hoe vaak maak je ze echt goed schoon? Stof, oorsmeer en andere zaken waar je liever niet aan denkt verzamelen zich ongezien in en op je AirPods. Daarom is het belangrijk om ze eens in de zoveel tijd een keer goed te reinigen. Het regelmatig schoonmaken van je Apple-apparaten is niet alleen hygiënischer, maar zorgt er ook voor dat ze langer meegaan.

Even je AirPods of iPhone afvegen met een vochtig doekje is dan vaak niet genoeg. Voor een goede schoonmaak heb je vaak wel wat extra hulp nodig. De buddi Cleaning Kit (12,95 euro) komt je dan goed van pas! Maar wat zit er allemaal in het doosje? En wat kun je ermee? Dat lees je in deze review van de buddi Cleaning Kit!

Buddi Cleaning Kit: dit zit er in het doosje

De buddi Cleaning kit is een tot de nok toe gevuld metalen doosje. In de schoonmaakset zitten verschillende borsteltjes en pincetten. Daarnaast wordt er ook een schoonmaakdoekje en aardig wat kneedgum meegeleverd.

Er zit ook een klein kaartje in de doos met een qr-code. Via deze code open je een website met een stappenplan voor het schoonmaken van je AirPods en iPhone. De stappen zijn duidelijk en geven je een goede houvast voor je eigen schoonmaakavontuur. Het is wel jammer dat de uitleg alleen voor de reguliere AirPods en de iPhone is geschreven en er geen instructies te vinden zijn voor bijvoorbeeld de AirPods Pro (2).

AirPods en iPhone schoonmaken

Het schoonmaken met de set werkt prima. Het is soms even proberen welk kwastje je het beste kunt gebruiken voor specifieke plekken. Zo werkte het kleine kwastje heel goed voor de luidsprekergaatjes op de iPhone. Het borsteltje was juist fijn om het vuil bij het scharnier van het AirPods-doosje schoon te maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

We moeten wel toegeven dat het bij een usb-c aansluiting wat lastiger was om al het stof uit de poort te krijgen. Uiteindelijk moesten we er een houten coctailprikkertje bijpakken om het laatste plukje stof eruit te krijgen. Dat komt omdat de connecter in het midden van de poort zit. Bij een iPhone met lightningpoort ging het schoonmaken een stuk gemakkelijker.

Het is wel belangrijk is om voorzichtig te zijn als je de pincet gebruikt, en die alleen te gebruiken voor het verwijderen van grotere stukken stof. De uiteinden zijn van metaal gemaakt en kunnen krassen veroorzaken als je niet voorzichtig bent.

In het doosje zit ook een flinke lading kneedgum. Dat is handig om het losse stof uit de gaatjes en smalle randjes te krijgen. Je krijgt er ook vier flinke stukken van, waardoor je voorlopig wel vooruit kunt. Je moet het even kneden tot het een beetje plakkerig wordt. Daarna kun je het gebruiken om het stof te halen uit de kleinste gaatjes.

Review buddi Cleaning Kit

De buddi Cleaning Kit is een handig doosje met allerlei handige schoonmaaktools. Met de verschillende kwastjes en kneedgum kun je behoorlijk wat vuiligheid wegkrijgen. Zo schoon als een gloednieuw setje AirPods of een iPhone uit de winkel gaat niet helemaal lukken, maar je komt wel aardig in de buurt. Het setje is vrij compleet, maar we missen wel een klein blaasbalgje voor het wegblazen van stof. Ook zou een setje met alcoholdoekjes en een houten prikkertje niet hebben misstaan.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.