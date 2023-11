Apple Watch Series 9 review: waar hebben we dit eerder gezien?

Sinds enkele maanden ligt de nieuwe Apple Watch Series 9 in de winkels, en hij lijkt bijzonder veel op zijn voorganger(s). De opmerkelijkste vernieuwing – een nieuwe manier om je Watch te bedienen – was in eerste instantie niet beschikbaar. Maar nu dan eindelijk wel, dankzij de nieuwste watchOS-update. De hoogste tijd dus voor een Apple Watch Series 9 review.

De Apple Watch Series 9 voelt als een déjà vu. Hij ziet er precies zo uit als de Apple Watch Series 8 van vorig jaar. En die was al niet te onderscheiden van de Apple Watch Series 7 van het jaar daarvoor. Je hebt nog steeds de keuze uit twee maten: klein (41 mm) of groot (45 mm). Er is een aluminium versie in de kleuren sterrenlicht, middernacht, zilver, (PRODUCT)RED en het nieuwe roze. En een roestvrij stalen versie in goud, zilver en grafiet.

Aan de zijkant van het horloge vind je een digitale kroon en een langwerpige zijknop. De actieknop blijft helaas nog altijd exclusief voor de Apple Watch Ultra-modellen. Wel is er een compleet nieuw gebaar om je Apple Watch te bedienen: Tik dubbel. We moesten even wachten op watchOS 10.1 voordat we hiermee aan de slag konden – de update verscheen op 25 oktober.

Wat is Tik dubbel?

Het nieuwe Tik dubbel is een snelle en handige manier om je Apple Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken. Tik eenvoudigweg twee keer met je wijsvinger en duim tegen elkaar (aan de kant waar je je Apple Watch draagt) voor het uitvoeren van veelvoorkomende acties. Bijvoorbeeld het openen van widgets, telefoongesprekken aannemen, berichten bekijken, timers bedienen, muziek afspelen, foto’s nemen, herinneringen instellen en nog veel meer.

Dit gebaar is handig in situaties waarin je maar één hand vrij hebt: je laat de hond uit, zit met je handen in het cakebeslag of maakt een rondje op de fiets. Het is nog wel een beetje trial and error. Op plekken waar het logisch lijkt, werkt het niet per se. Zo kun je wel door een lijst met widgets ‘tikken’, maar niet door je dashboard met work-outs. In een app als Kompas haalt-ie dan weer een weergave tevoorschijn waarvan je het bestaan niet eens kende.

‘Tik dubbel’ is zo’n functie die je eigenlijk niet nodig hebt, we zouden er ook zeker niet voor overstappen. Maar als je de mogelijkheid hebt, dan werkt het als een zonnetje en ga je het tóch gebruiken. We hebben overigens ook nog niet per ongeluk iets geactiveerd, mocht je je daarover zorgen maken.

Snellere chip

Misschien denk je: dat Tik dubbel is toch niet nieuw? Dat klopt enigszins. Op oudere Apple Watches zijn Toegankelijkheidsopties beschikbaar, voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze stellen gebruikers in staat om de Apple Watch handsfree te bedienen door middel van handgebaren, zoals … het tegen elkaar duwen van de wijsvinger en duim. Dit is echter trager en minder geavanceerd zijn dan Tik Dubbel.

Dat heeft alles te maken met de échte vernieuwing van de Apple Watch: de nieuwe S9-chip. Dat is de nieuwe chip die het Tik dubbel-gebaar mogelijk maakt. Een onderdeeltje van de chip heet ‘Neural engine’: deze verwerkt informatie van sensoren zoals de bewegingssensor, de draaisensor en de optische hartsensor met behulp van een slim algoritme. Dit programma herkent de kleine bewegingen van je pols en veranderingen in je hartslag wanneer je dubbel tikt.

En de chip heeft meer te bieden: door het hele systeem heen voelt alles sneller en vloeiender. En zonder dat het ten koste gaat van de batterijduur: de chip is bijzonder efficiënt en je komt nog steeds gemakkelijk de dag door op een enkele batterijlading. Voor het eerst in jaren echt een merkbare verbetering, want de S6, S7 en S8 waren in principe identiek.

iPhone 15 erbij?

