Apple Watch Series 10 round-up: wat zeggen de eerste reviews?

De Apple Watch Series 10 verschijnt pas vrijdag in de winkels, maar de eerste reviews zijn nu al binnen. Dit zeggen de recensenten over de smartwatch!

De tiende generatie van de Apple Watch is uitgebracht! Bij de Apple Watch Series 10 zien we een aantal grote veranderingen, want Apple heeft de behuizing van de smartwatch aangepast. Je hebt bij de Apple Watch Series 10 de keuze uit een behuizing van 42 of 46 millimeter. De nieuwe Apple Watch heeft zo het grootste scherm dat we ooit hebben gezien bij Apple’s smartwatch.

Apple heeft bij de Apple Watch Series 10 een nieuw groothoek oled-display geïntroduceerd, waarmee de kijkhoek veel breder is. Zo zie je altijd de tijd op de smartwatch, ook als je even niet je pols optilt. Daarnaast is de roestvrijstalen variant vervangen voor titanium. De Apple Watch Series 10 is pas vanaf 20 september verkrijgbaar in de winkels, maar de eerste reviews zijn al binnen. Dit zeggen ze.

1. The Verge

Victoria Song heeft de Apple Watch Series 10 getest namens The Verge. Vooral het grotere scherm van de smartwatch valt op volgens Song. Ze beschrijft dat het nieuwe display iedere millimeter waard is, waardoor ze het scherm van de Apple Watch Ultra geen enkel moment heeft gemist. Ook het nieuwe groothoekscherm van de smartwatch wordt als groot voordeel genoemd. De tijd is vanaf iedere kijkhoek zichtbaar.

Nog een voordeel volgens de recensent: de behuizing van de Apple Watch Series 10 is veel kleiner dan bij bijvoorbeeld de Apple Watch Ultra. De Series 10 is de helft van het gewicht en slechts 9,7 millimeter dik. Dat merk je vooral bij het dragen, de Apple Watch blijft niet hangen bij je mouw en blijft veel beter zitten bij het doen van work-outs. Bovendien zijn de knoppen op het display groter, zodat je de smartwatch beter kunt bedienen. Het gaat volgens The Verge om een kleine update, die vooral het draagcomfort verbeterd.

2. Engadget

Engadget is eveneens te spreken over de Apple Watch Series 10, maar kan nog geen definitieve conclusie trekken na de eerste testperiode. Heel gek is dat niet, want slaapapneu werkt pas na dertig dagen. Zo lang is de Apple Watch nog niet getest, waardoor één van de belangrijkste features onbelicht blijft. Volgens de recensent van Engadget is het opvallend dat de detectie van slaapapneu ook naar de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 komt.

Voor gebruikers met deze smartwatches is er volgens de review op dit moment weinig reden om over te stappen naar de Apple Watch Series 10. Het vernieuwde design is erg mooi, maar is niet de grote verandering waar dit jaar op gehoopt werd. Heb je een Apple Watch die ouder is dan twee jaar? Dan raadt de recensent je aan om over te stappen. Bij de recentere Apple Watches brengt watchOS 11 al genoeg vernieuwing en kun je beter nog een jaar wachten met het kopen van een nieuwe smartwatch.

3. TechCrunch

TechCrunch sluit zich aan bij de review van Engadget en noemt de Apple Watch Series 10 niet de grote vernieuwing die eerder werd verwacht. De tiende generatie van de Apple Watch is meer een verfijning, zeker door het grotere display en de snellere laadtijden. Bij de Apple Watch Series 10 laadt de accu binnen dertig minuten op tot tachtig procent. Deze snelle tijd zagen we bij eerdere Apple Watches nog niet.

De verbeterde microfoon en luidspreker van de Apple Watch Series 10 zijn volgens TechCrunch wel opvallend. Het is nu veel gemakkelijker om met de smartwatch te bellen, of om naar muziek op de achtergrond te luisteren. Bij telefoongesprekken worden storende achtergrondgeluiden beter gefilterd. Het is volgens de recensent van TechCrunch vooral aan te raden om te updaten als je een Apple Watch Series 6 of ouder hebt.

Conclusie: is de Apple Watch Series 10 het waard?

De recensenten zijn het in ieder geval eens over het vernieuwde design van de Apple Watch Series 10: het nieuwe scherm is een enorm voordeel van de smartwatch. Toch blijven de grote veranderingen uit bij de nieuwe Apple Watch. Eerder werd gehoopt op een grote update boven én onder de motorkap, maar het bleef slechts bij een vernieuwd display en een nieuwe gezondheidsfunctie. Toch is het nieuwe design een groot pluspunt, zeker door de dunnere behuizing.

Uit de reviews komt daarom naar voren dat de Apple Watch Series 10 het vooral waard is als je nu nog een Apple Watch Series 6 of ouder hebt. Bij de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 wordt de belangrijkste gezondheidsfunctie al toegevoegd met watchOS 11. Ben je van plan om de Apple Watch Series 10 te kopen? Bekijk dan hier de beste prijzen, zodat je niet teveel betaalt!