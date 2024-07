Apple AirTag vs Tile Mate: dit zijn de verschillen

De Tile Mate is een budgetvriendelijk alternatief voor de Apple AirTag. Maar is het prijsverschil tussen de twee trackers het waard? iPhoned legt de grootste verschillen tussen de Apple AirTag en de Tile Mate voor je uit.

Apple AirTag vs Tile Mate Tracker

Bij het bekijken van de prijzen van AirTags valt op dat ze zeker niet goedkoop zijn. Meestal betaal je rond de 35 euro voor een van Apple’s slimme trackers, wat een flink bedrag is. Aan de andere kant kun je de Tile Mate al voor ongeveer 24 euro krijgen. Is deze budgetvriendelijke tracker een waardige concurrent voor de AirTag van Apple? iPhoned legt de belangrijkste verschillen tussen deze twee trackers naast elkaar.

Welke moet ik kiezen?

Beide bluetooth-trackers zijn in de basis zeer vergelijkbaar, maar ze werken elk alleen binnen specifieke ecosystemen. De AirTag werkt bijvoorbeeld alleen met een iPhone of iPad. De Tile daarentegen is breder inzetbaar en werkt op de meeste Android- en iOS-toestellen.

Kleine onderlinge verschillen

Uniek aan de AirTag is de mogelijkheid om deze te personaliseren. De Apple AirTag kan bijvoorbeeld worden gepersonaliseerd met een inscriptie, inclusief emoji. Wat betreft de batterijduur houden zowel de Apple AirTag als de Tile Mate het ongeveer een jaar vol, voordat de batterij moet worden vervangen.

Compatibiliteit van beide trackers

Als je kijkt naar de apparaten en platformen waarmee de trackers samenwerken, is de AirTag duidelijk bedoeld voor mensen die veelal gebruik maken van het Apple-ecosysteem. Om de AirTag in te stellen heb je de Zoek mijn-app nodig, die alleen beschikbaar is voor iOS.

De Tile-app is beschikbaar voor zowel iPhone als Android-smartphones. Bovendien kun je de Tile-trackers delen met anderen, zodat je partner of een vriend kan zien waar jouw spullen zijn. Dat is met een AirTag ook mogelijk, mits je partner of vriend ook een Apple-toestel heeft.

Belangrijkste verschil: het design

De Apple AirTag is overduidelijk de kleinste van de twee trackers. De Apple AirTag heeft een ronde vorm met een diameter van slechts 31,9 millimeter en een dikte van 8 millimeter. De Tile Mate, meet 35 bij 35 millimeter en is 5 millimeter dik.

De AirTag is weliswaar kleiner, maar de vergelijking is niet helemaal eerlijk. De Tile Mate is namelijk eenvoudig aan een sleutelbos te bevestigen zonder dat je een extra sleutelhanger nodig hebt. De Apple AirTag moet eerst in een sleutelhanger worden geplaatst voordat deze aan een sleutelbos kan worden bevestigd. Beide toestellen kun je gemakkelijker verstoppen in een koffer of tas. Wel zijn er voor de AirTag speciale accessoires, zoals een fietsbel om de tracker in te leggen.

Wat betaal ik voor een Apple AirTag of Tile Mate?

De prijzen van de trackers verschillen flink. De Tile Mate kost ongeveer 24 euro, terwijl je voor de Apple AirTag al snel 35 euro betaalt. Om de AirTag aan een sleutelbos te kunnen bevestigen, heb je echter ook nog een sleutelhanger nodig.

De officiële leren sleutelhanger van Apple kost 39 euro. Heb je meerdere AirTags nodig? Goed nieuws! Vaak ben je per stuk goedkoper uit als je ze in een set koopt in plaats van afzonderlijk. We hebben de beste prijzen voor beide trackers hieronder voor je onder elkaar gezet.

Conclusie

Maar wat is de beste keuze? Dat hangt af van je persoonlijke voorkeuren. Het ontwerp van de Tile Mate is bijvoorbeeld handiger omdat het direct aan een sleutelbos kan worden bevestigd. Aan de andere kant biedt de Apple AirTag de mogelijkheid om hem bij Apple zelf te personaliseren met bijvoorbeeld een inscriptie.

Het prijsverschil tussen de Apple AirTag en de Tile Mate is momenteel 10 euro. Als je op zoek bent naar een eenvoudige smarttracker die geen extra accessoires zoals een sleutelhanger nodig heeft, dan is de Tile Mate de beste keuze. Wil je echter een tracker die je kunt personaliseren en perfect integreert met je Apple-ecosysteem, en ben je bereid iets meer te betalen? Dan is de Apple AirTag de beste optie voor jou.