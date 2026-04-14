AirPods Max 2 review: geweldig geluid en mooi design, maar nét niet helemaal

De AirPods Max 2 klinkt goed en ziet er premium uit. Maar toch zijn er wat minpunten. Lees er alles over in onze AirPods Max 2-review!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Premium ontwerp

Premium ontwerp Uitstekend geluid en (betere) ruisonderdrukking

Uitstekend geluid en (betere) ruisonderdrukking Nieuwe functies als adaptieve audio, gespreksdetectie en live vertalen Minpunten Accuduur slechts 20 uur

Accuduur slechts 20 uur Dezelfde kleuren en uiterlijk

Dezelfde kleuren en uiterlijk Behoorlijk zwaar voor een koptelefoon

AirPods Max 2 review

Apple heeft een tijdje geleden zonder veel bombarie de opvolger van de AirPods Max uitgebracht. De AirPods Max 2 heeft een handvol verbeteringen gekregen in vergelijking met de eerste AirPods Max. Maar is hij ook de aanschaf waard? En wat als je de eerste AirPods Max al hebt?

AirPods Max 2 specificaties en belangrijkste verbeteringen Type Type Over-ear Noise-canceling Bluetooth Bluetooth Bluetooth 5.3 Gewicht Gewicht 386 gram Bekijk alle Apple AirPods Max 2 specificaties

Wanneer je de doos van de AirPods Max 2 voor het eerst opent, is het lastig om de verbeteringen te vinden. Het uiterlijk van de koptelefoon is vrijwel hetzelfde. Zo zit de Digital Crown wederom op de rechteroorschelp en is ook de luistermodusknop er vlak naast te vinden. Ook is de AirPods Max 2 beschikbaar in dezelfde kleuren: blauw, paars, middernacht, sterrenlicht en oranje.

Gelukkig zijn er wel wat zaken onder de motorkap oorschelp verbeterd. Zo is de AirPods Max 2 voorzien van de nieuwe H2-chip en is volgens Apple de ruisonderdrukking een flink stuk beter geworden. De koptelefoon heeft daarnaast ondersteuning voor adaptieve audio, live vertalen en meer gekregen.

Geluidskwaliteit en ruisonderdrukking

Laten we meteen met het belangrijkste beginnen: op audiogebied is de AirPods Max 2 goed, heel goed. Het geluid is helder en zit vol detail. De balans is goed, lage tonen hebben genoeg body zonder te overheersen, stemmen klinken natuurlijk en ook in de hogere frequenties blijft alles helder en gecontroleerd. Maar we moeten toegeven dat we iets meer bas wel leuk hadden gevonden.

Ook de actieve ruisonderdrukking is net wat beter geworden bij de AirPods Max 2. Omgevingsgeluid wordt beter weggefilterd, of je nu in de trein zit, op kantoor werkt of thuis wat meer rust zoekt.

De transparantiemodus op de koptelefoon is ook een van de beste van dit moment. Geluiden van buiten klinken natuurlijk en hebben geen kunstmatige ondertoon, wat je soms bij andere koptelefoons nog wel eens hoort. Als het hard waait kan dit wel een beetje storen, maar daar hebben meer koptelefoons last van.

Vergeleken met de eerste generatie AirPods Max klinkt alles net wat voller en beter. Toch is het geen hele grote upgrade. Zie het meer als een soort verfijning. Daarnaast komt de AirPods Max 2 nog steeds in een nogal maf opbergtasje (de Smart Case). En die mag Apple toch echt wel een keer vervangen voor een fatsoenlijke opbergcase.

Nieuwe chip en functies

De AirPods Max 2 heeft dus een H2-chip gekregen. Dit is dezelfde chip die ook in de AirPods Pro 3 en de AirPods 4 zit. Met deze chip zijn gepersonaliseerd volume, adaptieve audio, gespreksdetectie, stemisolatie en live vertalen voor het eerst beschikbaar op de AirPods Max. En dat is niet alles, want je kunt de koptelefoon ook gebruiken als camerabediening of een telefoongesprek aannemen door met je hoofd te knikken.

Met gepersonaliseerd volume past het geluidsniveau zich automatisch aan op basis van je omgeving en luistervoorkeuren. Adaptieve audio doet dit met het geluidsvolume en de ruisonderdrukking. En met gespreksdetectie registreert de AirPods gesprekken om je heen, zodat de koptelefoon weet wanneer iemand met je praat. De AirPods Max 2 past dan het volume daarop aan. Alle functies werken naar behoren en zijn prettige toevoegingen, zeker als je de koptelefoon zowel thuis als op werk draagt.

De functie stemisolatie zorgt ervoor dat je stem wordt gescheiden van het omgevingsgeluid, zodat alleen jouw stem door de microfoon wordt opgepikt tijdens gesprekken. En met live vertalen kun je met iemand praten die een andere taal spreekt. De AirPods Max 2 pikt de taal op en vertalen die automatisch, waarna de vertaalde tekst in (bijvoorbeeld) het Engels voor je wordt uitgesproken. Let op: Nederlands wordt op dit moment nog niet ondersteund.

AirPods Max 2 minpunten

Dat er veel bij hetzelfde is gebleven, betekent ook dat de minpunten niet zijn verdwenen. De batterijduur is redelijk, maar wel een van de slechtste in dit prijssegment. Voor sommige gebruikers zal de accuduur van 20 uur goed genoeg zijn voor dagelijks gebruik, maar wij vinden dat het echt wel wat beter mag. Ook blijft het jammer dat Apple niet aan het ontwerp heeft gesleuteld of op zijn minst wat nieuwe kleuren heeft uitgebracht.

