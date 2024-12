Mijn favoriete product van Apple in 2024: de Apple Watch Series 10

Apple heeft in 2024 weer veel nieuwe producten uitgebracht, maar de Apple Watch Series 10 is mijn favoriete toestel van het jaar. Dit is waarom.

Mijn product van 2024: de Apple Watch Series 10

Voor Apple was 2024 weer een druk jaar. We zagen de releases van ontzettend veel producten, waaronder de iPhone 16, Apple Vision Pro, iPad Air 2024, iPad Pro 2024 en de iPad mini 2024. Naar de laatstgenoemde iPad keek ik het meeste uit, maar het is verrassend genoeg niet mijn favoriete Apple-product van 2024. Dat is de Apple Watch Series 10, de enige nieuwe smartwatch die Apple in 2024 heeft uitgebracht.

De Apple Watch Series 10 draait op de S10-chip en is ontzettend snel. Met een vernieuwde behuizing en een groter scherm is dit – letterlijk – de grootste verandering die we in jaren hebben gezien bij de Apple Watch. Ik draag de Apple Watch Series 10 iedere dag, waardoor het voor mij het belangrijkste apparaat is naast de iPhone. Daarom is de Apple Watch Series 10 voor mij hét Apple-apparaat van het jaar.

Grootste display ooit

Apple heeft bij de Apple Watch Series 10 voor een vernieuwd ontwerp gekozen. De smartwatch is met een dikte van slechts 9,7 millimeter enorm dun. Hiervoor droeg ik de Apple Watch Ultra, die een dikte van 14,4 millimeter heeft. Dat verschil lijkt klein op papier, maar is zonder twijfel merkbaar als je de smartwatch om je pols draagt. Mouwen vallen probleemloos over de Apple Watch Series 10 en het toestel is veel subtieler.

Daarnaast heeft de Apple Watch Series 10 het grootste scherm dat we ooit bij een Apple Watch hebben gezien. De smartwatch heeft zelfs een groter display dan de Apple Watch Ultra, waardoor er voor mij nog maar weinig reden is om niet voor de Apple Watch Series 10 te kiezen. Bovendien beschikt het slimme horloge over een vernieuwd scherm met een bredere kijkhoek, waarvan je uit iedere hoek probleemloos de tijd kunt aflezen.

Héél snel snelladen

Waar ik de Apple Watch Ultra (en de Apple Watch Series 8) altijd ’s nachts aan de lader legde, moest ik er bij de Apple Watch Series 10 aan wennen dat dit helemaal niet meer nodig is. De tiende generatie van de smartwatch laadt enorm snel op, zeker in vergelijking met eerdere uitvoeringen. Binnen dertig minuten is de Apple Watch Series 10 opgeladen tot tachtig procent, de Apple Watch Ultra doet daar twee keer zo lang over.

Het is daarom niet nodig om de Apple Watch Series 10 de hele nacht aan de lader te leggen. Sterker nog, dat is zelfs af te raden om de batterijconditie op peil te houden. Het is een groot voordeel, want dat maakt het mogelijk om de smartwatch in de ochtend even op te laden. Vervolgens gaat het toestel ongeveer twee dagen mee, afhankelijk van het gebruik. Voor mij een enorm pluspunt, zo kun je de Apple Watch Series 10 ook in de nacht dragen om je slaap bij te houden.

Apple Watch Series 10 kopen

Verder beschikt de Apple Watch Series 10 over geavanceerde functies als het detecteren van slaapapneu, het meten van de watertemperatuur en een verbeterde waterbestendigheid. Dit zijn features die ik niet vaak gebruik, maar zijn handige toevoegingen aan een erg complete Apple Watch. Het verschil tussen de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra (2) is erg klein, waardoor de reguliere Apple Watch naar mijn mening de beste keuze is in 2024.

De Apple Watch Series 10 is daarom voor mij hét product van 2024. Ben jij nog op zoek naar een nieuwe smartwatch? Dan is de Apple Watch Series 10 een absolute aanrader, zeker door het vernieuwde design van het toestel. Bovendien gaat de smartwatch nog jaren mee dankzij de nieuwe S10-chip. Bekijk de laagste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!