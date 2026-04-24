Deze 45W-oplader geeft een grappige draai aan het opladen van je iPhone, maar is het meer dan alleen een leuke gimmick? Lees er alles over in onze review!

Past perfect bij je oranje iPhone 17 Pro (Max)

Past perfect bij je oranje iPhone 17 Pro (Max) Leuk schermpje met extra informatie tijdens het laden Minpunten Duurder dan andere 45W-opladers

Duurder dan andere 45W-opladers Slimme herkenning werkt niet met alle oudere apparaten

Review: de Anker Nano Charger laadt je iPhone snel op (en kijkt je heel lief aan)

De meeste opladers zijn heel basic en doen wat ze moeten doen. Je stopt ze in het stopcontact, sluit je iPhone aan en klaar… Niet meer naar omkijken.

De nieuwe Anker Nano Charger met Smart Display is net even anders. Deze kleine rakker heeft een schermpje en doet alsof hij je iPhone echt kent. Dat klinkt een tikje overdreven, maar stiekem is het best grappig.

De Anker Nano Charger (39,99 euro) is een compacte 45W-oplader met een klein display en één usb-c-poort. Dat scherm laat niet alleen zien dat de iPhone wordt opgeladen, maar vertelt je ook hoeveel watt de oplader geeft, hoe vol je batterij is en in sommige gevallen zelfs welk model iPhone je hebt aangesloten.

Het apparaat herkent iPhones vanaf de iPhone 15 en nieuwere iPad Pro-modellen. Oudere iPhones en andere apparaten worden overigens gewoon opgeladen, maar dan wel zonder die slimme herkenning.

En eerlijk is eerlijk, de eerste keer dat je de kleine… tja… blob… ziet is het gewoon leuk. Een oplader met een gezichtje en animaties is totaal niet nodig, maar het maakt zo’n accessoire ineens een stuk leuker. Onzin? Misschien. Grappig? Zeker.

Kleine oplader met ondersteuning voor snelladen

Gelukkig is het niet alleen maar een leuk trucje. Deze oplader is ook snel. Met 45 watt kan hij een iPhone 17, iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max volgens de handleiding in ongeveer 20 minuten tot 50 procent opladen. En na het meermaals getest te hebben kunnen we zeggen dat hij dat ook prima kan.

Laadstanden voor lange en korte sessies

Wat deze Anker extra slim maakt, is dat hij twee laadstanden heeft: Auto en Care. In de Auto-stand laadt hij zo snel mogelijk op, zoals je van een moderne snellader mag verwachten. In de zogeheten Care-modus doet hij het wat rustiger aan.

Die Care-stand is bedoeld voor langere laadsessies, bijvoorbeeld als je ’s nachts je iPhone aan de lader legt. Volgens Anker blijft de oplader dan een stuk koeler en wordt ook je telefoon minder warm dan bij een standaard 45W-oplader. En dat is natuurlijk beter voor de Anker Nano Charger én voor je iPhone.

Kekke kleuren

Verder is de oplader in verschillende kleuren te koop. Dit zijn Stone Black, Aurora White, Misty Blue en Cosmic Orange. Daarvan is de oranje veruit de mooiste (toch?). Het is overigens dezelfde kleur oranje als de iPhone 17 Pro (Max). Dus daar past hij perfect bij.

De Anker Nano charger heeft wel een minpuntje. Hij is duurder dan de meeste andere 45W-opladers. Voor zo’n 15 euro minder koop je een prima 45W-lader, maar dan wel zonder schermpje en animaties. Maar ja, het oog wilt ook wat…

Conclusie: review Anker Nano Charger

De Anker Nano Charger met display is een oplader voor iPhone-gebruikers die van gadgets houden. Hij is klein, slim, snel en heeft grappige extra’s. Maar zoek je een simpele oplader die gewoon zijn werk doet, dan ben je waarschijnlijk goedkoper uit met een minder opvallend model. Wil je een compacte reisoplader met een beetje flair, dan is dit precies zo’n accessoire waar je blij van wordt.

