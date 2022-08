Draadloze oordopjes zijn razend populair en de lijst met beste modellen wordt aangevoerd door de Apple AirPods Pro. Maar wat zijn de beste opties als je onder de 200 euro wilt blijven? Dat hebben we natuurlijk je voor je uitgezocht!

1. Apple AirPods 3

De beste draadloze oordopjes tot 200 euro zijn de AirPods 3. Deze hebben ongeveer hetzelfde ontwerp als de AirPods Pro, maar dan zonder de siliconen dopjes. Hierdoor voelen de oordopjes ‘vrijer’ als je ze draagt. De AirPods 3 bieden een volle geluidskwaliteit, die een stuk verbeterd is ten opzichte van de AirPods 2. De bas is dieper en de verschillende tonen zijn makkelijker van elkaar te onderscheiden. Helaas hebben de oortjes geen Noise cancelling. De AirPods 3 werken ontzettend goed samen met al je Apple-apparaten en schakelen automatisch mee als je op een ander apparaat verder gaat. Daarnaast zijn Spatial Audio en MagSafe welkome aanvullingen.

Pluspunten

Geluidskwaliteit

Pasvorm

Spatial Audio en MagSafe

Minpunten

Geen Noise cancelling

Niet waterdicht

Design/pasvorm

Apple heeft alle feedback van de vorige generaties AirPods verwerkt en veel oorscans en metingen uitgevoerd. Het resultaat is een aangepast ontwerp. Het ontbreken van de siliconen opzetstukjes kan zowel een voor- als nadeel zijn. Enerzijds betekent het dat ze je gehoorgang niet helemaal afsluiten, waardoor je slechter bent afgeschermd van omgevingsgeluid en de bas (meestal) iets minder nadrukkelijk is. Anderzijds is het juist prettig dat je de dopjes niet diep in je oren hoeft te stoppen.

Geluidskwaliteit

De AirPods 3 klinken vooral helderder dan hun voorgangers. Dit zorgt ervoor dat je zang beter verstaat en het geluid ruimtelijker klinkt. Daarnaast heeft Apple de bas versterkt zonder hem te opdringerig te maken.

De AirPods 3 passen het geluid overigens aan je oren aan via een automatische equalizer. De meting daarvoor wordt mogelijk gemaakt door een microfoon die aan de naar het oor gerichte kant van de oortjes zit. In de praktijk werkt deze aanpassing prima. Zoals gezegd ontbreekt wel de Noise cancelling.

Accu

Ook de accuduur is verbeterd. De AirPods 3 houden het volledig opgeladen tot 6 uur vol. Zijn ze leeg en heb je maar kort de tijd om ze op te laden? Leg ze vijf minuten in het doosje en je kunt weer een uur naar muziek luisteren. Het oplaaddoosje zelf kun je standaard ook draadloos opladen (ook via MagSafe). Bij de vorige AirPods moest je daar nog extra geld voor neertellen. Het doosje biedt tot 30 uur luistertijd en laadt desgewenst ook op via een Lightning-kabeltje.

Specificaties

Noise Cancelling – Waterdichtheid IPX4 (spatwaterdicht) Bluetooth ✔ v5.0 Gemiddelde accuduur tot 6 uur Oplaadcase ✔ Accuduur oplaadcase tot 30 uur Opladen draadloos Oplaadtijd 5 minuten opladen is goed voor een uur luisteren

2. Apple AirPods 2

De AirPods 2 hebben niet alle functies van de AirPods 3 en evenmin de Noise cancelling van de AirPods Pro. Maar dat neemt niet weg dat het wel degelijk goede draadloze oordopjes zijn! Bovendien bespaar je ook nog eens aardig op de prijs. Eigenlijk is dat de enige reden om voor de tweede versie te kiezen in plaats van de derde. Want hoewel het goede draadloze oordopjes zijn, lever je voor het prijsverschil relatief veel extra’s in. Denk aan een betere geluidskwaliteit, spatwaterdichtheid en een betere accuduur.

Pluspunten

Accuduur

Draadloos opladen

Minpunten

Geluidskwaliteit vergeleken met de Apple AirPods 3

Niet waterdicht

Design/pasvorm

Of je de siliconen opzetstukjes van de AirPods 2 prettig vindt, is heel persoonlijk. Ze zorgen er in elk geval voor dat je gehoorgang beter wordt afgesloten en je dus minder last hebt van omgevingsgeluiden. Bovendien zitten de draadloze oordopjes zonder meer lekker in je oren. Ze zitten er wat minder strak in dan de 3e versie, maar wat ons betreft stevig genoeg. Ze vallen zeker niet zomaar uit!

