Apple Watch Ultra vs Ultra 2: dit zijn de grootste verschillen

Ben je van plan om een nieuwe Apple Watch Ultra te kopen en twijfel je toch nog over welke je moet aanschaffen? iPhoned legt je uit wat de grootste verschillen zijn tussen de nieuwe Ultra 2 en de Watch Ultra.

Welke moet ik kiezen?

De Apple Watch Ultra en de Watch Ultra 2 verschillen niet alleen in fysieke kenmerken, maar ook in functionaliteit. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op je keuze, afhankelijk van je persoonlijke behoeften. Uiteraard speelt de prijs hierbij ook een belangrijke rol. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen tussen beide Apple Watches voor je op een rij.

Vernieuwd beeldscherm en design

Beide modellen zijn uitgerust met een Retina-display, maar er zijn enkele verschillen in helderheid. De Ultra heeft een maximale helderheid van 1000 nits, terwijl de Ultra 2 een maximale helderheid van 3000 nits biedt. De Apple Watch Ultra is beschikbaar in slechts één formaat: 49 mm. De horlogekast is iets groter, omdat deze smartwatch is ontworpen voor extreme sporters, die vaak bredere, gespierde polsen hebben.

Maar ook als je om andere redenen een bredere pols hebt, kun je de Apple Watch Ultra dragen. Er zijn speciale Apple Watch-bandjes voor 49 mm, zoals de Alpine, Trail, en Ultra bandjes. Daarnaast kun je ook de bandjes gebruiken die bedoeld zijn voor het grotere formaat van 45 mm.

Verbeterde batterijduur

Beide horloges ondersteunen GPS en zijn waterbestendig tot 50 meter, wat ze ideaal maakt voor buitensporten en zwemmen. De Ultra 2 biedt echter ook ondersteuning voor ‘Precision Finding’ voor iPhone 15-modellen. Hiermee kun je de afstand en richting naar je verloren iPhone bepalen.

Wat betreft de batterijduur, beide horloges gaan naar schatting 36 uur mee en kunnen dankzij de energiebesparende modus nog langer meegaan. Is de batterij bijna leeg? Beide smartwatches kunnen snel worden opgeladen met een USB-C-kabel.

Nieuwe chip & meer opslaggeheugen

Qua specificaties zijn beide modellen op de meeste punten vergelijkbaar, maar de Watch Ultra 2 heeft enkele verbeteringen. Zo is de Ultra 2 voorzien van een nieuwe chip en beschikt hij nu over 64GB aan werkgeheugen in plaats van 32GB. Daarnaast gaat de Ultra 2 in de energiebesparingsmodus 72 uur mee, vergeleken met 60 uur bij de eerdere versie. Dit is vooral handig als je verwacht de smartwatch tussendoor niet te kunnen opladen.

Wat kost een nieuwe watch

De Apple Watch Ultra 2 heeft een adviesprijs van 899 euro, wat honderd euro minder is dan de oorspronkelijke prijs van de eerste Apple Watch Ultra, die 999 euro kostte. Overweeg je om een nieuwe Apple Watch Ultra aan te schaffen? Goed nieuws! Beide modellen zijn nu met flinke kortingen verkrijgbaar. Ben je op zoek naar de beste prijs voor beide watches? We hebben de beste deals hieronder voor je op een rijtje gezet!

Conclusie: kleine verbeteringen, groot verschil in prijs