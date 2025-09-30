Apple Watch Series 11 review: kleine upgrades, die wél belangrijk zijn

De Apple Watch Series 11 ligt in de winkels, maar zijn de nieuwe functies de overstap waard? Wij vertellen het in deze review van de Apple Watch Series 11!

Apple Watch Series 11 review

Apple heeft de nieuwe generatie van de Apple Watch uitgebracht! De Apple Watch Series 11 heeft een bekend ontwerp, met een aantal veranderingen onder de motorkap. Zo heeft de nieuwe Apple Watch volgens het bedrijf zelf een langere accuduur en een sterker scherm. Zijn deze verbeteringen het overstappen naar de Apple Watch Series 11 waard? Dat vertellen we in deze review van de Apple Watch Series 11.

Bekend ontwerp

Het ontwerp van de Apple Watch Series 11 komt ons bekend voor, want die lijkt sprekend op het design van de Apple Watch Series 10. Heel verrassend is het niet dat Apple weinig verrassingen heeft doorgevoerd. De Apple Watch kreeg in 2024 een compleet nieuw ontwerp, dat veel dunner is en een groter scherm heeft. Bij de Apple Watch Series 11 zien we dezelfde behuizing, waarbij je kunt kiezen tussen een formaat van 42 millimeter of 46 millimeter.

We waren bij de Apple Watch Series 10 al erg enthousiast over het dunnere ontwerp en dat is dit jaar niet anders. Het design van de Apple Watch Series 11 is erg compact, dat de smartwatch prettig maakt om te dragen. We zijn nog steeds erg te spreken over het vernieuwde dunne ontwerp van de Apple Watch, waardoor we het geen probleem vinden dat Apple weinig veranderingen heeft doorgevoerd in het design.

Bij de kleuren van de Apple Watch Series 11 heeft Apple wél een kleine aanpassing gemaakt. Je kunt bij de Apple Watch Series 11 kiezen uit de kleuren roségoud, zilver, gitzwart en spacegrijs. Laatstgenoemde is niet beschikbaar bij de Apple Watch Series 10, maar is wat ons betreft een mooie aanvulling bij de kleurenopties. De matte afwerking van de spacegrijze uitvoering is weinig gevoelig voor vingerafdrukken, waardoor de Apple Watch Series 11 er na een paar dagen gebruik nog goed uitziet.

Sterker scherm

Waar de behuizing van de Apple Watch Series 11 vrijwel onveranderd is, geldt dat niet voor het display van de smartwatch. De smartwatch beschikt over een scherm met Ion-X-glas, dat is voorzien van een keramische coating. Het is de eerst Apple Watch met deze coating, die bijvoorbeeld bij de Apple Watch Series 10 ontbreekt. Deze afwerking zorgt ervoor dat de Apple Watch Series 11 veel beter bestand is tegen krasjes en andere beschadigingen. Volgens Apple kan het scherm zelfs twee keer zo goed tegen krassen als het display van de Apple Watch Series 10.

Het gaat om een kleine upgrade bij de Apple Watch Series 11, maar het is volgens ons wél een belangrijke verandering. We hebben de Apple Watch Series 10 een jaar in gebruik, waar inmiddels de nodige krassen op het scherm te vinden zijn. De Apple Watch Series 11 heeft vooralsnog geen krasjes, maar is natuurlijk veel minder lang gedragen. Het is hoe dan ook een interessante verbetering, waardoor we benieuwd zijn hoe het display over een halfjaar of een jaar eruitziet.

Zelfde S10-chip

De Apple Watch Series 11 draait op de S10-chip. Dat is opvallend, want Apple heeft de smartwatches de afgelopen jaren steevast van een nieuwe processor voorzien. Bij de Apple Watches van 2025 is dat niet het geval, want ze draaien op exact dezelfde S10-chip die we eerder bij de Apple Watch Series 10 zagen. In het gebruik is dat geen probleem, zo is de processor van de Apple Watch de afgelopen jaren vrijwel even snel gebleven.