Heb je een nieuwe iPhone 15, dan heeft de Apple Watch Series 9 nog een ander trucje waar je iets aan hebt. De S9 SiP is voorzien van een tweede generatie Ultra Wideband-chip voor locatiebepaling. Hierdoor wordt het eenvoudiger om je iPhone 15 (met eenzelfde chip) op te sporen. Visuele en auditieve signalen, samen met trillende feedback, helpen je. Op het scherm wordt weergegeven hoe ver je nog van de iPhone 15 verwijderd bent en in welke richting je moet zoeken – nog preciezer dan met de eerste generatie van de chip.

Veel van hetzelfde

Verder helpt de Apple Watch Series 9 je op dezelfde manieren als zijn voorgangers om gezond, verbonden en in beweging te blijven. Alle nieuwe functies van de voorbije jaren culmineren in dit model. Wat betekent dat je hartfilmpjes kunt maken, het zuurstofgehalte in je bloed kunt meten en dat je lichaamstemperatuur geregistreerd wordt, om maar eens wat te noemen.

Maak je een harde val of raak je verzeild in een auto-ongeluk, dan belt je Watch 112. Het enige wat we nog echt misschien op dit vlak, is een bloedglucosemeter. Maar dat is misschien meer iets voor de Apple Watch X volgend jaar.

Apple Watch Series 9 review: conclusie

De Apple Watch Series 9 is een solide keuze, vooral als het je eerste Apple Watch is, of anders als je een Series 5 of ouder hebt. De cumulatieve impact van de afgelopen jaren, inclusief het grotere scherm, maakt deze upgrade de moeite waard. Bij nieuwere modellen heb je gewoon niet het gevoel dat je echt iets nieuws om je pols hebt bungelen, de snellere chip en het nieuwe Tik dubbel ten spijt.​​​​​​​​​​​ Het hoogtepunt onder de motorkap is de gloednieuwe S9-SiP (System in Package) chip. Terwijl de specificaties van de S6, S7 en S8 identiek waren, brengt de S9-chip eindelijk iets nieuws en krachtigers. Dit vertaalt zich in een merkbaar vloeiendere werking van de Watch. Navigeren door widgets gaat razendsnel, timers starten zonder vertraging en Siri reageert sneller dan ooit. De S9-chip introduceert ook een nieuw bedieningsgebaren: ‘Tik dubbel’.​ De S9 SiP is ook uitgerust met een tweede generatie Ultra Wideband-chip, waarmee het eenvoudiger wordt om je iPhone 15 terug te vinden. Dit is handig als je jouw iPhone kwijt bent, omdat beide apparaten dezelfde chip delen. Visuele, auditieve signalen en haptische feedback helpen je om de locatie van je iPhone te achterhalen. Bovendien heeft het scherm van de Series 9 een opvallende verbetering ondergaan; het is nu twee keer zo helder als dat van zijn voorganger, wat handig is bij gebruik als zaklamp of in fel zonlicht. De Series 9 behoudt alle functies die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd, zoals crashdetectie, de mogelijkheid om hartfilmpjes te maken en het meten van temperatuur en zuurstofgehalte in het bloed. Dit maakt het nog steeds een uitstekende keuze voor wie gezond, verbonden en actief wil blijven. Maar als je al een vrij recente Watch hebt, zal niemand opmerken dat je een nieuw model draagt. Sterker nog, je zou het zelf kunnen vergeten. Concluderend is de Apple Watch Series 9 een solide keuze voor nieuwe gebruikers, maar pas echt interessant als dit je eerste Apple Watch is. Als je al een Series 5 of een ouder model hebt, beginnen alle cumulatieve verbeteringen van de afgelopen jaren, inclusief het grotere scherm, toch merkbaar impact te maken. Hoewel ‘Tik dubbel’ een interessante toevoeging is, is het geen voldoende reden op zichzelf om een upgrade uit te voeren.

Apple Watch Series 9 kopen

Heb je dus nog een Apple Watch Series 5 of ouder? Of ben je nog op zoek naar een nieuwe smartwatch? Bekijk de Apple Watch Series 9 dan vooral even in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

