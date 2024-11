BenQ MA320U review: goedkoper alternatief Apple Studio Display

Vind je de Apple Studio Display te duur maar wil je wel een monitor die voor een Mac is ontworpen, dan is de BenQ MA320U een prima keuze.

Pluspunten Werkt perfect samen met je Mac

Werkt perfect samen met je Mac Hoge maximale helderheid

Hoge maximale helderheid Volledig verstelbaar

Volledig verstelbaar Veel aansluitingen Minpunten HDR-functie is overbodig

HDR-functie is overbodig Niet alle instellingen aanpasbaar via het scherm

BenQ MA320U review

Tegenwoordig kun je praktisch elk scherm gebruiken voor je Mac, maar sommige schermen zijn toch nog altijd beter geschikt dan andere. Als je pech hebt, moet je een dongle gebruiken om je Mac aan te sluiten en heeft de monitor een te lage resolutie voor de scherpe retina-modus van macOS.

Wil je zeker weten dat alles perfect samenwerkt, dan zou je de Apple Studio Display moeten kopen. Alleen ben je dan wel in één klap bijna 1800 euro armer. Zelfs als je dat kunt betalen, wil je mogelijk niet zoveel uitgeven voor een monitor. Daarom is het goed nieuws dat BenQ nu een alternatief heeft dat maar 600 euro kost. De BenQ MA320U is namelijk een 4K-scherm van 32 inch dat speciaal voor de Mac is ontworpen.

Een passend uiterlijk

De randen zijn van matzwart plastic, maar de achterkant en de voet van de BenQ MA320U zijn metaalkleurig. Daardoor passen ze goed bij de aluminiumkleur van de Mac. Er zit een rubber gedeelte in ongeveer dezelfde kleur op de voet, zodat je je MacBook daar veilig op kunt zetten.

De BenQ MA320U heeft een hele reeks aansluitingen aan de achterkant: 2x hdmi, 1x USB-C met 90 watt voeding voor je MacBook, 1x USB-C voor het opladen van je iPhone en één USB-A aansluiting. BenQ levert een kabelclipje mee, zodat je de kabels mooi langs de standaard van het scherm kunt leiden. Aan de voorkant vind je onder het scherm ook nog een hoofdtelefoonuitgang en een extra USB-A poort.

In tegenstelling tot de Apple Studio Display is de BenQ MA320U volledig verstelbaar. Zo kun je de hoogte, de verticale hoek en de horizontale hoek eenvoudig aanpassen, en kun je het scherm zelfs roteren. Ideaal dus als je een flexibel bureau hebt dat je regelmatig aanpast.

Een gebruiksvriendelijke monitor

Sluit de BenQ met een USB C-kabel aan op je Mac en doorloop de eerste set-up met het joystickje aan de onderkant van het scherm. Je zult zien dat alles dan al direct goed staat ingesteld en dat de kleuren worden gelijkgetrokken met die van je MacBook-scherm. Je MacBook wordt ook direct opgeladen.

De knoppen op het scherm gebruik je alleen om de helderheid, het volume en de invoerbron aan te passen. Alle andere instellingen pas je eenvoudig aan via de Display Pilot 2-app op je Mac. De app voegt een handig menu met instellingen voor het scherm toe aan de menubalk. Daarbij is het mogelijk om de helderheid van het scherm synchroon te laten lopen met het ingebouwde scherm van je MacBook. Je kunt zelfs de kleurinstellingen automatisch laten aanpassen door een bepaalde Focus in macOS te activeren. Alleen wanneer je een gameconsole aansluit, mis je mogelijk een traditioneel schermmenu.

Een goede beeldkwaliteit

De BenQ MA320U heeft een 4K-resolutie met een contrastverhouding van 1300:1 en dat ziet er haarscherp uit. Stel je Mac in op een 2560 x 1440 pixels en het beeld van macOS is mooi in balans met de grootte van het scherm. De maximale helderheid van 500 nits is fel genoeg, soms misschien zelfs iets te fel. Helaas is de HDR-modus eigenlijk niet meer dan een gimmick. Het blijft een lcd-paneel, dus van écht hoog dynamisch bereik is helemaal geen sprake. Deze functie had BenQ wat ons betreft dan ook achterwege kunnen laten.

BenQ MA320U review: conclusie