Overzicht: de drie beste iPhones onder de 500 euro in 2022

Heb je een krap budget, maar wil je wel een iPhone? Dat kan! In dit artikel vergelijken wij de drie beste budget iPhone’s (onder de 500 euro) en vertellen we je welk model voor jou het beste is.

Apple’s goedkoopste telefoons kopen: iPhone 11, 12 mini en SE 2022

Wil jij graag een goedkope iPhone kopen? En mag deze niet meer kosten dan 500 euro? Dan zit je bij de iPhone 12 mini (refurbished), de iPhone 11 en de iPhone SE 2022 goed. Maar welke is de beste budget iPhone voor jou om te kopen? Na het lezen van dit artikel weet je meer!

We vergelijken het ontwerp, de (processor)kracht, de camera’s en de prijzen van al deze budget iPhone’s. Wat voor een iPhone-gebruiker ben jij? En welke goedkope iPhone is de beste koop voor jou? In dit artikel kun je ook de budget iPhone die jij al op het oog hebt vergelijken met de andere twee.

Design: iPhone 11 en 12 mini vs iPhone SE 2022

Apple is op het gebied van design toch altijd een stapje verder dan zijn concurrenten: met zo min mogelijk fratsen, toch een strak design. Ook de iPhone 11 en de iPhone 12 mini zitten in deze trend. Bijna de gehele voorkant is gevuld met het scherm. We vinden ook maar vier fysieke knoppen op deze budget iPhone’s: power-knop, twee volumeknoppen en een schakelaar voor de ‘stille modus’. Less is more bij deze budget smartphones van Apple.

De nieuwe iPhone SE 2022 verschilt, als we deze met een andere budget iPhone vergelijken, wel qua ontwerp. Hij heeft namelijk een ‘gerecycled’ design uit 2020; het ontwerp van de voorganger iPhone SE 2020. Stiekem is het design zelfs nog ouder, namelijk van de iPhone 8 uit 2017. Dat betekent dat de SE 2022 dus nog steeds een thuisknop heeft. De iPhone 12 mini en de 11 hebben deze allang achter zich gelaten. Het meest opvallend: de iPhone SE 2022 is dan wel het nieuwste toestel, maar ziet er het meest ‘vintage’ uit.

Verder zien we bij de iPhone SE 2022 nog Touch ID (een vingerafdrukscanner). De iPhone 11 en 12 mini werken met het snellere en veiligere Face ID (gezichtsherkenning). Logisch: deze hebben ook geen thuisknop meer waar de vingerafdrukscanner zich in verschuilt.

Als we de budget iPhone vergelijken op het gebied van design mag de keuzen wel duidelijk zijn. Wil je een kleine moderne telefoon? Kies de iPhone 12 mini. Wil je een blitse grote budget iPhone? Ga dan voor de iPhone 11. Waardeer je een ouderwe… nee, ‘beproefd’ design met vingerafdrukscanner? Dan is de iPhone SE 2022 de beste koop voor jou.

Krachtige processors in alle drie de budget iPhone’s

Onder de motorkap van de iPhone 11 vinden we de A13-chip, die alle iPhone 11-modellen en de iPhone SE 2020 van kracht voorzag. Volgens Apple is de A13-chip zo’n 20 procent krachtiger dan de A12-variant. De opvolger, de A14-chip, zit onder de motorkap van de iPhone 12 mini. De snelheidswinst daarvan is dan weer ongeveer vergelijkbaar met de stap van de A12 naar de A13.

Maar voor échte hoge snelheiden en een krachtige processor in een budget telefoon van Apple moet je bij de iPhone SE 2022 zijn. Het toestel wordt aangestuurd door de A15 Bionic. Deze zien we ook in Apple’s laatste vlaggenschepen: de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro. De nieuwe iPhone SE 3 is dus dé krachtigste budget iPhone onder de 500 euro.

Camera’s van de 12 mini, de 11 en van de SE 2022 vergelijken

De camera van de iPhone SE 2022 vinden wij wel een klein beetje tegenvallen. Dat komt met name door het ontbreken van de Nachtmodus. Jammer, want we schieten graag foto’s in het donker. De iPhone 11 en de iPhone 12 mini volgen een andere lijn.

Alle iPhone’s in dit artikel hebben een achtercamera van 12 megapixel en een selfiecamera met dezelfde resolutie. De iPhone 11 heeft echter een camera meer: een ultragroothoeklens. De iPhone 12 mini doet daar nog een schepje boven op; deze heeft ook nog een macrolens. Zo is de iPhone SE 3 niet aan te raden om te kopen als je de beste foto’s of video’s wilt maken. De iPhone 12 mini en de iPhone 11 hebben een veel betere camera.

Welke budget iPhone raden wij aan om te kopen?

Natuurlijk kijk je bij een budget telefoon niet als enige naar de specificaties, maar voornamelijk naar de prijs. De iPhone SE 2022 is bijna twee maanden op de markt en op moment van schrijven met 64GB aan opslaggeheugen op te pikken voor 504 euro. De prijzen fluctueren nogal, dus de prijs zal zo ook weer onder de 500 euro vallen. Met een abonnement krijg je de iPhone SE 2022 overigens al vanaf 240 euro, maar dit terzijde. Check de onderstaande prijsvergelijker voor de meest actuele deal. Als je meer geheugen wil, betaal je uiteraard ook iets meer.

De iPhone 12 mini is met 64GB geheugen nieuw te koop voor 599 euro, maar is ook refurbished verkrijgbaar. Dit is niet tweedehands, maar teruggestuurd, gerepareerd en weer in de verkoop gedaan. We hebben het over een vergelijking van budget iPhone’s onder de 500 euro. De iPhone 12 mini is refurbished dan ook verkrijgbaar vanaf 405 euro.

De iPhone 11 is de goedkoopste telefoon van deze drie. Tenminste, refurbished dan. Je betaalt voor een nieuwe 557 euro, maar ‘herzien’ kan je hem oppikken voor 336 euro. Je krijgt bij al deze budget iPhone’s automatisch 64GB aan interne opslag.

Als je de budget iPhone’s nóg meer wil vergelijken, hebben we de telefoons ook 1 op 1 tegenover elkaar gezet. We hebben geschreven over de iPhone SE 2022 tegenover de iPhone 11. Ook heeft iPhoned een vergelijking tussen de iPhone 12 mini en de iPhone 11.