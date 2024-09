Apple Watch Series 10 review: nu heb je geen Ultra meer nodig

De Apple Watch Series 10 is – letterlijk – een grote stap voorwaarts. Is de nieuwste Apple Watch ook Apple’s beste smartwatch? Je leest het in deze Apple Watch Series 10 review.

Pluspunten Groter scherm

Groter scherm Veel dunner

Veel dunner Grotere kijkhoek

Grotere kijkhoek Snelladen nóg sneller Minpunten Geen actieknop

Geen actieknop Bloeddrukmeter ontbreekt

Apple viert dit jaar een jubileum, want het is precies tien jaar geleden dat de Apple Watch werd geïntroduceerd. De verwachtingen waren daarom hooggespannen, want er werd een compleet redesign verwacht bij de Apple Watch Series 10. Het volledig nieuwe ontwerp kwam er uiteindelijk niet, maar het design van de nieuwe Apple Watch is zeker niet hetzelfde in vergelijking met de Apple Watch Series 9.

De Apple Watch Series 10 heeft daarnaast een aantal functies overgenomen van de Apple Watch Ultra en draait op de nieuwe S10-chip. Zorgt het grotere scherm ervoor dat je nu helemaal geen Apple Watch Ultra meer nodig hebt? Of mist de Apple Watch toch nog belangrijke features? Wij hebben de Apple Watch Series 10 voor je getest in deze review.

Ontwerp: groter, maar véél dunner

Apple heeft het ontwerp van de Apple Watch voor het eerst in jaren op de schop genomen. De Apple Watch Series 10 heeft een veel dunnere behuizing. De smartwatch heeft een dikte van slechts 9,7 millimeter, tegenover 10,7 millimeter bij de Apple Watch Series 9. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar is zeker merkbaar tijdens het dragen. Dit ondervonden we vooral bij kleding met lange mouwen, want de Apple Watch Series 10 valt probleemloos onder de mouw. Een groot voordeel wat ons betreft. Helaas mist de actieknop wel nog, die blijft exclusief voor de Apple Watch Ultra.

De aluminum behuizing van de Apple Watch Series 10 is voor het eerst glanzend afgewerkt. Wij vinden dit veel mooier staan, zo vormen het glimmende display en aluminum één geheel. Enige nadeel is dat je vingerafdrukken net wat sneller ziet. Daarnaast heeft de roestvrij stalen uitvoering plaatsgemaakt voor titanium, dat we al bij de Apple Watch Ultra (2) zagen. Een verbetering als je het ons vraagt, want titanium is enorm sterk en bestendig tegen beschadigingen. Bovendien is titanium veel lichter, waardoor de Apple Watch Series 10 prettiger aanvoelt tijdens het dragen.

Apple Watch Series 10 Gitzwart aluminium 46 millimeter.

Niet alleen de dikte van de smartwatch is aangepast, ook de schermgrootte is veranderd. Je hebt de keuze uit 42 of 46 millimeter, bij de Apple Watch Series 9 is dat 41 of 45 millimeter en bij de Apple Watch Ultra (2) 49 millimeter. In praktijk vergeet je al snel dat je een grotere Apple Watch draagt, het gaat ook om slechts een millimeter. Dat neemt niet weg dat we het grote scherm een belangrijk voordeel vinden van de Apple Watch Series 10.

Grootste Apple Watch-display ooit

Door de ruimere behuizing heeft de Apple Watch Series 10 het grootste scherm dat we ooit bij een Apple Watch hebben gezien. De grootste uitvoering van de smartwatch heeft een beeldoppervlak van 1220 vierkante millimeter, terwijl dat bij de Apple Watch Ultra (2) 1185 vierkante millimeter is. Wij zijn erg te spreken over dit grotere scherm, waarop we meer informatie op hetzelfde moment kunnen bekijken. Het is een enorm voordeel dat je voor een groter display nu niet meer bent aangewezen op de lompe (en dure) Apple Watch Ultra.

Wat ons positief verraste is de brede kijkhoek van het vernieuwde scherm. Apple heeft voor een nieuw LTPO3 Retina-display gekozen, dat tot 40 procent helderder is als je vanuit een hoek naar het scherm kijkt. In praktijk klopt dat zeker, want we hadden nooit problemen met het aflezen van het display. Zelfs in een schuine hoek is de tijd zichtbaar, ook als je arm langs je lichaam hangt. Erg handig, want zo hoef je niet altijd je pols op te tillen.

Daarnaast heeft Apple het always-on scherm van de Apple Watch verbeterd. Het display heeft nu een refresh-rate van eens per seconde, terwijl dat bij de Apple Watch Series 9 eenmaal per minuut was. We zagen dit verschil vooral bij de nieuwste wijzerplaten, die zijn afgesteld op deze verversingssnelheid. Het is een leuke toevoeging dat je nu de secondewijzer ziet bewegen, ook als het scherm in always-on modus staat. Echt een verschil maakt het voor ons verder niet.

S10-chip en sneller snelladen

De Apple Watch Series 10 draait op de nieuwe S10-chip. De processor is volgens Apple opnieuw sneller en krachtiger, maar in praktijk merken we weinig verschil met de Apple Watch Series 9. Dat is geen probleem, want de S9-chip werkte al uitstekend. Dit zien we ook terug bij de S10-chip, de tiende generatie van de Apple Watch is ontzettend snel en hapert op geen enkel moment.

