De AirTag 2 heeft een paar kleine verbeteringen gekregen, maar zijn die genoeg om je oude AirTag te vervangen? Lees het in onze AirTag 2-review!

Pluspunten AirTag 2 Nauwkeurig zoeken is beter (en werkt op de Apple Watch);

Nauwkeurig zoeken is beter (en werkt op de Apple Watch); Luidere speaker;

Luidere speaker; Goedkoper dan de AirTag 1. Minpunten AirTag 2 Nog steeds geen oplaadbare accu;

Nog steeds geen oplaadbare accu; Geen grote vernieuwingen;

Geen grote vernieuwingen; Wederom erg krasgevoelig.

AirTag 2 review: subtiele verbeteringen om je spullen nóg sneller te vinden

Als je de verbeteringen bij de AirTag 2 leest denk je al heel snel “Is dat nou alles?”, want de tracker ziet er aan de buitenkant vrijwel hetzelfde uit. Maar aan de binnenkant hebben een paar onderdelen een upgrade gekregen die je zeker van pas komen. Wat er precies is veranderd lees je in deze AirTag 2-review!

De AirTag 2 in het kort

AirTag 2 heeft een groter zoekbereik;

31,9 mm diameter, 8,0 mm dik, 11,8 g (iets zwaarder dan AirTag 1);

IP67 (stof-/waterbestendig tot 1 meter en 30 minuten)

CR2032-knoopcel, vervangbaar;

Speaker is 50 procent luider;

Voorzien van de U2-chip;

Nauwkeurig zoeken met je Apple Watch;

Goedkopere prijs (€ 34,99);

AirTag 2: de belangrijkste verbeteringen

Laten we maar meteen met het belangrijkste beginnen: de grootste upgrade bij de AirTag 2 is de tweede generatie Ultra Wideband-chip. Dat betekent dat Nauwkeurig zoeken nu beter werkt. Je gebruikt deze functie als je in de buurt van de tracker bent, maar nog niet precies weet waar hij is. Een pijltje in de Zoek mijn-app geeft dan aan waar je heen moet lopen.

Volgens Apple is de functie tot 1,5 keer beter. Wij hebben dat thuis getest en we konden de functie gebruiken tot zo’n 30-40 meter afstand. We konden daarmee van buitenshuis checken waar de tracker (ongeveer) binnen lag. Maar hoe goed het werkt is natuurlijk wel afhankelijk van de locatie.

Daarnaast is Nauwkeurig zoeken nu ook op de Apple Watch te gebruiken. Maar daarvoor heb je wel een Apple Watch Series 9 of Apple Watch Ultra 2 (of nieuwer) nodig. Let op dat je dan ook een recente versie van watchOS en iOS moet hebben.

Overigens werkt de verbeterde versie van Nauwkeurig zoeken ook alleen op een iPhone 15 of nieuwer. iPhones vanaf de iPhone 11 ondersteunen Nauwkeurig zoeken wel, maar niet de verbeterde versie.

De AirTag 2 is magnetisch (meer dan de AirTag 1)

Betere (en luidere) speaker

De AirTag 2 laat ook een stuk duidelijker van zich horen. Apple zegt dat de speaker zo’n 50 procent luider is. Wel zo handig als je voor de zoveelste keer ergens in huis je sleutels kwijt bent.

Die verbeterde speaker zit er ook op vanwege een privacy-kwestie. AirTags zijn in het verleden misbruikt om mensen te volgen, en Apple wil dat met AirTag 2 lastiger maken. Door de betere speaker kunnen ze makkelijker opgespoord worden als er een onbekende AirTag met je meebeweegt. Bovendien is de speaker zo aangepast dat hij moeilijker te verwijderen is, om misbruik tegen te gaan. We hebben niet getest of de speaker beter bevestigd is, maar beter hoorbaar is die zeker.

Andere functies van de AirTag

Veel zaken bij de AirTag 2 zijn ook bij hetzelfde gebleven. Zo is het ontwerp vrijwel gelijk en kun je nog steeds kiezen voor slechts één kleur bij het apparaatje. Daarnaast heeft de AirTag 2 een IP67-rating. Dat betekent dat de AirTag 2 tot één meter diep en tot dertig minuten lang in water kan liggen. Toch blijft het advies dat je water beter kunt vermijden.

De afmetingen van de AirTag 2 zijn ook hetzelfde als de AirTag 1. Dus je kunt zonder problemen al je accessoires van de AirTag 1 blijven gebruiken, daar past de nieuwe versie van de AirTag perfect in.

Er gaat nog steeds een CR2032-knoopcel in de tracker en die kun je zelf vervangen. Let er wel op dat je de juiste variant koopt. Er mag namelijk geen beschermende coating op de batterij zitten. De batterij moet je ongeveer een keer per jaar vervangen. We vinden het jammer dat Apple geen veranderingen heeft doorgevoerd bij de batterij. De batterijduur is hetzelfde en dat is prima, maar een oplaadbare accu was een mooie stap geweest voor de AirTag 2.

AirTag 1 vs AirTag 2: moet je upgraden?

Heb al een AirTag 1? En moet je nu meteen een AirTag 2 kopen? Nee hoor. De AirTag 2 lijkt ontzettend veel op z’n voorganger. Voor de belangrijkste functie (het tracken van je spullen) is de AirTag 1 nog steeds prima.

Maar als je vaak binnenshuis zaken kwijt bent, zijn de verbeteringen bij de functie Nauwkeurig zoeken wel een fijne toevoeging. Daar komt nog bij dat je Nauwkeurig zoeken nu ook via je Apple Watch kunt gebruiken. Maar let er dus wel op dat je daar een recente Apple Watch of iPhone voor moet hebben.

Verder is de luidere piep handig, maar die was al best oké bij de AirTag 1. Dit is dan ook niet echt een reden om over te stappen.

Maar als je nog geen AirTag hebt en je wilt er een kopen, dan heeft de AirTag 2 zeker de voorkeur. Ook vooral omdat de AirTag 1 een adviesprijs had van 39 euro. De AirTag 2 kost iets minder, namelijk 35 euro.

Conclusie AirTag 2 review

De AirTag 2 is nog steeds de beste tracker die je kunt hebben als iPhone-gebruiker. De nieuwe versie is zeker geen revolutionaire upgrade, maar de verbeteringen zijn zeker welkom. Moet je daarvoor meteen je oude AirTags gaan vervangen? Nee hoor. Maar als je binnenkort een nieuwe AirTag gaat kopen, check dan wel even of je de nieuwe versie te pakken hebt. We zouden nu geen AirTag 1 meer kopen, tenzij je hem een flink stuk goedkoper kunt aanschaffen. Die kans is klein, omdat Apple de prijzen van de AirTag 2 heeft verlaagd.