Verder is ook het gewicht gelijk gebleven en dat is nog een ander punt van kritiek. De AirPods Max 2 is met 386,2 gram behoorlijk zwaar en daar komt dan nog de Smart Case bij van 134,5 gram als je hem in de tas stopt.

Daarnaast kan de hoofdband bij lang gebruik wat gaan drukken op je hoofd. Niet iedereen heeft daar last van, maar houd daar rekening mee als je dat probleem bij de AirPods Max 1 al had.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat deze koptelefoon (net als de eerste versie) geen IP rating heeft. Dat houdt in dat de koptelefoon niet zweet- of waterbestendig is. Dat betekent niet meteen dat je ze moet vervangen als er wat zweet in de oortjes komt. Maar ze zijn dus niet officieel geclassificeerd. Let daar eventjes op als je de AirPods Max 2 tijdens het sporten gaat gebruiken.

AirPods Max 1 vs AirPods Max 2: moet je upgraden?

De verschillen tussen de AirPods Max 1 en de AirPods Max 2 zijn vooral onder de motorkap doorgevoerd. De nieuwe generatie van de koptelefoon heeft de H2-chip, terwijl de AirPods Max 1 het nog met de H1-chip moet doen. Je mist dus de nieuwe functies zoals stemisolatie en live vertalen, maar of je die veel gaat missen?

Links de AirPods Max 2, rechts de AirPods Max 1

We kunnen je wel verklappen dat bezitters van de eerste AirPods Max (vooral die met een usb-c-aansluiting) niet heel veel nieuws gaan vinden bij de AirPods Max 2. De iets betere geluidsonderdrukking en de nieuwe functies zijn het niet echt waard om wederom meer dan 500 euro op te hoesten. Daarvoor zijn de upgrades gewoon niet groot genoeg.

Concurrentiestrijd: AirPods Max 2 vs Sony WH-1000XM6

We hebben de AirPods Max 2 ook nog even vergeleken met een van zijn grootste concurrenten van dit moment, de Sony WH-1000XM6. Beide koptelefoons doen vrijwel niet onder voor elkaar, maar er zijn wel wat verschillen.

Zo ziet (en voelt) de AirPods Max 2 wat meer premium aan dan de koptelefoon van Sony. Daar staat tegenover dat de WH-1000XM6 wat lichter is en makkelijker om mee te nemen. Ook op het gebied van batterijduur heeft de Sony een voordeel, omdat je zo’n anderhalf keer langer dan de AirPods Max 2 naar muziek kunt luisteren.

Qua geluid zijn beide koptelefoons erg goed, maar de AirPods Max 2 klinkt net wat verfijnder, met veel nadruk op helderheid en detail. Sony heeft een wat warmer geluid, en voegt wat meer bas toe. Welke beter is, hangt vooral af van je smaak.

Verder is de ruisonderdrukking vergelijkbaar bij beide modellen. Maar we kregen tijdens het schrijven van deze review wel de indruk dat de AirPods Max 2 net wat beter is in het wegfilteren van het geronk van een drukke weg.

De Sony is daarentegen een stuk gunstiger geprijsd. De koptelefoon is hier en daar zelfs voor zo’n 370-400 euro te koop. Voor de AirPods Max 2 moet je op dit moment vrijwel altijd de adviesprijs neerleggen van 579 euro.

De AirPods Max 2 heeft natuurlijk wel als voordeel dat de koptelefoon perfect geïntegreerd is in het Apple-systeem. Het switchen tussen iPhone, iPad en MacBook gaat allemaal perfect. Bij de Sony kun je op maximaal twee apparaten tegelijkertijd verbonden zijn.

Maar als je de AirPods Max 2 op bijvoorbeeld een Android-toestel wilt gebruiken mis je wel wat functionaliteit. Bij de koptelefoon van Sony kun je wél alle functies op zowel een Android-toestel als een iPhone gebruiken. Maar dan moet je wel eerst de bijbehorende app installeren.

Conclusie AirPods Max 2 review

De AirPods Max 2 is een hele goede koptelefoon, maar niet de grote upgrade waar we stiekem op hadden gehoopt. De verschillen met de AirPods Max 1 zijn best wel klein. Toch heeft Apple wederom een premium hoofdtelefoon gemaakt die op vrijwel alle belangrijke punten zijn kracht laat zien. Het geluid is uitstekend, de ruisonderdrukking is zelfs wat beter en de samenwerking met andere Apple-apparaten is natuurlijk de grootste reden om voor deze koptelefoon te kiezen. Tegelijkertijd laat Apple wat kansen liggen. De AirPods Max 2 is (nog steeds) vrij zwaar, erg duur in aanschaf en de batterijduur kan er maar net mee door. Ook is de bijbehorende Smart Case nog steeds een crime. Maar desondanks deze minpunten is de koptelefoon een aanrader voor wie nog geen AirPods Max heeft, maar wel helemaal in het Apple-ecosysteem zit. Heb je de eerste AirPods Max al? En is de accuduur nog goed? Dan kun je met een gerust hart deze AirPods overslaan. Wil je wat minder uitgeven? Of gebruik je ook andere apparaten dan alleen Apple-producten? Check dan eens de koptelefoon van Sony. De geluidskwaliteit en de geluidsonderdrukking is vrijwel identiek, maar ze zijn een stuk goedkoper.

AirPods Max 2 kopen

Wil je de AirPods Max 2 kopen? Je haalt de nieuwe generatie van de AirPods Max bij Apple voor 579 euro.

AirPods Max 2

• Bestel bij Coolblue

• Bestel bij MediaMarkt

• Bestel bij Mobiel.nl

• Bestel bij Belsimpel

Check ook de onderstaande deals voor de beste prijzen van de AirPods Max 2.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.