Geluidskwaliteit

Hoewel de geluidskwaliteit van de AirPods 3 beter is, is die van de AirPods 2 zeker niet slecht te noemen. Zo is de bas weliswaar wat minder diep, maar omdat de oordopjes je gehoorgang beter afsluiten, ervaar je dat in de praktijk waarschijnlijk helemaal niet zo. De geluidskwaliteit is in elk geval beter dan die van de eerste versie AirPods, voor het geval je die nog gebruikt.

Accu

Ook de accuduur is verbeterd vergeleken met die van de eerste generatie. Je hebt een uurtje minder dan bij de AirPods 3, maar een gemiddelde accuduur van 5 uur muziek luisteren, is nog steeds geen slechte score. Bovendien hoef je maar een kwartiertje op te laden, om vervolgens weer drie uur lang muziek te kunnen luisteren.

Specificaties

Noise cancelling – Waterdichtheid – Bluetooth ✔ v5.0 Gemiddelde accuduur tot 5 uur Oplaadcase ✔ Accuduur oplaadcase ruim 24 uur Opladen draadloos Oplaadtijd 15 minuten opladen is goed voor 3 uur luisteren

3. Sony LinkBuds S

De LinkBuds S van Sony komen op alle fronten in de buurt van de Apple AirPods, maar zijn nergens echt beter. De verschillen zijn echter klein, dus deze draadloze oordopjes van Sony zijn zeker wel een heel aardig alternatief. Het grootste nadeel is eigenlijk gewoon het nadeel dat je altijd hebt wanneer je meerdere Apple-apparaten gebruikt en oordopjes van een ander merk: ze schakelen niet automatisch mee wanneer je verder gaat op een ander apparaat. Gebruik je maar één Apple-apparaat, dan heb je met dat nadeel niks te maken.

Pluspunten

‘Transparantiemodus’

10 minuten opladen is goed voor 90 minuten luisteren

IPX4-waterbestendig

Minpunten

Niet draadloos opladen

‘Transparantiemodus’ staat altijd aan

Design/pasvorm

De nieuwe oordopjes van Sony hebben allebei een ring. Sony noemt dit ontwerp ‘ringdriver’. De ringen zijn er, omdat hierdoor omgevingsgeluid wordt doorgelaten. Zo blijf je altijd het geluid om je heen horen. Het is vergelijkbaar met de ‘transparancy mode’ (transparantiemodus) van bijvoorbeeld de AirPods Pro, met het verschil dat deze ‘modus’ bij de Sony LinkBuds S altijd aan staat. Het is wel veiliger wanneer je ze in het verkeer gebruikt.

Sony heeft er voor gezorgd dat de LinkBuds S goed in je oor passen en niet te ver uitsteken. Daarom hebben ze er voor gekozen dat je de oordoppen niet kunt bedienen via directe aanrakingen, maar door te tikken op je eigen slaap. Sensoren meten hoe vaak (en hoe lang) je dit doet. Vervolgens spoelen ze bijvoorbeeld door naar een volgend nummer of passen ze het volume aan.

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit is goed, maar niet zo goed als die van de Apple AirPods 3. Sony heeft zich meer gericht op het maken van oordopjes die licht zijn en daardoor prettig om de hele dag te dragen. En op een goede microfoon. Een AI in de oordopjes analyseert jouw stem en die van je gesprekspartner en maakt deze verstaanbaarder. Hierdoor zijn de LinkBuds fijne oortjes voor belangrijke telefoontjes.

De Sony LinkBuds S hebben géén Noise cancelling. Een algoritme meet wél het omgevingsgeluid en past automatisch de volume van je liedje, podcast of telefoongesprek er op aan.

Accu

De accuduur van de LinkBuds S is met zes uur vergelijkbaar met die van de AirPods 3. Een mogelijk nadeel is dat de Sony geen draadloos opladen ondersteunt. Het is wel prettig dat de accu binnen twee uur opladen via USB weer helemaal vol is en klaar voor gebruik.