De Apple Watch Series 11 werkt soepel en verwerkt iedere taak zonder problemen. Met watchOS 26 is de interface van de Apple Watch compleet vernieuwd, maar dit zorgt niet voor vertragingen in de software. De processor vormt pas over enkele jaren een probleem, als de nieuwe generatie van watchOS geen S10-chip meer ondersteunt. De Apple Watch Series 10 én Apple Watch Series 11 vallen daardoor in hetzelfde jaar af. We hadden daarom graag een S11-chip bij de Apple Watch Series 11 gezien, zodat de smartwatch langer software-updates krijgt.

Langere accuduur

Misschien wel de belangrijkste verbetering zien we terug bij de accuduur van de Apple Watch Series 11. Volgens Apple doe je tot 24 uur met de nieuwe Apple Watch, met de energiebesparingsmodus is dat maar liefst 38 uur. Ter vergelijking: met de Apple Watch Series 10 doe je tot 18 uur bij normaal gebruik, dat je tot 36 uur kunt verlengen met de energiebesparingsmodus ingeschakeld. Je doet op papier dus veel langer met de Apple Watch Series 11.

In ons dagelijks gebruik merken we dit verschil wel degelijk. De Apple Watch Series 10 haalde het einde van de dag al gemakkelijk, maar krijgt het zwaarder bij het uitvoeren van intensieve trainingen. Daarin onderscheidt de Apple Watch Series 11 zich, want die houdt het langer vol als je de Work-out-app gebruikt. Zeker als je regelmatig sport met de Apple Watch is deze verbeterde accu een belangrijke stap vooruit.

Opladen vormt eveneens geen probleem, de smartwatch is binnen vijftien minuten opgeladen voor acht uur normaal gebruik. Dit werkt in praktijk ontzettend goed, door deze snelle laadtijd hebben we de Apple Watch Series 11 alleen even tijdens het douchen of in de ochtend tijdens het ontbijt aan de lader gelegd. We zien de langere accuduur en het snelladen als een groot voordeel, want je hoeft je bij de Apple Watch Series 11 geen zorgen te maken over de accu.

Gezondheidsfuncties

Bij de Apple Watch Series 11 zien we een reeks nieuwe gezondheidsfuncties. De Apple Watch beschikt over een bloeddrukmeter, die een melding geeft bij een langdurig hoge bloeddruk. We hebben deze feature helaas nog niet kunnen testen, want de Apple Watch heeft daar gegevens van dertig dagen of langer voor nodig. Bovendien kun je zelf geen bloeddrukmeting uitvoeren, in plaats daarvan geeft de Apple Watch een melding als je bloeddruk langere tijd te hoog is. Het is wat ons betreft een mooie toevoeging, een te hoge bloeddruk blijft in de meeste gevallen tot nu toe onopgemerkt. De Apple Watch Series 11 kan dat veranderen met de nieuwe functie.

De slaapscore hebben we inmiddels wél uit kunnen testen. Met de nieuwe functie wordt je slaapkwaliteit bepaald aan de hand van verschillende factoren. De Apple Watch Series 11 kijkt naar je bedtijd, duur van de nachtrust en hoe vaak je wakker wordt. Tot nu toe hebben we (gelukkig) een goede slaapscore gehad, al vinden we het prettiger om de Apple Watch niet in de nacht te dragen. Slaap je slecht? Dan kan de slaapscore je handige tips geven om je nachtrust te verbeteren.

‘Simpele’ polsbeweging

Sinds watchOS 10.1 ondersteunt de Apple Watch het ‘Tik dubbel’-gebaar, waarmee je met een simpele handbeweging de smartwatch kunt bedienen. De Apple Watch Series 11 krijgt daar nog een gebaar bij, want watchOS 26 introduceert een nieuw polsgebaar. Met een snelle polsbeweging kun je meldingen afsluiten en telefoonoproepen afwijzen. Het vormt zo een mooie aanvulling op Tik dubbel, die juist bedoeld is om telefoonoproepen aan te nemen.

