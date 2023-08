De beste noise-cancelling oortjes voor je iPhone: onze top 3

De AirPods Pro hebben tegenwoordig flinke concurrentie. Maar hoe verhouden al die slimme noise-cancelling oortjes zich tot elkaar? Wij zetten de drie beste oortjes voor de iPhone in de boxring voor het antwoord: de AirPods Pro 2, Sony WF-1000XM5, en de Nothing Ear(2).

De beste oortjes voor je iPhone in 2023

Wie aan noise-cancelling oortjes voor de iPhone denkt, ziet waarschijnlijk direct een paar AirPods Pro voor zich. Maar er zijn veel meer goede opties dan alleen Apple’s eigen oortjes, en met name in 2023 is de concurrentie flink toegenomen.

Daarom zetten we drie paar noise-cancelling oortjes op een rij: de AirPods Pro 2, de Sony WF-1000XM5, en de Nothing Ear(2). We kijken naar de geluidskwaliteit, het draagcomfort, het gebruiksgemak en de kwaliteit van de ruisonderdrukking. Welke oortjes zijn de beste optie voor jou?

AirPods Pro 2: de gouden standaard

De tweede generatie AirPods Pro (€ 299) zijn de meest geavanceerde oortjes die Apple ooit heeft gemaakt. Ze zitten vol slimme functies: ruimtelijke audio, ondersteuning voor Zoek mijn, automatisch wisselen tussen je Apple-apparaten, een oplaadcase met ingebouwde speaker, volumebediening via touch. Ondanks de hoeveelheid functies laten ze qua gebruiksgemak weinig te wensen over, zoals we van Apple gewend zijn.

Ook is de audio-ervaring op topniveau. De AirPods Pro 2 hebben een nieuwe H2-chip en nieuwe drivers, die er samen voor moeten zorgen dat de audiokwaliteit een stuk beter is dan bij de eerste generatie AirPods Pro. En dat kunnen we uit onze eigen ervaring bevestigen: de AirPods Pro hebben nu mooi heldere hoge tonen en diepe bastonen, en klinken (voor draadloze oortjes) echt premium.

Noise-cancelling, maar dan slimmer

De noise-cancelling van de AirPods Pro 2 is érg goed, maar dit wordt een beetje beperkt door het design van de oortipjes. Door het ietwat gladde siliconen materiaal hebben ze de neiging om (in ieder geval bij ons) uit de oren te glijden, waardoor ze niet perfect afsluiten. Hierdoor komt er toch nog wat omgevingsgeluid langs. Uiteraard zal dit niet voor alle oren zo zijn – maar je moet dus wel net geluk hebben.

Heb je wel een goede afsluiting, dan krijg je nog maar weinig mee van je omgeving. Het geluid wordt bijzonder goed weggefilterd, van hoge tot lage tonen. En de ingebouwde transparantiemodus, waarmee je je omgeving juist hoort alsof je geen oortjes in hebt, is beter dan op welke oortjes dan ook.

Als laatste: er komen nog wat handige extra functies voor de AirPods Pro 2 aan in een update dit najaar. Zo komt er gespreksdetectie, waarmee het volume van je muziek wordt verlaagd als je begint te praten. Ook komt er Adaptieve audio, die het geluid om je heen analyseert en kiest wat er wel en niet gefilterd moet worden. Dit is dus een combinatie van transparantiemodus en ruisonderdrukking: cool!

Specificaties Apple AirPods Pro 2 – beste oortjes iPhone

Luistertijd met NC 6 uur Totale luistertijd met NC (met oplaadcase) 30 uur Bluetooth-versie 5.3 Waterbestendigheid IPX4 Gewicht enkel oortje 5,3 gram Gewicht oplaadcase 50,8 gram Aansluiting Lightning Adviesprijs € 299

Sony WF-1000XM5: de grootste concurrent

Sony zit al jaren op de hielen van Apple wat betreft draadloze oortjes, en dit jaar hebben ze met de WF-1000XM5 een grote stap gezet. Deze nieuwe oortjes zijn nu (bijna) net zo compact als de AirPods, wat het draagcomfort behoorlijk ten goede komt.

Ook de drivers en audiochip zijn aangepakt, en dat hoor je. Er zijn simpelweg geen draadloze oortjes die beter klinken dan de XM5. De bas is diep, de hoge tonen sprankelend, en alle instrumenten en stemmen zijn goed van elkaar te onderscheiden. De schuimen oortipjes helpen hierbij, die alles bijzonder goed afsluiten.

