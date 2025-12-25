Mijn product van het jaar 2025 is geen Apple (en dit is waarom)

Na een jaar vol nieuwe Apple-hardware zou je denken dat het makkelijk is om een favoriet te kiezen. Maar dit jaar staat Apple voor mij op de tweede plek.

Aan het einde van het jaar kijken we altijd terug naar de (Apple)-apparaten die zijn verschenen. Meestal kiezen we hierbij uit de verschillende producten die het bedrijf uit Cupertino heeft uitgebracht.

Alleen dit jaar was het bij Apple (erg) veel van hetzelfde. En hoewel ik moet toegeven dat de iPhone 17 Pro Max en de AirPods Pro 3 best leuk zijn, heeft een product dat níét van Apple is me veel meer plezier gebracht dit jaar.

En het product van het jaar 2025 is voor mij de Nintendo Switch 2. Misschien is het niet helemaal eerlijk om een draagbare gameconsole te vergelijken met een iPhone, iPad of oortjes. Maar Apple brengt ook steeds meer grote game-titels uit voor de Mac, iPad en iPhone. Daarmee lijkt ook Apple die markt steeds meer en meer aan te spreken.

Daarnaast zijn de jaar-op-jaar releases van iPhones en andere Apple-apparaten steeds vaker slechts marginale upgrades. Echt grote innovatie is er niet meer wanneer je jaarlijks een nieuw, soortgelijk toestel uitbrengt. Daarom heb ik besloten om dit jaar eens naar andere gadgets en apparaten te kijken die zijn verschenen in 2025.

Nintendo Switch 2: mijn product van het jaar 2025

Als ik dat doe is de Nintendo Switch 2 mijn favoriet. Niet omdat deze console de beste specificaties heeft, maar omdat hij mij het meeste plezier heeft gebracht dit jaar. En daar kan geen smartphone, laptop of slimme stofzuigrobot tegenop.

De console is zowel op de televisie aan te sluiten als portable te gebruiken. Dat betekent dat je in principe overal even een potje Mario Kart of een van de andere titels kunt spelen. Als je regelmatig in de trein zit of lekker thuis op de bank wil gamen is dit dé perfecte console.

Nintendo’s games zijn ook nog eens razend populair en je vindt ze ook alleen op hun eigen console. Fans waren al jaren aan het wachten op een nieuwe Mario Kart en dat deze game een launchtitel werd voor de Switch 2 droeg alleen maar bij aan het succes.

Dan zijn er nog de third party-games waar Nintendo bij de eerste Switch vaak wat achterliep. Denk bijvoorbeeld aan de voetbalgame Fifa (of FC tegenwoordig). Bij de Switch 1 kreeg je een soort afgeslankte ‘legacy’-versie van de populaire game. Dat terwijl de grote consoles als de Xbox En PlayStation wél de volledige ervaring hadden.

Met de Switch 2 is dat nu verleden tijd. En eerlijk is eerlijk: FC 25 op Nintendo’s consoles haalt het nog steeds niet helemaal met het grafisch geweld van de PS 5 of een dikke game-pc. Maar met de Switch 2-versie van FC 25 krijg je nu wel de volledige game, met alle functies en een look die vrijwel hetzelfde is.

Dit zie je nu meer en meer bij andere titels ook gebeuren. Populaire games als Hogwarts Legacy, Assassin’s Creed Shadows en Cyberpunk zijn allemaal beschikbaar op Nintendo’s console. En het resultaat mag er wezen. Hogwarts heeft een update gekregen waardoor de game nu niet meer als een downgrade aanvoelt. En dat Cyberpunk nu draait op een portable console is echt indrukwekkend.

Naast de games is ook de hardware een stuk beter geworden. Je kunt nu bepaalde games in 4K resolutie spelen en 120 fps is ook beschikbaar. De controllers zijn steviger dan ooit en dan zijn er nog de veranderingen bij het scherm.

Nintendo heeft met de Nintendo Switch 2 eindelijk door wat iedereen al jaren wilt van de Switch 1, namelijk ‘groter en mooier’. En dat is ze ook gelukt bij de Switch 2. Hoewel het scherm geen oled is, laat het nieuwe display de kleuren van het scherm knallen alsof je door een caleidoscoop kijkt.

Ruimte voor verbeteringen

Natuurlijk is niet alles perfect bij de Nintendo Switch 2, ook al is die het product van het jaar 2025 geworden. De batterijduur is nog steeds best wel ruk. Wanneer je een veeleisende Switch 2-game speelt, moet je na 2 tot 2,5 uur alweer richting het stopcontact hobbelen.

Daarnaast is de opslagruimte behoorlijk beperkt met 256 GB. Dat merk je vooral bij recente games die toch al snel zo’n 40-50 gigabyte in beslag nemen. Je kunt een geheugenkaartje er los bij kopen voor meer opslagruimte, maar Nintendo heeft gekozen voor het microSD Express-formaat. En laten nou net die geheugenkaartjes behoorlijk prijzig zijn geworden.

Daarnaast zou ik nog steeds graag een echte vierpuntsdruktoets terugzien op de Switch 2. Of dat je in ieder geval een losse joycon (van Nintendo zelf) kunt kopen die deze optie heeft. Wie weet, misschien over een paar jaar bij de Switch 2 Lite …