Een groot voordeel bij de Apple Watch Series 10 is dat de smartwatch binnen dertig minuten opgeladen is tot tachtig procent. Snelladen is nu dus écht snel en dat blijkt ook in de praktijk. We hadden maar een halfuurtje nodig om de Apple Watch op te laden. Dat vinden we een belangrijk voordeel, vooral omdat we de smartwatch ook in de nacht droegen. Met de nieuwe snellaadfunctie konden we de Apple Watch Series 10 ‘s ochtends even aan de lader leggen, de smartwatch hield het vervolgens probleemloos de hele dag vol.

Verbeterde microfoon en speaker

Bij de Apple Watch Series 10 heeft Apple de microfoon sterk verbeterd. De smartwatch maakt volgens Apple gebruik van een nieuw neuraal netwerk voor stemisolatie. We merkten dit direct bij het bellen via de Apple Watch. Je stem blijft duidelijk hoorbaar, zelfs met wind of andere storende achtergrondgeluiden. Bij eerdere Apple Watches is dit wel anders, want daar ben je al snel nauwelijks verstaanbaar. De microfoon van de Apple Watch Series 10 heeft zo een grote update gekregen.

Daarnaast kun je via de speakers van de Apple Watch Series 10 audio afspelen. Dat is voor het eerst, bij de Apple Watch Series 9 (en eerder) was dit niet mogelijk. In praktijk werkt dit erg goed, de smartwatch beschikt over prima speakers. Toch vragen wij ons af wanneer je deze speakers gebruikt. Zeker als je vaak AirPods draagt, zul je van deze functie niet veel merken. Hoe dan ook een fijne toevoeging, al helemaal in combinatie met de verbeterde microfoon. Bellen gaat een stuk gemakkelijker nu.

(Gebrek aan) nieuwe gezondheidsfuncties

De Apple Watch Series 10 beschikt over een nieuwe feature, waarmee slaapapneu gedetecteerd kan worden. Hiervoor verzamelt de smartwatch minimaal dertig dagen lang gegevens, waardoor we de functie nog niet hebben kunnen testen. Het gaat overigens ook niet om een exclusieve feature voor de Apple Watch Series 10, want de detectie van slaapapneu komt met watchOS 11 ook naar de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2.

De Apple Watch Series 10 heeft weinig écht nieuwe (gezondheids)functies. Apple heeft een nieuwe dieptemeter toegevoegd, die tot zes meter onder het wateroppervlak meet. Ook is de Apple Watch waterbestendig tot vijftig meter. Met de nieuwe watertemperatuursensor geeft de Apple Watch de temperatuur aan van het water. Dit zijn handige functies, maar je zult ze waarschijnlijk weinig gebruiken. Wij hebben ze in ieder geval nog niet nodig gehad en dat geldt vermoedelijk voor het merendeel van de gebruikers.

Het gebrek aan de nieuwe gezondheidsfuncties bij de Apple Watch Series 10 is volgens ons wel een gemis. Lang gingen geruchten over een bloeddrukmeter en een bloedglocusemeter bij de Apple Watch. Beide zijn er uiteindelijk niet gekomen, terwijl veel gebruikers hier wel op zitten te wachten. Dit zijn bovendien functies die echt het verschil maken voor mensen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de nieuwe dieptemeter. We hopen daarom dat we de features alsnog terugzien bij een latere generatie van de smartwatch.

Apple Watch Series 10 review: conclusie

De Apple Watch Series 10 is – letterlijk – de grootste verandering die Apple de laatste jaren heeft doorgevoerd bij de smartwatch. We zijn erg te spreken over het slankere design, waardoor de Apple Watch prettiger te dragen is. De Apple Watch Series 10 heeft het grootste scherm van alle Watches, wat een enorm pluspunt is. Je hebt nu geen Ultra meer nodig voor een groot display. Er past meer informatie op het scherm en het ultragroothoekscherm is vrijwel altijd goed af te lezen. Met de glanzende aluminium afwerking vormen de behuizing en het scherm één mooi geheel. Door de snellere S10-chip werkt de Apple Watch Series 10 soepel, het toestel hapert geen moment. Bovendien beschikt de smartwatch over stemisolatie, dat ervoor zorgt dat je stem duidelijk hoorbaar is bij het bellen. Dit is een grote verbetering in vergelijking met eerdere Apple Watches. Geluid afspelen is nu ook mogelijk via de speakers van de smartwatch, al is het de vraag hoe vaak je dit daadwerkelijk doet. De Apple Watch Series 10 is een prachtig toestel en komt door het grote scherm en alle features in de buurt van de Apple Watch Ultra 2. Toch ontbreken belangrijke nieuwe gezondheidsfuncties, waar veel gebruikers wel op zitten te wachten. Doordat slaapapneu ook beschikbaar is bij de Apple Watch Series 9 hoef je niet direct over te stappen naar de nieuwste generatie van de smartwatch. Vooral voor gebruikers met een Apple Watch Series 6 of ouder is de Apple Watch Series 10 een mooie overstap.

Apple Watch Series 10 kopen

Is jouw Apple Watch toe aan vervanging? En ben je enthousiast over de Apple Watch Series 10? De aluminium uitvoering van de smartwatch is verkrijgbaar in de kleuren Gitzwart, Roségoud en Zilver. De hoogglans titaniumversie is er in de kleuren Naturel, Goud en Leisteen. Op dit moment is de beste prijs van de Apple Watch Series 10 € 448,95. Bekijk hier alle aanbiedingen, zodat je nooit teveel betaalt!

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.