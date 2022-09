AirPods Pro 2 eerste indruk: alleen maar muziek in je oren

De AirPods Pro 2 zijn de nieuwste oordopjes van Apple. Maar wat zijn de nieuwe functies? En moet je meteen overstappen? Dit en meer lees je in onze eerste indruk van de AirPods Pro 2!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2: eerste indruk

Op 7 september werden niet alleen de nieuwe iPhone 14 en de Apple Watches getoond, ook de AirPods Pro kregen een update. Apple kondigde namelijk de AirPods Pro 2 aan. Maar wat is er precies nieuw bij dit spiksplinternieuw setje oordopjes? iPhoned geeft je onze eerste indruk van de AirPods Pro 2!

1. Ruisonderdrukking is beter

Misschien wel de belangrijkste reden om voor AirPods Pro te kiezen (en niet voor de AirPods 3 te gaan) is de ruisonderdrukking. De noise cancelling zorgt ervoor dat je in een drukke trein, een (te) vol kantoor of in het vliegtuig lekker ongestoord kunt genieten van je muziek.

De ruisonderdrukking is volgens Apple een stuk beter geworden bij de AirPods Pro 2 en kan tot wel twee keer zoveel geluid wegfilteren. ‘Twee keer meer’ weten we niet zeker, maar de noise cancelling is inderdaad weer een stukje beter. Stemmen en achtergrondgeluiden kun je nog steeds héél zachtjes horen wanneer je de ruisonderdrukking aan hebt staan, maar het stoort niet meer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar Apple ook flink aan gesleuteld heeft is de transparantiemodus. Hiermee hoor je nog steeds de omgevingsgeluiden wanneer je de oordopjes in hebt. De microfoon pakt dan het omgevingsgeluid op en laat het horen via de speakertjes.

Apple heeft hier echter een nieuwe functie aan toegevoegd, genaamd ‘Adaptieve transparantie’. Hiermee worden harde geluiden in je omgeving gedempt. Zo hoor je bijvoorbeeld een luide motor die voorbij raast nog wel, maar dan veel minder hard.

Deze functie hebben we nog niet uitgebreid kunnen testen. Maar op een (veel te) lawaaiige verjaardag wisten de AirPods Pro 2 het meeste ‘gekakel’ minder hard te laten klinken. De functie doet dus in ieder geval wat Apple heeft beloofd.

2. Geluidskwaliteit en microfoon: ietsjes beter

Wanneer je de eerste generatie AirPods Pro of de AirPods 3 erbij pakt dan merk je wel wat verschil. De bass en lage tonen zijn wat meer aanwezig en de hoge klanken klinken wat zuiverder op de nieuwste AirPods Pro 2. Het is echter niet een heel groot verschil, dus alleen om deze reden hoef je niet over te stappen van de voorgaande AirPods. De geluidskwaliteit van de AirPods 3 en de AirPods Pro 1 was immers al prima.

Daarnaast is de microfoon wat beter. Telefoongesprekken in een (hele) drukke trein klinken voor de ontvanger iets duidelijker. Ook wanneer je vaak spraakopdrachten via Siri gebruikt, zijn de tweaks aan de microfoon een welkome aanvulling. Siri pakt de spraakopdrachten net wat beter op en je hoeft zaken dus minder vaak te herhalen, wat bij de AirPods 3 nog wel eens het geval is.

3. Upgrades voor het doosje en touchbesturing

Het opbergdoosje heeft nu ook een speakertje gekregen. Wanneer het doosje van de AirPods Pro 2 voor de eerste geluid maakt is het wel even wennen. Elke keer als je het doosje gaat opladen, laat hij dat nu met een geluidje weten. Vind je dat vervelend? Dan is de optie ook weer uit te zetten in de instellingen.

De functie is echter het handigst voor de ‘Zoek mijn’-functie. Wanneer de oplaadcase ergens anders hebt neergelegd kun je hem nu laten piepen. Dat maakt het weer een stukje gemakkelijker om hem terug te vinden.

Ten slotte hebben de AirPods Pro 2 touchbesturing gekregen. Hiermee kun je onder andere het volume aanpassen door over het steeltje te vegen. Je kunt ook makkelijk de ruisonderdrukking aan- of uitzetten door het steeltje even vast te houden of naar het volgende nummer gaan door snel te knijpen. De touch controls zijn even wennen, maar het werkt goed als je eenmaal de ‘feeling’ te pakken hebt.

AirPods Pro 2 kopen

Kun je echt niet langer wachten en wil je de AirPods Pro 2 nu meteen kopen? Tof! Check dan even onze AirPods Pro 2-prijsvergelijker! Daarmee kun je gemakkelijk de beste prijs vinden.

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 298,95 Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!