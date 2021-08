Apple Music vs Spotify (of toch YouTube Music): dit is de beste muziekdienst voor iOS

Ga je voor Spotify? Of kies je toch voor Apple Music om tijdens je work-out of treinreis te genieten van een lekker muziekje? Beide muziekdiensten zijn de laatste jaren flink uitgebreid. Wij zetten de twee muziekgiganten tegenover elkaar in deze Apple Music vs Spotify-vergelijking.



Apple Music vs Spotify

Om Apple Music en Spotify met elkaar te vergelijken, hebben we de twee muziekdiensten op een aantal punten tegenover elkaar gezet. We hebben hierbij gelet op onder andere het muziekaanbod, het design en de kosten van het abonnement.

1. Muziekaanbod

Laten we maar meteen met het belangrijkste onderdeel beginnen: het muziekaanbod. Beide diensten hebben een enorme collectie aan muziek. Nieuwe albums verschijnen vrijwel tegelijkertijd en muziek van bekende artiesten heb je zo gevonden op zowel Apple Music als Spotify. Anders wordt het als je op zoek gaat naar obscure muziek. Dan heb je meestal meer geluk op Spotify dan op Apple Music.

2. Abonnement-opties

Je wil natuurlijk niet teveel geld uitgeven, dus je gaat gauw kijken welke muziekdienst het goedkoopste is. Spotify heeft als grote voordeel dat er een gratis versie beschikbaar is. Mooi om even uit te proberen dus. Er zitten hier wel een aantal beperkingen aan. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om muziek offline te bewaren.

Apple Music heeft helaas geen gratis versie, maar vaak krijg je wel één, twee of drie maanden gratis wanneer je nog geen lid bent geweest. De maandelijkse prijzen van Spotify en Apple Music zijn hetzelfde. Voor 9,99 euro luister je onbeperkt naar muziek.

Zowel Spotify als Apple Music hebben meerdere abonnementen. Voor studenten is er een goedkoper abonnement (4,99 euro). Als je Spotify of Apple Music met je hele gezin wil gebruiken, zijn er ook speciale tarieven. Spotify Premium Family kost 14,99 euro per maand en je mag dan zes verschillende accounts gebruiken. Bij Apple Music geldt hetzelfde: het gezinsabonnement is 14,99 euro voor zes personen.

Spotify

Gratis te gebruiken (beperkt)

Studenten: 4,99 per maand

Individueel: 9,99 per maand

Duo: 12,99 per maand (2 personen)

Spotify Family: 14,99 per maand (6 personen)

Apple Music

Studenten: 4,99 per maand

Individueel: 9,99 per maand

Gezin: 14,99 per maand (6 personen)

3. Geluidskwaliteit Apple Music vs Spotify

De geluidskwaliteit van beide muziekdiensten is prima. Bij de gratis versie van Spotify krijg je een iets lagere geluidskwaliteit dan bij de betaalde versie (160 tegenover 320 kbps). Dit is de maximale geluidskwaliteit. Spotify kan de geluidskwaliteit aanpassen, afhankelijk van de bandbreedte. Apple Music zal over wifi de hoogst mogelijke kwaliteit streamen, maar bij mobiele data standaard voor een lagere geluidskwaliteit kiezen.

Betere geluidskwaliteit voor Apple Music

Er is echter meer. Sinds juni heeft Apple Music een betere geluidskwaliteit dankzij de introductie van ruimtelijke audio met ondersteuning voor Dolby Atmos. Met ruimtelijke audio krijg je toegang tot multidimensionaal geluid.

Dit is met elke hoofdtelefoon beluisteren, maar soms moet je de optie eerst aanzetten in de Instellingen-app van je iPhone. Daarnaast worden de meeste muzieknummers in Lossless-audio aangeboden. Muziek wordt dan zonder compressie opgeslagen en je krijgt de hoogste mogelijke kwaliteit.

Spotify HiFi komt eraan

Spotify is ook van plan om muziek in zeer hoge kwaliteit aan te bieden. De muziekdienst noemt dit Spotify HiFi, maar heeft tot op heden de functie nog steeds niet uitgebracht. Volgens de laatste berichten van Spotify moet dit later dit jaar toch echt gaan gebeuren.

4. Design en gebruik

Wanneer je een iPhone hebt, past het uiterlijk van de Apple Music-app daar natuurlijk perfect bij. De app oogt erg opgeruimd en ‘clean’. Het zoeken naar liedjes of albums werkt in Spotify echter nét wat fijner. Wanneer je de naam van een artiest hebt ingevuld, kun je in Spotify meteen de resultaten verfijnen met de knoppen onder het zoekvenster. Je hebt dan razendsnel een lijst met alle muzieknummers van de artiest of juist een lijst met alleen de albums.