Het simpele polsgebaar is een handige toevoeging, maar het heeft wel even tijd nodig om de beweging onder de knie te krijgen. Draai je de pols niet snel genoeg weg? Dan gaat het scherm van de Apple Watch enkel op zwart, de melding blijft vervolgens in beeld. Dit leidde – zeker in het begin – tot frustratie, maar na een week hadden we de polsbeweging iets meer onder controle. Waar Apple het een simpele polsweging noemt, is het volgens ons eerder een handige polsbeweging. De Apple Watch is in ieder geval weer iets slimmer en sneller te bedienen, mits je er handigheid in krijgt.

Weinig vernieuwingen

We zien bij de Apple Watch Series 11 een aantal leuke verbeteringen. De Apple Watch heeft ondersteuning voor een nieuw polsgebaar, is uitgebreid met de bloeddrukmeter en heeft voor het eerst een slaapscore. Toch zijn deze functies niet exclusief voor de Apple Watch Series 11, omdat ze onderdeel zijn van watchOS 26. Dit is wat ons betreft ook het grootste nadeel van de Apple Watch Series 11, want ze vormen geen reden om voor de nieuwste Apple Watch te kiezen.

De Apple Watch Series 11 heeft veel nieuwe functies, die met watchOS 26 ook naar de Apple Watch Series 10 en zelfs de Apple Watch Series 9 komen. Strepen we deze verbeteringen weg, dan onderscheidt de Apple Watch Series 11 zich alleen nog met een verbeterde accuduur, kortere laadtijd en een sterker scherm. Dat maakt dat de vernieuwingen wel erg summier zijn, al helemaal door dezelfde S10-chip die we al in eerdere modellen zagen. We hadden graag meer verbeteringen gezien, die de Apple Watch Series 11 écht uniek hadden gemaakt.

Apple Watch Series 11: conclusie

De Apple Watch Series 11 heeft een reeks kleine upgrades gekregen, die wél voor een aantal belangrijke verbeteringen zorgen. Bij de nieuwe Apple Watch zijn zorgen over de accuduur onnodig, omdat de smartwatch gemakkelijk langer dan een dag meegaat. Dat is ook het geval bij intensieve Work-outs, waar eerdere Apple Watches nog wel eens moeite mee hadden. We hoeven de Apple Watch niet lang aan de lader te leggen, want het toestel is binnen vijftien minuten voldoende opgeladen. Naar onze mening is dit het grootste voordeel, de accu van de Apple Watch Series 11 is enorm goed. Het sterkere scherm is daarnaast een mooie verbetering, waardoor de Apple Watch Series 11 beter beschermd is tegen krassen en andere verbeteringen. Tot nu toe is dat inderdaad zo gebleken, al is het interessant om te zien hoe het display er over een jaar uitziet. Het scherm is op papier in ieder geval enorm stevig, dat zich in de praktijk ook als zodanig heeft bewezen. We hebben nog geen krasje weten te vinden. Apple brengt verder weinig exclusieve functies naar de Apple Watch Series 11. Onderdelen als de bloeddrukmeter, slaapscore en het snelle polsgebaar komen ook naar eerdere Apple Watches met watchOS 26. Dat maakt dat de Apple Watch Series 11 een kleine upgrade is, maar wél beschikt over de nieuwste functies. Heb je een Apple Watch Series 8 of ouder? Dan vormt de Apple Watch Series 11 een mooie overstap. Voor nieuwere modellen is er geen reden om over te stappen, al helemaal als je de update naar watchOS 26 hebt geïnstalleerd.

Apple Watch Series 11 kopen

De Apple Watch Series 11 heeft de startprijzen van de Apple Watch Series 10 overgenomen. Je haalt de smartwatch bij Apple voor 449 euro, voor die prijs krijg je het basismodel met een aluminium behuizing en GPS. Wil je een mobiel abonnement voor je Apple Watch afsluiten? Dan kun je ook voor de Cellular-uitvoering kiezen, die je bij Apple voor 569 euro krijgt. Vind je deze prijzen te hoog? Bekijk hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 11:

