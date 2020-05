Reviewscore 7,5

Apple Arcade is bijna acht maanden beschikbaar. Hoe bevalt de dienst sinds de launch? Is het nog steeds je geld waard? Dat lees je in onze Apple Arcade review-update.

Apple Arcade review update: na 8 maanden

Toen Apple bijna acht maanden geleden met Apple Arcade op de markt kwam, waren we erg enthousiast. In onze Apple Arcade review lees je: “Speel je graag games op je smartphone, dan mag je Apple Arcade gewoonweg niet missen. De games zijn te goed en spelen zonder in-app aankopen en advertenties is een verademing. Apple Arcade zet unieke ervaringen op de voorgrond, zonder gedoe.”

Het aanbod van games was bij de launch enorm, waardoor we de dienst zonder problemen konden aanraden. Apple heeft flink geïnvesteerd om het nieuwe werk van bekende gamemakers exclusief voor de dienst beschikbaar te maken. Wel plaatsten we een kanttekening: “Of het abonnement op lange termijn interessant blijft, ligt compleet aan hoe vaak Apple nieuwe games toevoegt en hoe goed die zijn.”

Nieuwe games

Laat daar nu bijna acht maanden later nou net het probleem liggen. Sinds de launch zijn er 48 games toegevoegd. Dat zijn ongeveer zes games per maand. Vijf euro per maand voor zes nieuwe games is best redelijk, maar de frequentie neemt sinds de eerste maanden flink af. Om even op een rijtje te zetten hoeveel games er afgelopen maanden verschenen:

April: 3 nieuwe games

Maart: 2 nieuwe games

Februari: 3 nieuwe games

Januari: 4 nieuwe games

Met twee of drie nieuwe games per maand, is die vijf euro een ander verhaal. Normaal geef je waarschijnlijk alleen geld uit aan smartphonegames die je echt liggen. Met een maandelijks abonnement van vijf euro geef je elke maand geld uit en moet je maar hopen dat je de nieuwe games leuk vindt.

Nieuwe gebruikers

Voor nieuwe gebruikers is Apple Arcade nog steeds een hele vette deal, omdat je voor een klein bedrag met een enorme bibliotheek games kunt spelen. Maar op een gegeven moment heb je de games gespeeld die je wou spelen en ben je afhankelijk van de nieuwe titels die worden toegevoegd. Dan valt het best tegen. Zeker omdat er nog steeds zoveel andere leuke games in de App Store worden geplaatst.

Er worden wel nog steeds kwaliteitsgames aangeboden via Apple Arcade. Vorige maand plaatsten we nog A Fold Between en Beyond Blue in de beste iOS-games van de maand. Ook zijn Spyder, Crossy Road Castle, The Mosaic en Manifold Garden titels die je echt gespeeld wil hebben.

Maar inmiddels zou het fijner zijn om die enkele topgames los te kopen (of te wachten op een aanbieding), dan te betalen voor alle nieuwe games die worden toegevoegd aan het abonnement. Om onze vijf euro per maand te blijven verdienen, moet er echt meer gebeuren.

Conclusie Apple Arcade review-update

Op dit moment voelt Apple Arcade meer als een door Apple opgebouwde muur om enkele toffe games heen, dan een goede deal voor Apple-gebruikers. Apple Arcade is nog steeds interessant door de nadruk op geen in-app-aankopen of reclames, maar heeft meer toffe nieuwe games nodig om onze vijf euro per maand te blijven verdienen.

Toffe nieuwe Apple Arcade-games

