AirPods Pro 3 review: vertrouwde look, maar stiekem veel beter

De AirPods Pro 3 lijken van buiten veel op de vorige versie, maar binnenin is er best veel veranderd. Wat er precies anders is lees je in onze AirPods Pro 3-review!

Pluspunten Verbeterde geluidskwaliteit + noise cancelling

Verbeterde geluidskwaliteit + noise cancelling Betere pasvorm

Betere pasvorm IP57-certificering Minpunten Geen usb-c kabel

Geen usb-c kabel Kortere accuduur van het oplaaddoosje

Kortere accuduur van het oplaaddoosje Live vertalingen (nog) niet beschikbaar in EU

AirPods Pro 3 Review: vrijwel dezelfde look, maar veel beter geluid

De AirPods Pro 3 is de opvolger van de razend populaire AirPods Pro 2. Op het eerste gezicht zien de oordopjes er van buiten vrijwel hetzelfde uit, maar als je ze eenmaal in je oren hebt, merk je al snel dat er heel wat verbeteringen zijn.

In deze review vertellen we je precies wat de belangrijkste upgrades zijn en vertellen we je of jij deze nieuwe oordopjes moet kopen!

Betere geluidskwaliteit, noise-cancelling en transparantie

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de belangrijkste verbeteringen vind je bij de geluidskwaliteit en noise-cancelling. We hebben de AirPods Pro 3 vergeleken met de AirPods Pro 2 en het geluid van de nieuwe oortjes is simpelweg beter. De bas is krachtiger, de middentonen zijn duidelijker en zelfs de hoge tonen klinken wat aangenamer.

Dit is onder andere te danken aan de nieuwe siliconen dopjes (je krijgt er nu vijf setjes bij) en de nieuwe vorm van de AirPods. Maar Apple heeft ook wat aan de softwarekant zitten sleutelen. We moeten wel toegeven dat je de verbeteringen bij sommige liedjes wat beter hoort dan bij andere. Vooral muziek met veel bas klinkt beter.

De andere grote verbetering is de ruisonderdrukking (of noise-cancelling). Volgens Apple is die twee keer beter dan de AirPods Pro 2. Nou zegt dat niet zo heel veel, maar het onderdrukken van achtergrondgeluiden kunnen de AirPods Pro 3 zeker beter dan de AirPods Pro 2. Of het ook twee keer beter is? Misschien, maar tijdens een rit in de trein was het toch echt een stuk rustiger met ruisonderdrukking aan in vergelijking met de AirPods Pro 2.

Waarschijnlijk komt dit door een combinatie van de nieuwe siliconen oordopjes en verbeterde software. Maar ook de nieuwe microfoon helpt hierbij, want ook daar heeft Apple wat verbeteringen doorgevoerd.

De verbeterde geluidskwaliteit van de microfoon merk je tijdens een FaceTime-gesprek. Je stem klinkt weer een stukje natuurlijker met de AirPods Pro 3. Enige nadeel: met veel achtergrondgeluid kan de microfoon je stem nog steeds wat vervormen.

Dan is er nog de transparantiemodus. Hierdoor kun je een gesprek met iemand hebben terwijl je de ruisonderdrukking aan hebt staan. Bij de AirPods Pro 2 klonk de stem van je gesprekspartner dan net wat ’te digitaal’. Maar bij de Pro 3 zijn stemmen nu natuurlijker en duidelijker. Je hoort vrijwel geen verschil meer met de echte stem.

Oplaaddoosje en pasvorm

Het oplaaddoosje heeft ook een upgrade gekregen. Zo is het doosje ietsjes groter geworden. Daarnaast is de knop op de achterkant weg, en is het ledje aan de voorkant aanraakgevoelig (net als bij de AirPods 4).

Ook is de pasvorm beter geworden. Bij de AirPods Pro 2 gebeurde het soms wel eens dat de oortjes na verloop van tijd wat losser in je oor gingen zitten. Als je dan niet voorzichtig was vielen ze zelfs uit je oor. Dit gebeurde ook wanneer je de perfect passende siliconen dopjes gebruikte.

Bij de AirPods Pro 3 is dat in ieder geval een stuk minder. De oortjes blijven een beter in je oren zitten. Dat komt door de verbeterde vorm van de AirPods en de betere siliconen oordopjes. De AirPods Pro 3 ‘vallen’ ook iets meer in je oor. Ze steken wel iets meer uit dan de vorige versie, maar zitten ook echt fijner.

Apple heeft nu een soort schuim gebruikt, waardoor ze beter in je oren passen. En een ander voordeel is dat de ruisonderdrukking daardoor ook beter werkt als je oor goed afgesloten is.