Helemaal geïsoleerd

De tipjes helpen ook bij de noise-cancelling. Doordat ze passief al veel geluid buiten houden, wordt het de noise cancelling wat gemakkelijker gemaakt. Het resultaat is dat omgevingsgeluid erg goed wordt weggefilterd – eigenlijk nog net een tandje beter dan bij de AirPods Pro 2.

Dan nog het gebruik: aan de zijkanten van de oortjes vind je touchpads waarmee je je muziek bedient. Dat werkt handig, maar wel net iets minder intuïtief dan op de AirPods. Ook fijn: de XM5 ondersteunt multipoint, waardoor je de oortjes op meerdere apparaten tegelijk kunt aansluiten. Oh, en de oplaadcase heeft een usb-c-poortje. Zoeken naar je Lightning-kabel is er dus niet bij.

Specificaties Sony WF-1000XM5 – beste oortjes iPhone

Luistertijd met NC 8 uur Totale luistertijd met NC (met oplaadcase) 24 uur Bluetooth-versie 5.3 Waterbestendigheid IPX4 Gewicht enkel oortje 5,9 gram Gewicht oplaadcase 39 gram Aansluiting USB-C Adviesprijs € 320

Nothing Ear(2): evenveel voor minder

Nothing is een relatief nieuwe speler als het om oortjes gaat. Het Britse merk bestaat nog maar een paar jaar, en de Ear(2) zijn pas hun tweede generatie oortjes – maar toch doen ze al echt mee met de grote merken.

Dit heeft met name te maken met de prijs: € 149 voor noise cancelling oortjes die qua functionaliteit nauwelijks onder doen voor (veel) duurdere oortjes. Er zijn wat concessies – zo is de accuduur wat minder en de audiokwaliteit zit meer op het niveau van oudere AirPods-modellen – maar daarmee bespaar je wel de helft ten opzichte van de AirPods Pro 2 en de Sony WF-1000XM5.

Budget noise-cancelling

De noise-cancelling van de Nothing Ear(2) is niet zo goed als de bovenstaande oortjes, maar wel een fijne extra voor deze prijs. Lage- en middentonen worden goed gefilterd, maar hoge tonen sijpelen er nog wat door. Dit komt ook door de siliconen tipjes, die net als de tipjes van de AirPods Pro maar beperkt afsluiten.

Waar de Ear(2) boven zijn budget uitstijgt, is in gebruiksgemak. Ze hebben nagenoeg dezelfde steeltjes als de AirPods voor de bediening, wat intuïtief werkt. Ook ondersteunen ze multipoint, gebruiken ze usb-c voor het opladen, en dient het oplaaddoosje ook als telefoonstandaard. En om nog even het design aan te snijden: dit zijn verreweg de mooiste oortjes op de markt, met een hip transparant design dat doet denken aan een scifi-film.

Specificaties Nothing Ear(2) – beste oortjes iPhone

Luistertijd met NC 4 uur Totale luistertijd met NC (met oplaadcase) 22,5 uur Bluetooth-versie 5.3 Waterbestendigheid IP54 (oortjes) en IP55 (oplaadcase) Gewicht enkel oortje 4,5 gram Gewicht oplaadcase 52 gram Aansluiting USB-C Adviesprijs € 149

Conclusie beste oortjes iPhone met noise-cancelling

Hoewel we graag een definitieve winnaar zouden aanwijzen, is dat bij deze oortjes vrij lastig. Ieder paar is wel ergens anders een uitblinker in. Zo zijn de AirPods Pro het gemakkelijkst in gebruik, en hebben ze de slimste functies. De Sony WF-1000XM5 klinkt dan juist weer het best, met fijne schuimen tipjes die je erg goed afsluiten van de buitenwereld. En de Nothing Ear(2) blinkt weer uit in design, en nog meer in prijs. Als we echter toch een winnaar moeten uitkiezen, worden het de AirPods. Deze oortjes zijn het meest compleet qua functies, klinken goed, hebben sterke noise cancelling en werken perfect samen met je iPhone. Ook heb je ze doorgaans al vanaf € 250. Wel moeten ze net bij je oren passen: als je ze op één of andere manier eerst kunt passen, doe dat dan zeker!