Specificaties

Noise cancelling – Waterdichtheid IPX4 (spatwaterdicht) Bluetooth ✔ v5.2 Gemiddelde accuduur tot 6 uur Oplaadcase ✔ Accuduur oplaadcase 14 uur Opladen USB Oplaadtijd max. 2 uur

4. Beats Studio Buds

De Beats Studio Buds draadloze oordopjes hebben veel dezelfde functies als de AirPods Pro (denk aan Noise cancelling), maar ze zijn een stuk beter geprijsd. Beats is een dochterbedrijf van Apple en hoewel de Studio Buds geen officieel Apple-product zijn, mag je dus wel een goede samenwerking met je Apple producten verwachten. Zo kun je Siri handsfree activeren en geniet je van het ruimtelijke Spatial Audio. Omdat de Studio Buds geen Apple-chip aan boord hebben, mis je wel enkele functies. Zo schakelen de oordopjes bijvoorbeeld niet automatisch over wanneer jij op een ander apparaat verder gaat. Wil je deze functies wel, dan kun je kiezen voor de Beats Fit Pro (ca. 230 euro).

Pluspunten

Werkt uitstekend met Apple-producten

Siri

Spacial Audio

Minpunten

Ook al is Beats van Apple, de Studio Buds schakelen niet automatisch mee naar een ander apparaat

Design/pasvorm

De Beats Studio Buds zijn net als de AirPods Pro in-ear oordopjes, waardoor ze minder snel uit je oren vallen dan gewone AirPods. Ze hebben wel een heel ander design dan de AirPods Pro. De oordopjes zijn daardoor iets kleiner en lichter, en er worden drie maten siliconen oortips meegeleverd. De Studio Buds hebben in tegenstelling tot AirPods fysieke knoppen om muziek te pauzeren of een telefoontje aan te nemen. En ze zijn verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zwart en rood.

Geluidskwaliteit

Waar Sony’s draadloze oordopjes wat meer gericht zijn op telefoongesprekken, zijn die van Beats zoals altijd zonder meer gericht op muziek. De geluidskwaliteit is dan ook uitstekend en de Noise cancelling schakel je eenvoudig in of uit. De Beats Studio Buds ondersteunen bovendien Spatial Audio, zodat je altijd een surround sound-ervaring binnen handbereik hebt.

Accu

De accuduur van de Beats Studio Buds is met zo’n 5 uur (vergelijkbaar met de Apple AirPods 2) heel redelijk. Zeker gezien het feit dat 5 minuten opladen goed is voor een uur muziek luisteren.

Specificaties

Noise cancelling ✔ Waterdichtheid IPX4 (spatwaterdicht) Bluetooth ✔ v5.2 Gemiddelde accuduur tot 5 uur Oplaadcase ✔ Accuduur oplaadcase 10 uur Opladen draadloos Oplaadtijd 5 minuten opladen is goed voor een uur luisteren

5. Jabra Elite 7 Pro

De Jabra Elite 7 Pro oordopjes zijn zonder meer goede, degelijke oortjes met goed geluid en Active Noise Cancelling. De bediening werkt intuïtief en de accuduur is met 9 uur een stuk beter dan de meeste oordopjes. De oordopjes zijn zelfs waterdicht, waardoor je er ook makkelijk mee onder de douche stapt. Het draagcomfort is ook dik in orde dankzij het lichte gewicht van 6 gram.

Pluspunten

Accuduur

Noise cancelling

Minpunten

Extra kosten voor draadloos opladen

Design/pasvorm

De pasvorm van de Jabra Elite 7 Pro is een stuk beter dan die van zijn voorgangers. De oordopjes zijn vooral lichter en kleiner. Je kunt ze echt urenlang gebruiken en praktisch vergeten dat je ze in hebt. In tegenstelling tot een aantal oudere modellen, zijn deze oordopjes rond en niet ovaal. En dat zit wat ons betreft een stuk beter.

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit van de Jabra Elite 7 Pro is ronduit uitstekend! Zeker voor oordopjes die zo klein en licht zijn. Wil je meer bas? Dan pas je dat eenvoudig aan via de equalizer. Die equalizer raden we sowieso aan. Smaken verschillen en met deze equalizer pas je het geluid van de Elite 7 Pro helemaal aan je eigen wensen aan.

Accu

Je kunt de oordopjes tot 9 uur gebruiken en dat met Noise cancelling aan. Dat betekent dat je zonder Noise cancelling nog een stuk langer kunt luisteren. Met de oplaadcase voeg je daar nog eens een accuduur van zo’n 26 uur aan toe. Bijzonder goede waardes wat ons betreft.

