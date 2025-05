Apple Watch Pride 2025 sportbandje review: om trots op te zijn

Apple heeft in 2025 weer een nieuw Pride bandje uitgebracht voor de Apple Watch. En we moeten eerlijk zijn: deze keer is hij best wel uniek.

Lees verder na de advertentie.

Pluspunten Elk bandje heeft een unieke look

Elk bandje heeft een unieke look Goedkoper dan het bandje van vorig jaar

Goedkoper dan het bandje van vorig jaar Gemakkelijk schoon te houden Minpunten Design voelt rommeliger

Design voelt rommeliger Kan wat meer gaan zweten

Hierom is het Pride Edition sportbandje 2025 de moeite waard

We werden deze keer niet meteen laaiend enthousiast toen Apple het nieuwe Pride bandje van 2025 voor de eerste keer liet zien. Het design voelt iets rommeliger en wat minder strak dan voorgaande jaren.

Toch is het Pride-bandje dit jaar behoorlijk uniek. Elk Pride Edition-sportbandje is namelijk onder druk gevormd en bestaat uit verschillende, gekleurde stroken die variëren in vorm en grootte. Dit proces gebeurt volgens Apple met de hand, waardoor er in elk bandje kleine variaties ontstaan. Dat is leuk en maakt elk Apple Watch Pride-bandje van 2025 behoorlijk uniek.

In 2024 koos Apple nog voor een gevlochten solobandje voor Pride, maar dit keer is het weer een sportbandje geworden. Deze sportbandjes zijn prima voor sporters en zitten prettig om de pols. Dus ook het Pride-bandje erft deze voordelen.

Houd er wel rekening mee dat je de goede maat neemt. Het Pride Edition-sportbandje is verkrijgbaar voor een Apple Watch van 40 mm, 42 mm en 46 mm. Daarnaast is het bandje beschikbaar in de maten S/M als in M/L.

Een ander voordeel is dat sportbandjes wat minder duur zijn dan de gewoven bandjes. Het Pride 2025 bandje voor de Apple Watch kost daarom dit jaar 49 euro. Die van vorig jaar was nog 99 euro.

Conclusie: mini-review Apple Watch Pride bandje 2025

Het is goed dat Apple elk jaar een Pride Edition bandje uitbrengt en dat moeten ze natuurlijk vooral blijven doen. Het is wel jammer dat de print op het bandje deze keer wat minder mooi is dan voorgaande jaren. Daarentegen is het wel leuk dat elk bandje vrijwel uniek is en je daardoor altijd een ‘eigen’ bandje hebt. Daarnaast heb je alle voordelen die je bij een normaal sportbandje ook hebt. Je kunt hem gemakkelijk schoonmaken, het materiaal is soepel en het bandje zit comfortabel. Daarbij krijg je ook de nadelen van deze bandjes en dat betekent ze wat sneller kunnen gaan zweten.

