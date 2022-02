Koopadvies: dit zijn de 5 beste draadloze iPhone-opladers

Ben je helemaal klaar met al die bekabeling? Wil je eindelijk overstappen op draadloos opladen? In dit artikel zetten wij de vijf beste draadloze iPhone opladers op een rij zodat jij het internet of je lokale winkels niet meer af hoeft te struinen.

Kies de beste draadloze oplader die bij jou past

Het ligt voor de hand om je iPhone op te laden met een kabeltje. Dat doe je al een tijdje zo, dus waarom zou je veranderen? Nou. Draadloos opladen heeft meer voordelen dan je denkt. Het is bijvoorbeeld enorm eenvoudig om ‘s nachts in het donker je iPhone gewoon op je nachtkastje te gooien in plaats van dat je hannest met de kabeltjes. In dit artikel hebben wij voor jou uitgezocht welke draadloze oplader voor jouw iPhone het fijnst, best, mooist en meest functioneel is.

1. Apple MagSafe-oplader

Natuurlijk trappen we af met de officiële draadloze oplader van Apple zelf. Met de magnetische ring aan de achterkant van je iPhone (12 of later) klik je deze oplader automatisch op de goede plek. Naast dat de oplader door het simpele design er elegant uit ziet, kun je ook nog eens met 15 watt opladen.

Dat is aan de hoge kant voor draadloze iPhone opladers. Ook zit er Qi-technologie in. Dat betekent dat net als andere draadloze opladers je er ook je iPhone 8 (of later), je AirPods (in het hoesje) en je Apple Watch mee kunt opladen. Hij is enkel verkrijgbaar in het wit voor € 38,95 euro.

2. Belkin Boost Charge

Deze oplader, die ook te vinden is in de Apple Store, is multifunctioneel. Hij werkt niet met de magnetische ringen van MagSafe, maar staat wel rechtop in een schuine hoek. Hierdoor pronkt je iPhone mooi op je bureau of op je nachtkastje en valt hij er niet niet zo snel vanaf. Omdat deze draadloze oplader twee laadspoelen heeft, is het mogelijk om je iPhone zowel liggend als staand op te laden.

Dat is ideaal voor als je bijvoorbeeld een filmpje kijk op je telefoon en hem tegelijkertijd wil opladen. Daarbovenop laadt de Boost Charge van Belkin iPhone’s op met een hoesje van 3 millimeter dik. De 7,5 watt oplader is iets minder krachtig dan de MagSafe-oplader van Apple. Deze draadloze oplader heeft Qi-certificering, dus ook andere smartphones kunnen hiermee opgeladen worden. De Belkin haal je in huis voor € 39,99 euro.

3. ZENS Dual draadloze oplader

Deze draadloze oplader van het Nederlandse merk ZENS kan je iPhone, Apple Watch en AirPods tegelijk opladen. Deze is dus niet enkel bedoeld voor je telefoon. Er zit in de ZENS Dual een beveiliging tegen het overladen van je iPhone. Daarnaast hangt je Apple Watch dankzij het chique design boven de oplader en is er ruimte voor de AirPods in het opbergdoosje. Alle telefoons vanaf de iPhone 8 zijn hiermee compatibel.

De ZENS Dual komt met een handige antislipmat, dus al je apparaten zul je ‘s ochtends niet snel op de grond vinden. Ook handig: deze oplader kan overweg met iedere telefoon die draadloos opladen ondersteunt. Heeft je partner dus een ander merk dan Apple, dan is dat niet erg. Jullie laden beide op deze mat eenvoudig je telefoon op. De oplader is wel wat duurder dan andere uit dit artikel. Voor € 109,99 euro pik je hem op, en krijg je iets meer praktische functies.

4. iSetchi 3-in-1 draadloze oplader

Deze 15 watt-oplader laadt jouw iPhone even snel op als de officiële MagSafe-oplader van Apple. Ook met deze oplader laadt je meerdere apparaten tegelijkertijd op. Dus jouw iPhone en die van je partner, of je iPhone, je Apple Watch en de AirPods. Met een dikte van 1 centimeter is deze oplader ultradun.

De beveiliging tegen het overladen zorgt ervoor dat de batterij van je iPhone zo goed mogelijk blijft. Hierdoor kun je gerust je iPhone de hele nacht op deze draadloze oplader leggen. Ook deze oplader is met én zonder beschermhoesje van je iPhone te gebruiken. Het verschil zit hem echter in de prijs. Voor € 35,97 euro kan je hem al oppikken. Daarmee is de iSetchi 3-in-1 een van de goedkopere draadloze opladers op de markt, maar zeker niet minder goed.

Koop de iSetchi 3-in-1 draadloze oplader bij bol.com

5. Native Union Dock Marquetry-oplader

De Native Union Dock Marquetry draadloze oplader is wat anders dan alle andere genoemde draadloze opladers. Hierop kan je iPhone zowel staand als liggend worden opgeladen. Ideaal voor bijvoorbeeld het volgen van een recept terwijl je kookt!

Deze oplader is echter anders door het een extreem mooie design. Hierdoor is-ie in vrijwel ieder interieur de blikvanger. De Native Union Dock Marquetry is afgewerkt met leer. Met een Qi-certificering en 10 watt is deze draadloze oplader prima om je iPhone overnacht volledig te kunnen opladen. Voor dit mooie design betaal je dan ook iets meer: € 59,95 euro.