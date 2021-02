Tweede indruk: Apple Watch SE na vier maanden dagelijks gebruik

De Apple Watch SE is een uitstekende smartwatch voor relatief weinig geld, mits je niet teveel waarde hecht aan een belangrijke functie van horloges: checken hoe laat het is. Wij hebben de Apple Watch SE nu maanden om onze pols hangen en in deze tweede indruk geven we een bijgewerkt aankoopoordeel.

Tweede indruk: Apple Watch SE na drie maanden

2020 was een gigantisch druk jaar voor Apple. Niet alleen de iPhone-familie kreeg er een nieuw lid bij in de vorm van de iPhone 12 mini, ook de Apple Watch kon rekenen op gezinsuitbreiding. Tegelijkertijd met de Apple Watch Series 6 bracht het bedrijf de Apple Watch SE uit.

Wij hebben dit betaalbare instapmodel sinds de release dagelijks om onze pols gehad en in dit artikel maken we de balans op. Is het kleinere prijskaartje gerechtvaardigd, of kun je beter even doorsparen en de Series 6 in huis halen? Die vraag beantwoorden we in deze tweede indruk van de Apple Watch SE.

Aan functies geen gebrek

In onze initiële Apple Watch SE review (na één week testen) schrijven we dat instapmodel “alles in huis heeft”. Achter die woorden staan we nog steeds, maar een nuance is wel op zijn plaats. De SE is namelijk vooral een aanrader voor mensen die nu met een ietwat oudere Watch rondlopen. Mensen met nieuwere modellen hebben wat ons betreft weinig reden tot overstappen.

Ten opzichte van eerdere modellen (Series 3 en ouder) heeft de Apple Watch SE namelijk alles in huis dat je van een moderne smartwatch mag verwachten. De hartslagmeter werkt bijvoorbeeld uitstekend, het horloge brengt aan de hand van Activiteitenringen in kaart hoe actief je bent en de waterdichte behuizing is ideaal voor een regenachtig land als Nederland. De Watch onder de douche dragen is ook geen probleem.

Verder beschikt het horloge dankzij watchOS 7, de grote Apple Watch-software-update van 2020, over een slaaptracker. Deze houdt bij hoe (in)effectief je nachtrust is en geeft tips om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het horloge snel in gebruik dankzij de S5-chip, die ook in de Apple Watch Series 5 zit, en betalen met Apple Pay gaat in een handomdraai.

Minpunten

Perfect is het instaphorloge echter niet. Er mist namelijk een belangrijke schermfunctie. De Apple Watch SE heeft geen always-on-display en dat betekent dat je niet direct de tijd en notificaties van het schermpje kunt aflezen. Hiervoor moet je eerst op het scherm tikken of je pols optillen. Hoe (niet) vervelend je dit vindt, is waarschijnlijk heel persoonlijk. Ons stoort het in ieder geval behoorlijk.

Een ander nadeel is de accuduur. Het horloge gaat namelijk ongeveer een dag mee op een volle batterij. Hierna moet je de Watch opladen en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om ten volste gebruik te maken van de slaapfuncties in watchOS 7 moet je ‘m namelijk ook ‘s nachts om je pols dragen. Dat is vervelend, omdat veel mensen de nachtelijke uurtjes willen gebruiken om elektronica op te laden.

Nu moet je het horloge gedurende de dag van stroom voorzien en dat is niet handig. Het duurt namelijk zo’n twee uur om de accu van de Apple Watch SE helemaal vol te krijgen. In de praktijk komt het er daarom op neer dat wij het horloge meerdere keren per dag eventjes aan de oplader leggen en een stukje bijladen, in plaats van in één keer naar 100 procent.

Verschillen met Series 6

Er zijn drie grote verschillen tussen de Apple Watch Series 6 en Watch SE. Eerstgenoemde heeft namelijk een saturatiemeter om het zuurstofgehalte in je bloed te meten, een sensor om hartfilmpjes te maken en een always-on-display. Hoeveel waarde je aan deze functies hecht, is heel persoonlijk.

Feit blijft dat deze extra’s een prijskaartje met zich meebrengen. De Apple Watch Series 6 heeft namelijk een adviesprijs van 429 euro, al kun je ‘m inmiddels ook voor minder krijgen. De Watch SE is ruim 100 euro goedkoper en begint bij 299 euro. Ook hierbij geldt dat je het horloge bij sommige winkels voor minder over de toonbank gaat.

Conclusie Apple Watch SE tweede indruk

De Apple Watch SE is een fijne smartwatch met een indrukwekkende prijs-kwaliteitsverhouding. Het horloge beschikt over alle functies die je van een moderne smartwatch mag verwachten, draagt bij aan een gezonder leven, oogt stijlvol en doet dit allemaal zonder de hoofdprijs te vragen.

Het grootste nadeel van de Apple Watch SE is het ontbreken van een always-on-display. Hierdoor kun je niet direct de tijd of binnengekomen notificaties op het schermpje checken: daarvoor moet je op het display tikken of je pols optillen. Ook de accuduur had beter gekund. Weeg je hier niet te zwaar aan, dan is de Apple Watch SE een goed en betaalbaar alternatief voor de Series 6.

Kopen

Wil je de Apple Watch SE kopen? Het horloge heeft een adviesprijs van 299 euro, al kun je ‘m inmiddels goedkoper op de kop tikken. Via onze prijsvergelijker kun je onder meer filteren op prijs, kastgrootte, kleur, levertijd en meer. Druk op onderstaande knop om naar de Apple Watch SE-prijsvergelijker te gaan.

