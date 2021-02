Apple Watch Series 6: onze tweede indruk na vier maanden

De Apple Watch Series 6 zit inmiddels vier maanden dagelijks om onze pols. Hoog tijd dus voor een tweede indruk.

De Apple Watch Series 6 na vier maanden

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: als iemand die sinds de eerste Apple Watch ieder jaar het nieuwste model om zijn pols heeft zitten, voelde de Watch Series 6 het minst als een grote stap voorwaarts.

De Series 4 introduceerde twee jaar geleden een nieuw design met een groter scherm, de Series 5 had het always on-scherm dat goed van pas kwam, maar met Series 6 zijn de merkbare verbeteringen moeilijker te vinden.

De grootste vernieuwing van de nieuwste Watch is de saturatiemeter en bijbehorende Saturatie-app. Deze meet het bloedzuurstofgehalte: hoe dichter bij de 100 procent, hoe beter. Dit zegt iets over je algehele gezondheid en zou zelfs een indicatie kunnen geven of je last hebt of binnenkort last krijgt van de griep.

Saturatie-app is te onhandig in gebruik

Het grote nadeel van de app is de gevoeligheid ervan. Gedurende de dag doet de Watch zijn best om zelfstandig saturatiemetingen te doen, zodat jij er niet bewust aan hoeft te denken, maar toch kunt checken wat de percentages zijn. Het nadeel is dat de app zoveel foutmeldingen geeft, dat metingen bijna alleen werken als je ze handmatig doet.

Je moet je pols zo lang zo stilhouden dat dit automatische metingen haast onmogelijk maakt. En zelfs dan is het nog maar de vraag of de meting klopt. Iedere keer als ik meerdere metingen vlak achter elkaar doe, komt er een andere uitslag uit. De grote vernieuwing van de Series 6 is daardoor vooral een leuk extraatje (als de app doet wat hij belooft), maar niets meer dan dat.

Gelukkig maar dat de Series 6 veel meer is dan een manier om je bloedzuurstofgehalte in beeld te brengen. Apple heeft het geluk dat de functies die we al kennen uit oudere Watch-modellen, ook nu nog erg goed van pas komen. Zo is het always on-scherm dat de Series 5 introduceerde fijn om ook zonder het scherm te activeren de tijd af te kunnen lezen. Ook zijn er voor de gemiddelde sporter inmiddels genoeg sensoren aanwezig om mee uit de voeten te kunnen.

Tel daarbij op dat naast de hardware ook de software van de Watch ieder jaar weer beter wordt. WatchOS 7 introduceerde eind vorig jaar de langverwachte Slaap-app, waarmee je jouw slaapritme op een toegankelijke manier in kaart kunt brengen.

Persoonlijk wensenlijstje compleet

Daarmee vulde Apple het laatste vakje in op mijn persoonlijke wensenlijstje voor de Watch en is de software nu verrassend compleet. De Watch is door de jaren heen uitgegroeid tot een ultieme gezondheidsgadget, die je iedere dag bij je draagt en zo een gedetailleerd rapport geeft over je algehele gezondheid en conditie.

De Apple Watch is daarmee mijn ultieme motivatie tijdens de coronacrisis. Het horloge herinnert me eraan om regelmatig even op te staan, de drie gekleurde ringen (en die van mijn vrienden) motiveren me om extra te bewegen en met de groeiende lijst aan apps kan ik mijn sportprestaties vastleggen.

Je voelt ‘m misschien al een beetje aankomen: alles wat ik hierboven genoemd heb kan ik ook doen met een oudere Apple Watch of Apple Watch SE, de goedkopere variant die tegelijk met de Series 6 verscheen. Maanden later heeft de meerwaarde van deze duurdere versie zich nog niet bewezen. Tenzij je een always on-scherm of de Saturatie-app erg belangrijk vindt, zou ik iedereen aanraden om in plaats van een Series 6 een SE in huis te halen.

Conclusie Apple Watch Series 6 tweede indruk

De kwaliteit van de Apple Watch SE neemt echter niet weg dat de Series 6 nog steeds een uitstekende smartwatch is. Sterker nog: op een ander design na kan ik me weinig dingen bedenken die Apple nog toe kan voegen om de Watch beter te maken. Wat de Apple Watch als product betreft zou ik niet meer zonder willen, maar ik vraag me wel af of de Series 7 dit jaar genoeg kan doen om zich echt te onderscheiden van een nieuwe SE.

