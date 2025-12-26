Je zou denken dat een scheef bandje voor je Apple Watch helemaal niet fijn is. Maar dit bandje van Decoded bewijst het tegendeel!

Pluspunten Ademend bandje

Ademend bandje Vrijwel traploos in te stellen

Vrijwel traploos in te stellen Draagt prettig Minpunten Bandje vergt enige gewenning

Bandje vergt enige gewenning Vrij prijzig

Ares O Apple Watch bandje: een beetje scheef, maar wel prettig

Wat kun je nog verbeteren aan het bandje van de Apple Watch? Daar hebben ze bij Decoded niet lang over na hoeven te denken, want dit Ares O Apple Watch bandje (59,90 euro) heeft wel iets heel speciaals. En we moeten toegeven dat het idee best goed werkt.

Decoded heeft namelijk verschillende Apple Watch-bandjes uitgebracht die allemaal scheef zitten. Of beter gezegd: deze bandjes zorgen ervoor dat je Apple Watch iets gedraaid om je pols zit.

Om precies te zijn is de Apple Watch hiermee zo’n 21 graden gedraaid. Hierdoor is het scherm iets meer naar je toe gedraaid in plaats van recht naar beneden, zoals bij traditionele bandjes het geval is. Dit werkt vooral prettig tijdens sporten zoals hardlopen, fietsen of intervaltrainingen, omdat je dan een snelle blik kunt werpen op je statistieken.

Dit Apple Watch bandje voor sporters voelt comfortabel aan. Het zachte siliconen geeft net genoeg flexibiliteit om de beweging van je pols te volgen, maar blijft toch stevig genoeg zitten dankzij de traditionele gesp. Er zitten ook genoeg gaatjes in het bandje zodat je hem altijd wel goed kunt stellen.

Verder is het materiaal eenvoudig schoon te maken en goed bestand tegen water en zweet. Dit maakt het Apple Watch bandje geschikt voor alledaags gebruik én intensieve sporters.

Kleine minpuntjes

Toch is de Ares O Band niet perfect voor iedereen. Het opvallende, enigszins sportieve design met de gaatjes is heel functioneel, maar past misschien minder goed bij formele of zakelijke outfits.

Ook is het prijskaartje van rond de 60 euro best flink, wanneer je het vergelijkt met simpelere sportbandjes of universele siliconenopties van andere merken.

Conclusie review Ares O Band

De Ares O Band heeft een opvallende verschijning maar is eigenlijk leuk voor iedereen die een keer wat anders wilt. Het is even wennen dat je je arm niet meer helemaal hoeft te draaien om recht op je smartwatch te kijken. Maar na het bandje een dag gedragen te hebben ben je er al aan gewend en wil je stiekem dat meer bandjes deze vorm hebben. De speciale vorm werkt ook verrassend goed, en het materiaal voelt prettig en comfortabel aan. Dankzij het geperforeerde design is dit Apple Watch bandje ook prima voor sporters. De prijs is wel wat aan de hoge kant, omdat je voor iets minder ook een siliconen bandje van Apple kunt kopen.

