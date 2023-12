De HomePod 2023 is het Apple-product van dit jaar (en dit is waarom)

Apple heeft in 2023 een aantal leuke producten uitgebracht. Maar het beste Apple-device van 2023? Dat is de HomePod 2023.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod 2023 is mijn product van het jaar

Je zou denken dat de iPhone 15 of de razendsnelle MacBook met M3-chip de beste producten van het jaar zijn, maar niet voor mij. Toegegeven de iPhone 15 (en de iPhone 15 Plus) zijn erg interessant en uitstekende Apple-devices, maar ze lieten geen hele grote indruk achter.

Ook de supersnelle M3-chip, de Apple Watch Ultra 2 of de iMac 2023 zijn allemaal ontzettend goed, maar leggen het toch af tegen de HomePod 2023.

De HomePod 2023 is de tweede generatie HomePod van Apple. De eerste generatie werd in 2017 onthuld door Apple, maar werd wegens een tegenvallende verkoop in 2021 uit de verkoop gehaald. Deze eerste versie van de HomePod is ook nooit echt in Nederland uitgebracht. Maar de HomePod 2023 is dus wél officieel beschikbaar in Nederland.

Het was in het begin wel jammer dat de HomePod niet helemaal lekker samenwerkte met Spotify. Je moest toch echt Apple Music hebben voor de ‘full experience’. Daar is met iOS 17 wel wat verandering in gekomen.

Wanneer je nu Siri vraagt om muziek van Spotify af te spelen op de HomePod 2023 wordt het liedje eerst gestart op de iPhone. Vervolgens word het nummer via AirPlay op de HomePod 2023 afgespeeld. Het is geen perfecte oplossing, maar dit zorgt er wel voor dat een van de grotere nadelen van de HomePod (voor mij) was opgelost.

Overigens is er natuurlijk ook een HomePod mini en die is verder prima. Maar als je eenmaal het geluid van een HomePod hebt gehoord laat je de mini al snel links liggen. Vooral als je veel naar muziek met veel lage tonen luistert, is het geluid van de HomePod 2023 echt nog een stuk indrukwekkender.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Apple HomePod 2023 maakt gebruik van technologie waarmee de ruimte wordt ingeschat, zodat de speaker weet of het geluid tegen de muren kaatst of niet. De speaker past het geluid automatisch aan op de positie.

De bovenkant van de speaker is voorzien van een touchscreen, waarmee je het volume van de HomePod kan bedienen. Dit kan natuurlijk ook vanaf een afstand met je iPhone of via Siri.

Slim, slimmer, slimst

De HomePod 2023 werkt ook samen met alle andere slimme apparaten in de Woning-app. Heb je bijvoorbeeld een slimme deurbel? Dan kun instellen om de deurbel ook over de HomePod 2023 te laten klinken. Handig als je de HomePod boven of op zolder hebt staan. Ook kun je Siri ermee gebruiken om bijvoorbeeld je verwarming wat lager te zetten, wanneer je al deze apparaten in je Woning-app hebt staan.

Een andere optie die me regelmatig uit de brand heeft geholpen is de functie ‘Zoek mijn’. Je kunt de HomePod 2023 namelijk vragen waar je iPhone is. Dat zit natuurlijk ook op andere Apple-apparaten zoals je Apple Watch, maar dan moet je die maar net bij je hebben. En geef toe: het is gewoon heel makkelijk om Siri even te vragen waar je de iPhone nou weer hebt gelaten.

HomePod 2023 kopen

Heb je nog geen Apple HomePod 2023? En wil je er eigenlijk zelf ook wel een kopen? Check dan ons HomePod 2023-prijsoverzicht. Dan weet je zeker dat je niet teveel gaat betalen!