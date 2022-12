De Apple Pencil 2 is in 2022 nog steeds mijn product van het jaar

Apple heeft dit jaar veel toffe producten uitgebracht, maar toch blijft een oude bekende uit 2018 mijn favoriet. Dit is waarom de Apple Pencil 2 zelfs in 2022 nog steeds mijn Apple-product van het jaar is.

Apple-product van het jaar 2022: Apple Pencil 2

De Apple Pencil 2 is stiekem al een oudje, want de tweede generatie van de Pencil verscheen in 2018. Hij had een aantal verbeteringen in vergelijking met de vorige Pencil en laten we eerlijk wezen: die waren ook echt wel nodig.

Maar waarom is de Apple Pencil 2 mijn product van het jaar 2022? Het digitale pennetje is immers ruim vier jaar oud. Toch gebruik ik de Pencil nog dagelijks. Naast de iPhone 14 Pro Max die ik het meest oppak, is de Pencil 2 (samen met een oudere iPad Pro) het Apple-product dat ik het vaakst in mijn handen heb.

Voornamelijk voor het schetsen op de tablet. Als je eenmaal begonnen bent met tekenen op een iPad met een Pencil, wil je nooit meer terug naar een los tekentablet. Toch gebruik ik de Pencil voor meer zaken.

Ook tijdens het browsen op de iPad haal ik de Pencil van de magneetstrip. Je kunt met de Pencil knopjes en linkjes veel preciezer aantikken in de browser. Niet onbelangrijk: je voorkomt ook vieze vingervlekken op je brandschone scherm. Kun je eindelijk een zak chips leegeten terwijl je op de iPad iPhoned aan het lezen bent. Niet vergeten om daarna wel even je Apple Pencil 2 schoon te vegen …

Apple Pencil 2 vs Apple Pencil 1: dit zijn de verbeteringen

Maar wat waren de upgrades van de Pencil 2 die hem beter maakte dan de eerste generatie? Het belangrijkste verschil: je hoeft de Apple Pencil 2 niet meer in de lightning-poort te steken om hem op te laden. En geef toe: wanneer je de Pencil 1 zo uit de iPad ziet steken, bedenk je je toch wel twee keer om ermee aan de wandel te gaan. Je hebt immers geleerd dat je met een schaar in de hand ook niet moet gaan rennen.

In plaats daarvan leg je de Pencil 2 bovenop de iPad om hem op te laden. Je iPad moet natuurlijk die functie wel ondersteunen, maar vrijwel alle recente uitvoeren van de iPad mini, iPad Pro en iPad Air hebben dat. Opvallend is wel dat de reguliere iPad (2022) nog steeds ondersteuning heeft voor Apple Pencil 1.

Deze nieuwe manier van opladen maakt het gebruik wel veel makkelijker. Gewoon de Pencil bovenop je iPad klikken en je hebt er geen omkijken meer naar. Daarnaast raak je de Apple Pencil ook veel minder snel kwijt.

Er was echter meer aangepast, want de vorm van de Pencil was ook anders. De Apple Pencil 1 was helemaal rond en daardoor erg glad. Hierdoor lag hij niet altijd lekker in je hand. De Apple Pencil 2 doet het anders en heeft een vlakke kant. Daarmee is hij vooral tijdens lange Pencilsessies prettiger om mee te werken(en rolt hij niet meer weg als je hem op tafel legt).

Er zit nog een verschil in het gebruik. Bij de Apple Pencil 2 kun je dubbeltikken op de voorkant van de pen om van functie te wisselen. Zo wissel je van het huidige gereedschap naar je gum, en weer terug. De eerste generatie Pencil had deze functie niet.

Lees meer: 6 verbeteringen van de Apple Pencil 2

Apple Pencil 3: waar blijft ‘ie?

Het is 2022 en na vier jaar tijd wordt het toch echt tijd voor een opvolger van de Apple Pencil 2. Er zijn meerdere geruchten geweest over een Apple Pencil 3, maar daar is nog niets concreets uit gekomen.

Zo vertellen deze geruchten dat de Pencil 3 meer aanraak-functies krijgt. Dan kun je niet alleen tappen, maar ook een functie aan een knijpbeweging hangen. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om met een veegbeweging over de pen nog meer functies toe te voegen.

Daarnaast zijn er geruchte die zeggen dat de Pencil 3 haptic feedback gaat krijgen. Als bij de Apple Pencil 3 deze functie ingebouwd gaat worden, opent dit de deuren voor een paar leuke functies.

Wat dacht je bijvoorbeeld dat je voelt wanneer je niet meer binnen de lijntjes kleurt bij een tekenprogramma? Of dat de Apple Pencil je kan laten weten wanneer de accu bijna leeg is door even te trillen? Superhandige functies die ik graag wil hebben!

Apple Pencil 2: product van het jaar 2022

Zo zie je maar weer: zelfs als je niet tekent is een Apple Pencil best het overwegen waard. En als je er dan toch een hebt, kun je altijd eens proberen of de artistieke kant van de iPad met een Pencil je trekt. De beste app daarvoor? Procreate natuurlijk!

