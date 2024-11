Deze AirTag is gemaakt om in je portemonnee te stoppen

De AirTag is ontzettend handig, maar hij is nét iets te dik om makkelijk in je portemonnee te stoppen. Daar is nu een oplossing voor. Meer weten? Lees dan onze SwitchBot Wallet Finder Card-review!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik Formaat

Formaat Werkt met Zoek mijn en SwitchBot-app Minpunten Iets dikker dan normale bankpas

Iets dikker dan normale bankpas Batterij is niet verwisselbaar

Batterij is niet verwisselbaar Geen ‘Zoek in de buurt’

SwitchBot Wallet Finder Card: AirTag voor je portemonnee

De Wallet Finder Card van SwitchBot (24,99 euro) is een AirTag ‘in disguise’. Hij heeft namelijk niet de gebruikelijke look van de Apple-tracker, maar heeft de vorm van een bankpas of creditcard. Dat is dan ook meteen het grote voordeel van deze AirTag look-a-like in vergelijking met de echte tracker van Apple. Maar hoe goed is deze platte AirTag nou echt?

De Wallet Finder Card is ietsjes dikker dan een echte bankpas, maar dat is geen probleem. We hebben hem in verschillende portemonnees getest en hij past prima.

De ‘AirTag-pas’ kregen we ook zonder problemen in een kaarthouder (met MagSafe) van Apple. Normaal kun je hier twee bankpassen in kwijt, maar met de Finder Card werd een tweede kaart toch wel behoorlijk lastig. Het past, maar dan krijg je beide passen er behoorlijk lastig uit. Niet doen dus.

De Wallet Finder Card kun je met de SwitchBot-app gebruiken of met de app Zoek mijn van Apple. Beide apps bieden vrijwel dezelfde opties, maar het is fijn dat je een keuze hebt. Overigens is de SwitchBot-app ook op Android beschikbaar, zodat je daar ook de kaart kunt tracken.

Net als bij de AirTag kun je een melodietje afspelen wanneer je de Wallet Finder kwijt bent. Je hebt daarbij de keuze uit vijf deuntjes en elk van de muziekstukken zijn luid (en behoorlijk doordringend) waarmee je de Wallet Finder (en daarmee je portemonnee) zo hebt gevonden.

Een nadeel van de Wallet Finder Card is wel dat je de ingebouwde batterij niet kunt opladen of verwisselen. Volgens de specificaties doe je er zo’n drie jaar mee, maar dat hebben we helaas niet kunnen testen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De pas met AirTag-functie heeft een IP-67 classificatie. Dat betekent dat hij stof- en waterdicht is. Je kunt hem tot 30 minuten onderdompelen in water tot een diepte van 1 meter. De pas is dus net als een AirTag ook prima aan je rugzak te hangen of aan je sleutelbos.

SwitchBot Wallet Finder Card: conclusie

De SwitchBot Wallet Finder Card is een prima AirTag. Maar laten we eerlijk wezen: je koopt deze AirTag vooral voor de vorm. Hij past perfect in een pasjeshouder of in je portemonnee en je hebt er daarna geen omkijken meer naar. Vooral als je regelmatig je geldbeurs kwijt bent of ergens hebt laten rondslingeren is deze Wallet Finder Card echt een uitkomst. De melodietjes die je kunt afspelen als je de portemonnee (met kaart) kwijt bent, zijn ietwat irritant en klinken als een goedkope verjaardagskaart met geluid. Maar je kunt de deuntjes wel goed horen, dus ze gaan niet hun doel voorbij. Het is wel jammer dat de ingebouwde accu niet te vervangen is. Dus na zo’n drie jaar (volgens SwitchBot) moet je een nieuwe tracker kopen. Dat is jammer, want behalve de NFC-functies wordt de kaart dan onbruikbaar. Heb je meer apparaten van SwitchBot? Dan kun je de NFC-functies op de kaart gebruiken om je SwichBot Keypad of Keypad Touch te ontgrendelen.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.