Acculading: zo lang kun je luisteren

De AirPods Pro 2 konden al best lang mee met één acculading. Maar de AirPods Pro 3 doen daar een schepje bovenop. Met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld kun je tot wel 8 uur genieten van je muziek, podcasts of een heerlijk luisterboek.

Het is wel jammer dat je ze niet zo vaak meer kunt opladen met de accu die in het doosje zit. Met de AirPods Pro 2 kon je tot 30 uur muziek luisteren met een volle oplaadcase, maar dat is met AirPods Pro 3 nu slechts 24 uur geworden.

Nauwkeurig zoeken

Ook fijn is de ‘Nauwkeurig Zoeken’-functie. Hiermee kun je nog makkelijker je AirPods terugvinden via de app Zoek mijn. Handig als je vergeten bent waar je ze ook alweer hebt gelaten. Of als je een kat hebt die maar al te graag je AirPods steelt om erop te gaan liggen.

Nieuwe functies: hartslagmeter, live vertalen en IP 57

Naast de verbeterde geluidskwaliteit en ANC hebben de AirPods Pro 3 een paar extra snufjes die ze nóg beter maken. Een opvallende toevoeging is de ingebouwde hartslagmeter. Dat is vooral handig als je ze tijdens het sporten draagt (en nog geen Apple Watch hebt). Ook is de hartslagmeter in de AirPods handig als je tatoeages op je arm hebt, want dan werkt de hartslagmeter van de Apple Watch niet helemaal lekker.

Daarnaast is er de nieuwe Live Vertaling-functie, die het mogelijk maakt om gesprekken in real-time te vertalen. Deze functie is momenteel echter niet beschikbaar in de EU, vanwege de wetgeving. We denken dat deze optie later alsnog beschikbaar komt in onder andere Nederland. Even geduld dus nog!

Overigens is deze functie niet exclusief voor de AirPods Pro 3, want hij komt ook naar de AirPods Pro 2 en AirPods 4. Je moet daarnaast wel een iPhone hebben die ondersteuning heeft voor Apple Intelligence.

AirPods Pro 2 (links) vs AirPods Pro 3 (rechts)

Daarnaast zijn de AirPods Pro 3 nu IP 57 gecertificeerd. Bij het vorige model was dit nog IP54. Hierdoor zijn ze een stuk beter bestand tegen water (en zweet). Sporten in de regen is nu zeker geen probleem meer en ze kunnen als het goed is zelfs een val in het water overleven tot maximaal 1 meter. Maar zwemmen met je AirPods? Nah! Dat kun je maar beter niet doen.

Conclusie AirPods Pro 3-review

De AirPods Pro 3 zijn zonder twijfel een toffe upgrade geworden. De geluidskwaliteit is beter, de actieve ruisonderdrukking is effectiever en de nieuwe functies maken de oordopjes nog veelzijdiger. Of je nou een muziekliefhebber bent, vaak reist of simpelweg op zoek bent naar de beste oordopjes: de AirPods Pro 3 zijn op dit moment de beste oordopjes die er zijn (voor iPhone-gebruikers). Toch zijn er ook enkele minpuntjes die we toch niet kunnen negeren. De accu in het oplaaddoosje is minder goed dan die van de AirPods Pro 2. Daarnaast krijg je er nu geen usb-c kabel meer erbij. Het ontbreken van bepaalde functies in de EU is eveneens jammer, maar die komen in de toekomst vast nog wel beschikbaar. Heb je AirPods Pro 1? Dan zijn de AirPods Pro 3 een enorme verbetering en zeker de overstap waard. Maar zelfs voor AirPods Pro 2-bezitters zijn de nieuwe oortjes ook zeker een reden om weer eens in de buidel te tasten. Dit geldt vooral als je jouw AirPods Pro 2 tijdens de productlaunch hebt gekocht en ze dagelijks gebruikt. De batterijen in je oordopjes zijn dan al wat slechter en je oplaaddoosje heeft dan nog steeds een Lightning-aansluiting. Als je daar de verbeteringen bij de geluidskwaliteit, de microfoon en de ruisonderdrukking optelt, zijn de AirPods Pro 3 zeker aan te raden. Heb je dit jaar pas Airpods Pro 2 gekocht? Dan moet je even bij jezelf nagaan of de betere geluidskwaliteit en de noise-cancelling reden is om wederom een nieuw setje AirPods te kopen.

AirPods Pro 3 kopen

De AirPods Pro 3 hebben een adviesprijs van 249 euro en liggen sinds 19 september in de winkels. Wil je na het lezen van deze review de AirPods Pro 3 kopen? Check dan onderstaande deals voor de beste prijzen!

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.