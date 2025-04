Apple TV 4K vs Google TV Streamer 4K: dit zijn de 5 grootste verschillen

Apple en Google bieden allebei een eigen streamingapparaat: de Apple TV 4K en de Google TV Streamer 4K. Ze doen hetzelfde, maar verschillen op meerdere punten. iPhoned zet de vijf grootste verschillen hieronder voor je onder elkaar.

Welke streamer past het beste bij jou

Zowel Apple als Google hebben hun eigen streamingapparaat: de Apple TV 4K en de Google TV Streamer 4K. Hoewel ze allebei bedoeld zijn om films en series in hoge kwaliteit te streamen, zijn er toch duidelijke verschillen. iPhoned zet de vijf belangrijkste verschillen voor je onder elkaar, zodat je gemakkelijker kunt kiezen welke het beste bij jou past.

#1. Gebruiksgemak en interface: tvOS vs Android TV

De Apple TV 4K werkt met het besturingssysteem tvOS, dat speciaal is gemaakt door Apple. Het menu ziet er strak en netjes uit, en is gemakkelijk te begrijpen. Alles is logisch ingedeeld, waardoor je snel vindt wat je zoekt. Vooral als je al andere Apple-producten hebt, zoals een iPhone, iPad of MacBook, werkt alles heel soepel samen. Zo kun je bijvoorbeeld automatisch inloggen in apps met je Apple ID of content van je iPhone naar je televisie streamen via AirPlay.

De afstandsbediening van de Apple TV voelt luxe aan. Hij is gemaakt van stevig materiaal en ligt lekker in de hand. Er zit een klein aanraakvlak op waarmee je makkelijk kunt scrollen en selecteren. Dat maakt het gebruik extra prettig. Ook kun je tegen de afstandsbediening praten via Siri, bijvoorbeeld om een film te zoeken of het weer te checken.

De Google TV Streamer

De Google TV Streamer 4K werkt met Google TV. Dat is een versie van Android TV, maar dan met een extra laag eroverheen die het gebruik nog makkelijker maakt. In plaats van alleen apps te tonen, laat Google TV je vooral zien welke films en series je interessant zou kunnen vinden en komt er gesponsorde content langs. Dat gebeurt op basis van wat je eerder hebt gekeken, of wat populair is op dat moment. Zo ontdek je sneller nieuwe content zonder dat je ernaar hoeft te zoeken.

Ook deze streamer heeft een handige afstandsbediening, die klein is en gemakkelijk in gebruik. Er zitten speciale knoppen op voor bijvoorbeeld YouTube en Netflix, zodat je met één druk op de knop kunt starten. Daarnaast kun je de Google Assistent gebruiken door in de afstandsbediening te praten. Zeg bijvoorbeeld “speel een komedie op Netflix” en het wordt meteen geregeld.

#2. Wie wint op het gebied van beeldkwaliteit

De Apple TV 4K en de Google TV Streamer 4K zijn allebei goede keuzes als je graag films en series in hoge kwaliteit kijkt. Ze ondersteunen allebei 4K, HDR, Dolby Vision en Dolby Atmos. Dat betekent dat het beeld super scherp is, met heldere kleuren, en dat het geluid mooi en vol klinkt – net alsof je in de bioscoop zit.

Toch heeft de Apple TV 4K een klein voordeel. Die kan namelijk HDR-beelden laten zien met 60 beelden per seconde (60fps). Dat zorgt ervoor dat beelden soepeler draaien, vooral bij snelle beelden als sport of actie. Ook is het beeld bij Apple meestal iets beter en stabieler, mits je televisie ondersteuning biedt voor HDR. Dat verschil merk je niet altijd meteen, maar het kan nét genoeg zijn om voor de Apple TV te kiezen als je echt het beste beeld wilt.

#3. Netflix, Disney+ en meer: wat kun je streamen

Op zowel de Apple TV 4K als de Google TV Streamer 4K kun je bijna alle bekende apps installeren. Denk aan Netflix, Disney+, YouTube, Videoland, Amazon Prime Video, NLZIET en nog veel meer. Het aanbod is groot en je hebt toegang tot alle grote streamingdiensten. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je jouw favoriete serie of film niet kunt kijken.

De Apple TV 4K heeft ook de eigen dienst Apple TV+, waar je originele films en series van Apple kunt bekijken. Dat werkt het beste als je al een Apple-account hebt, bijvoorbeeld van je iPhone. De Google TV Streamer 4K werkt juist weer heel goed samen met YouTube en Google Play Films. Dat is handig als je daar vaak video’s kijkt of films huurt.

Beide apparaten maken het makkelijk om iets vanaf je telefoon naar de televisie te sturen. Heb je een iPhone, dan kun je gebruik maken van AirPlay. Daarmee kun je foto’s, video’s of zelfs je hele scherm draadloos naar het televisiescherm sturen. Heb je een Android-telefoon, dan kun je casten via de Google TV. Dat werkt ongeveer hetzelfde en is ook heel eenvoudig.