Specificaties

Noise cancelling ✔ Waterdichtheid IP57 (waterdicht tot 30 minuten en tot 1 meter) Bluetooth ✔ v5.2 Gemiddelde accuduur tot 9 uur Oplaadcase ✔ Accuduur oplaadcase 26 uur Opladen draadloos Oplaadtijd max. 2,5 uur

6. JBL Reflect Flow Pro

De JBL Reflect Flow Pro draadloze oordopjes zijn waterdicht met IP68-certificering, zodat je ze na het sporten meteen onder de kraan kunt schoonmaken. Verder hebben ze Noise cancelling en je kunt een speciale app (My JBL Headphones) gebruiken om de geluidsweergave aan je eigen wensen aan te passen.

Pluspunten

Accuduur

Noise cancelling

Minpunten

Draagcomfort

Geluidskwaliteit

Design/pasvorm

De JBL Reflect Flow Pro zijn ontworpen met het oog op gebruik tijdens sport. Dankzij de oorclip blijven ze dan ook goed in je oren zitten en kun je je volledig richten op het sporten. Bovendien zijn ze waterdicht, zodat je na het sporten het zweet er gewoon onder de kraan af kunt spoelen. Ideaal!

Geluidskwaliteit

De JBL Reflect Flow Pro zijn zoals gezegd gericht op sporters en niet op audiofielen. Het grootste pluspunt is dan ook niet de geluidskwaliteit, al betekent dat niet dat de geluidskwaliteit slecht is. Een betere geluidskwaliteit dan dit heb je tijdens het sporten echt niet nodig! De Noise cancelling helpt je bovendien om je nog meer te kunnen concentreren op het sporten.

Accu

De accuduur van deze oordopjes is met 8 tot 10 uur relatief lang. Dat betekent dat je zelfs bij extreme duursporten niet per se een volle accu nodig hebt. Bovendien heb je met de oplaadcase nog eens een accuduur van 20 uur.

Specificaties

Noise cancelling ✔ Waterdichtheid IP68 (waterdicht) Bluetooth ✔ v5.0 Gemiddelde accuduur tot 8 uur (met Noise cancelling), tot 10 uur (zonder Noise cancelling) Oplaadcase ✔ Accuduur oplaadcase 20 uur Opladen draadloos Oplaadtijd max. 2 uur

7. Teufel Real Blue TWS

De Teufel Real Blue TWS zijn oordopjes met Noise cancelling. De oordopjes hebben een touch-bediening op de oorschelp voor muziekbediening en daarnaast een transparantiemodus. Daarmee is het mogelijk om ook de buitengeluiden nog te horen. Wel zo veilig in het verkeer!

Pluspunten

Geluidskwaliteit

Noise cancelling

Minpunten

Basweergave niet geschikt voor alles soorten muziek

Niet draadloos opladen

Design/pasvorm

De oordopjes zijn knopvormig en (ondanks de naam) uitsluitend in zwart verkrijgbaar. Ze passen goed in je oor dankzij de meegeleverde oortips in vier maten. Het draagcomfort is ook hoog door het compacte design en het lage gewicht van slechts 5,6 gram. De dopjes hebben een touch-oppervlak waarmee je alle belangrijke functies bedient, zoals muziek afspelen, telefoon opnemen en storende geluiden blokkeren via Noise cancelling.

Geluidskwaliteit

De Teufel Real Blue TWS klinken verrassend rond en evenwichtig. Teufel heeft bijzonder grote 12 mm-drivers in de dopjes gebouwd, en dat is te horen. De Teufel in-ears gaan hard. Heel hard. Maar het geluid vervormt niet: ze klinken uiterst direct – zelfs op laag volume – en zorgen voor een breed klankbeeld tussen je oren.

Maar het meest indrukwekkende is de diepe bas, die liefhebbers van hip-hop vast en zeker zullen waarderen. Maar ook de midden- en hoge tonen zijn duidelijk waarneembaar en verdwijnen dus niet achter de bas. Alleen als je van klassieke muziek houdt, zul je je misschien storen aan het niet helemaal lineaire karakter van de Real Blue TWS.

Accu

De Teufel Real Blue TWS worden geleverd met een oplaadcase, die je via usb-c kunt opladen. Draadloos opladen via Qi behoort helaas niet tot de mogelijkheden. De oordopjes houden het net geen 6,5 uur vol op het hoogste volume met ingeschakelde Noise cancelling. In combinatie met de oplaadcase bedraagt de totale accuduur maar liefst 25 uur!

Specificaties