Argon Audio SOLO: maakt elke (oude) audioversterker slim

Heb je nog een kwalitatief goede versterker maar mis je alle moderne streaming-opties? De Argon Audio SOLO is de upgrade die je nodig hebt!

Maak je oude audioversterker slim

Veel mensen hebben nog een geweldige oude audioversterker, maar missen een streamingfunctie voor het afspelen van bijvoorbeeld Apple Music of Spotify. Vaak kiezen ze dan voor een draadloze speaker, waarna die geweldige oude versterker dus alleen nog maar staat te verstoffen.

Zonde! Want met de Argon Audio SOLO voeg je gewoon alle denkbare streamingopties toe aan je versterker, waardoor die in één klap weer helemaal bij de tijd is. De audiostreamer levert een uitstekende geluidskwaliteit, is bijzonder gebruiksvriendelijk en kost met 249 euro ook nog eens een stuk minder dan een draadloze speaker van goede kwaliteit.

De Argon Audio SOLO heeft alles wat je nodig hebt

De Argon Audio SOLO is even minimalistisch en stijlvol als functioneel. Met afmetingen van 14,7 x 3,6 x 15 cm kun je hem praktisch overal kwijt. Je sluit hem eenvoudig op je versterker aan via de analoge-, optische, of coax-uitgang, en met een adapter op het stopcontact. Verder zit er eigenlijk alleen nog een reset-knop op de audiostreamer.

De audiostreamer is voorzien van AirPlay2, Chromecast, Spotify Connect, Bluetooth (en is, voor de audiofielen onder ons, Roon Ready). Er zit geen ethernet-aansluiting op, dus alles gaat via wifi. Dat werkt in de praktijk zonder meer uitstekend.

Instellen is een fluitje van een cent

Heb je de Argon Audio SOLO op het stopcontact en je versterker (of actieve speaker) aangesloten, dan ga je naar de instellingen van je iPhone. Argon heeft geen app, maar je stelt de streamer eenvoudig in als AirPlay-speaker.

Tik in de app Instellingen gewoon op ‘Wifi’ en je ziet dat de audiostreamer al is gevonden als netwerk. Tik vervolgens onder ‘Configureer nieuwe AirPlay-speaker’ op ‘ArgonSOLO1C74CE’ om de installatie te starten. Wil je de Chromecast-functie gebruiken, dan voeg je de SOLO ook nog even toe aan Google Home.

De Argon Audio SOLO levert fantastisch geluid

Zo gauw de installatie is afgerond, kun je de SOLO direct gebruiken. Daarbij maakt het niet uit of je nou bluetooth, wifi (bijvoorbeeld via Spotify Connect) of AirPlay2 gebruikt. Het werkt allemaal even perfect!

En zoals gezegd is de geluidskwaliteit ook echt top! Dat komt mede doordat de SOLO is gebaseerd op een high-end DAC, namelijk de SABRE ESS 9018. In combinatie met een goede versterkertrap van Burr-Brown heb je een constructie die je verder eigenlijk alleen maar vindt in extreem dure installaties.

