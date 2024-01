Apple Vision Pro reviews: minder positief dan wij dachten

De headset verschijnt vrijdag pas in de Amerikaanse winkels, maar de eerste reviews van de Apple Vision Pro zijn nu al verschenen. Dit zeggen ze!

Eerste reviews over Apple Vision Pro

Amerikanen hoeven nog maar even te wachten, want de Apple Vision Pro verschijnt daar komende vrijdag in de winkels. Apple’s eerste ruimtelijke computer is sinds vrijdag 19 januari te bestellen in de Verenigde Staten en de eerste uitgebreide reviews zijn inmiddels verschenen. In deze langere reviews wordt dieper ingegaan op de gebruikservaring van de afgelopen weken met de Vision Pro.

Hierdoor krijgen we eindelijk een idee of de Apple Vision Pro inderdaad de 3500 dollar waard. Dat is de startprijs van de ruimtelijke computer, voor meer accessoires en speciale lenzen in de bril ben je nog meer geld kwijt. Ben je benieuwd naar de eerste gebruikerservaringen met het apparaat? Dit zeggen de uitgebreide reviews over de Apple Vision Pro.

Batterijduur van de Vision Pro

Volgens Apple doe je met de accu van de Vision Pro ongeveer twee uur. Daarna moet je de headset aan de oplader leggen, of een andere externe accu erbij pakken die je met je mee kunt dragen. De eerste reviews zijn iets positiever over de batterijduur, zo ging de Vision Pro bij Apple-kenner Brian Tong 2,5 uur mee. Bij het kijken van een film was dat zelfs nog langer, daar hield de headset het 3 uur vol.

In andere reviews over de Vision Pro wordt dit bevestigd, ook daar wordt gesproken van een accuduur van drie uur. Dit hangt natuurlijk af van de taken die je uitvoert met de ruimtelijke computer, maar het lijkt erop dat je gemiddeld 2,5 uur doet met de Vision Pro. Opladen gaat niet enorm snel, na een halfuur is het apparaat naar verluidt weer opgeladen tot 37 procent.

Beginscherm van visionOS

Uit de eerste reviews over de Vision Pro blijkt dat Apple nog een behoorlijk aantal verbeteringen door moet voeren in visionOS. De ruimtelijke computer draait op een compleet nieuw besturingssysteem, waarbij je als gebruiker weinig vrijheid hebt. Volgens de reviews kun je het beginscherm van visionOS niet aanpassen, waardoor je bijvoorbeeld apps van derde partijen niet kunt toevoegen.

Deze staan op de tweede (of latere) pagina gesorteerd op alfabetische volgorde. Ook is het niet mogelijk om webapps toe te voegen aan het beginscherm van visionOS. Dat is jammer, zeker omdat YouTube, Spotify en Netflix geen speciale app uitbrengen voor de headset. Reviews wijzen er daarom op dat er bij de Apple Vision Pro nog wel werk aan de winkel is bij visionOS.

Persona’s en EyeSight bij de Apple Vision Pro

Het beperkte beginscherm is niet het enige probleem in visionOS, want ook FaceTime werkt nog maar beperkt. Het is volgens reviews wel al mogelijk om FaceTime te gebruiken met de Apple Vision Pro, maar dit werkt nog niet naar behoren. Je gezicht is bedekt met de bril, dus tijdens een videogesprek creëert de Vision Pro een digitale versie (Persona) van je gezicht.

Deze digitale versies zijn volgens reviews nog niet erg accuraat bij de Vision Pro, waardoor gezichten vertekend werden weergegeven. Volgens Apple worden er nog tests gedraaid om de Persona’s beter te maken, dus die functie zal binnenkort (hopelijk) verbeteren. Dat zorgt er ook voor dat de ogen die aan de voorkant van de Vision Pro (EyeSight) soms vreemd worden afgebeeld.

Virtueel scherm voor de Mac

Een handige functie van de Vision Pro is dat het scherm van je Mac kan worden overgenomen. Reviews beschrijven dat dit enorm makkelijk gaat met de Vision Pro. Je hoeft voor de functie alleen maar te kijken naar het scherm van je Mac, daarna neemt de bril het vanzelf over. Groot voordeel volgens de reviewers is dat je het scherm vervolgens zo groot kunt maken als je zelf wilt én kunt plaatsen op de plek die jou het beste uitkomt.

Uit de eerste reviews blijkt dat er nog wat problemen bij de Vision Pro zijn als je het virtuele scherm voor je Mac gebruikt. Het scherm werkt dus nog niet helemaal naar behoren en voelt naar verluidt soms niet helemaal natuurlijk aan. Toch zijn de meningen over deze functie positief, zeker omdat er in de toekomst verbeteringen doorgevoerd kunnen worden die de feature verfijnen.

Draagcomfort van de Vision Pro

Uiteraard wordt er in alle reviews ingegaan op het draagcomfort van de Vision Pro. Daarover zijn de meningen niet erg positief, het gewicht van de headset is naar verluidt niet goed verdeeld. De Vision Pro wordt standaard geleverd met de Solo Knit Band, waarmee je enkel een band aan de achterkant van je hoofd hebt. Volgens veel reviewers is dit na een paar uur al niet meer comfortabel.

Dat betekent niet dat het draagcomfort van de Vision Pro altijd onaangenaam is, want de headset wordt ook geleverd met de Dual Loop Band. Er loopt dan ook een band over de bovenkant van je hoofd, waardoor het gewicht van de Vision Pro volgens reviews veel beter is verdeeld. De bril blijft zwaar, maar recensenten zijn een stuk positiever over de Dual Loop Band.

Apple Vision Pro nog dit jaar naar buitenland

De reviews over de Apple Vision Pro zijn dus minder positief dan wij van tevoren hadden verwacht. Vooral over visionOS en het draagcomfort van de bril zijn de meningen verdeeld. Dat is niet verrassend, het gaat tenslotte pas om de eerste generatie van de Vision Pro. Apple zal de komende jaren ongetwijfeld focussen op het perfectioneren van de ruimtelijke computer.

Met de reviews lopen recensenten vast vooruit op de release van de Apple Vision Pro, want de headset verschijnt komende vrijdag in de Amerikaanse winkels. In Nederland moeten we nog wel even wachten, het is nog onzeker of de ruimtelijke computer dit jaar al naar Europa komt. Wil je weten naar welke landen de Vision Pro dit jaar vermoedelijk wel al komt? Lees dan hier meer over de release van de Vision Pro!