Bij Apple Music verschijnt deze keuze pas in de zoekresultaten zelf. Bij bekende artiesten is dat geen probleem, maar wanneer je naar wat minder bekende muziek zoekt krijg je de optie soms niet.

Spotify kiest voor een sterk contrast van het witgekleurde design van Apple Music. De muziekdienst is zwart met groen gekleurd, waardoor de gekleurde albumhoezen er extra goed uitspringen.

5. Streamen naar speakers en wearables

Natuurlijk wil je muziek ook naar bijvoorbeeld je televisie, console of andere spelers sturen. Spotify is daarbij een stuk veelzijdiger. De muziekdienst heeft vaak een eigen app op apparatuur, terwijl je het bij Apple Music toch van van Airplay moet hebben. Nieuwe televisies hebben daar vaak ondersteuning voor, maar wanneer je naar een ouder apparaat wil streamen wordt het vaak wat lastiger met Apple Music.

Muziek luisteren met Siri en Apple Watch

In het begin was het niet mogelijk om Siri met Spotify te besturen. Tegenwoordig hebben beide muziekdiensten volledige ondersteuning voor Siri. En heb je een Apple Watch? Net als Apple Music, heeft Spotify een eigen Watch-app. Bij zowel Spotify als Apple Music is het mogelijk om je muziek offline op te slaan op de Watch. Dan hoef je de iPhone niet eens meer bij je te hebben om toch van je muziek te genieten.

6. (Persoonlijke) afspeellijsten

Met afspeellijsten maak je een verzameling van je favoriete muziek. In beide muziekdiensten heb je meer dan genoeg opties om dit te doen. Je hebt ook de mogelijkheid om een afspeellijst te delen met vrienden. Het is alleen jammer dat je vrienden bij Apple Music geen liedjes kunnen toevoegen aan een gedeelde afspeellijst. Want zeg nou zelf, wat is er leuker dan tijdens een feestje samen een afspeellijst te maken?

In Spotify staan de verschillende afspeellijsten overzichtelijk bij elkaar. Onder het kopje Hitlijsten krijg je bijvoorbeeld de wekelijkse lijst of dagelijkse virale hitlijsten te zien. Op deze manier heb je snel een leuke afspeellijst te pakken, wanneer je een keer niet je eigen lijst wil opzetten. Bij Apple Music zijn er ook volop afspeellijsten, maar het kost je soms wat meer tijd om de juiste te vinden. Daarnaast heeft Spotify meer afspeellijsten die door gebruikers worden gedeeld.

Of toch YouTube Music

Spotify en Apple Music zijn de twee bekendste muziekdiensten. Vergeet echter niet dat je met YouTube Music ook prima naar muziek luistert. YouTube Music is gratis, maar wel met reclame. Neem je echter een betaald premium-account, dan heb je een aantal handige voordelen. Let op: YouTube heeft ook een ‘Premium Lite’-abonnement, maar daarmee krijg je alleen YouTube zonder advertenties.

YouTube-video en -muziek zonder reclame

Met een Premium-account krijg je dus geen reclame-onderbrekingen meer. Daarnaast mag je muziek op de achtergrond afspelen, dus als de app niet actief is. Verder kun je dan ook muziek downloaden naar je smartphone, zodat je ook offline mee kunt blèren met Bohemian Rhapsody.

Jammer genoeg is de muziekkwaliteit niet altijd even goed en voelt de app wat rommelig aan. Daar staat wel tegenover dat op bijna elk apparaat de YouTube-app beschikbaar is. Een ander voordeel: bij video’s krijg je ook geen onderbrekingen meer te zien.

Conclusie: Apple Music vs Spotify (of toch YouTube Music)

Spotify en Apple Music zijn beide prima muziekdiensten om naar je favoriete deuntjes te luisteren. YouTube Music is leuk wanneer je veel YouTube-video’s kijkt, maar de kwaliteit van de muziekdienst is nog niet zo goed als bij de twee concurrenten.

Op YouTube Music vind je wel veel obscure muziek, zoals muziekopnames van live concerten. Het is dan altijd wel een (soms onaangename) verrassing welke kwaliteit de opname heeft.

Wie van de twee?

Dan blijft dus de keuze beperkt tussen Spotify en Apple Music. Apple Music heeft als voordeel dat je muziek met een hogere geluidskwaliteit kunt beluisteren. Daar staat tegenover dat Spotify beter wordt ondersteund door verschillende apparaten en meer opties heeft voor afspeellijsten.

De verschillen zijn dus behoorlijk minimaal, maar op dit moment is Spotify nog net de betere van de twee. Houd echter altijd in de gaten of er aanbiedingen zijn voor één van de twee diensten. Het staat je natuurlijk vrij om regelmatig te switchen. Alleen moet je dan wel rekening houden dat je onder andere je afspeellijsten in beide muziekdiensten moet maken.