#4. Welke heeft de beste smart home integratie

De Apple TV 4K werkt goed samen met HomeKit, het slimme systeem van Apple. Daarmee kun je allerlei slimme apparaten in huis bedienen, zoals lampen, stopcontacten, beveiligingscamera’s, thermostaten of deurbellen. Alles werkt samen via de Woning-app op je iPhone, iPad of Mac. Je kunt ook opdrachten geven met je stem via Siri, bijvoorbeeld: “Zet de lampen in de woonkamer aan” of “Laat de voordeurcamera zien op tv.”

Het is handig als je al meerdere Apple-producten hebt, want alles is mooi op elkaar afgestemd. De Apple TV kan zelfs fungeren als centrale hub, zodat je ook slimme apparaten op afstand kunt bedienen, ook als je niet thuis bent.

De Google TV Streamer 4K werkt op een vergelijkbare manier, maar dan met Google Home, het slimme platform van Google. Ook hiermee kun je slimme apparaten in huis aansturen, zoals lampen, camera’s, speakers en meer. Je gebruikt hiervoor de Google Home-app op je Android-telefoon (of iPhone), of je praat met de Google Assistent via de afstandsbediening. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen: “Zet de lampen uit” of “Laat de Nest-camera zien op tv.”

De Google TV werkt goed samen met andere Google-diensten, zoals Gmail, Google Agenda en Nest-producten. Heb je een slimme deurbel of thermostaat van Google Nest? Dan kun je die makkelijk via je tv bedienen of bekijken

#5. Wat betaal je voor je streamer

Beide apparaten bieden haarscherp beeld en goed geluid, maar er zit een duidelijk verschil in prijs. De Google TV Streamer is een stuk goedkoper en daarmee aantrekkelijk voor wie op budget let. De Apple TV 4K kost wat meer, maar biedt daarvoor wel net wat betere beeldkwaliteit.

Apple TV 4K: vanaf 159 euro

Het prijsverschil tussen de twee apparaten is misschien wel het grootste verschil dat opvalt. De Apple TV 4K is duidelijk het duurdere apparaat. Afhankelijk van het model dat je kiest (bijvoorbeeld hoeveel opslagruimte je wilt), betaal je ongeveer 160 euro tot 180 euro (laagste prijs is op dit moment € 164,95). Voor die prijs krijg je wel een apparaat dat stevig aanvoelt, een luxe afstandsbediening heeft en perfect samenwerkt met andere Apple-producten.

Google TV Streamer 4K: al voor 119 euro

De Google TV Streamer 4K is een stuk goedkoper en kost 119 euro. Voor die prijs krijg je een compacte, slimme streamer met een compacte afstandsbediening en toegang tot vrijwel alle belangrijke streamingdiensten.

Dit maakt de Google TV Streamer een hele aantrekkelijke keuze als je op zoek bent naar een betaalbare manier om je tv slim te maken. Zeker als je al Android gebruikt of met Google Home werkt, krijg je veel functies voor relatief weinig geld.

Apple TV 4K vs Google TV Streamer 4K: welke past het beste bij jou

Zowel de Apple TV 4K als de Google TV Streamer 4K zijn uitstekende keuzes voor het streamen van content in 4K met mooie beeld- en geluidskwaliteit. De keuze tussen deze twee hangt vooral af van je voorkeuren en het ecosysteem waarin je al zit. De Apple TV 4K biedt een premium ervaring, met naadloze integratie met andere Apple-apparaten, een luxe afstandsbediening, en ondersteuning voor high frame rate HDR (60fps), wat het vooral geschikt maakt voor sport en games. Als je veel Apple-producten gebruikt, zoals een iPhone, iPad of Mac, dan past de Apple TV perfect in je slimme thuisomgeving. Echter, voor deze extra functies betaal je wel meer, met een prijs die rond de 160 euro ligt. De Google TV Streamer 4K is een stuk goedkoper. Voor 119 euro krijg je een compacte en gebruiksvriendelijke streamer die goed werkt met Google-diensten en slimme apparaten. Het is ideaal als je al een Android-telefoon hebt of Google Home-apparaten gebruikt. Hoewel het minder luxe is dan de Apple TV 4K, biedt het alles wat je nodig hebt voor een betaalbare prijs, zonder in te leveren op prestaties. Kort samengevat: kies voor de Apple TV 4K als je de beste integratie wil met Apple-producten en bereid bent meer te betalen voor extra functies en luxe. Kies voor de Google TV Streamer 4K als je op zoek bent naar een voordelige oplossing die prima werkt voor Android-gebruikers en Google-dienste