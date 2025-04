Action stunt met gewilde steelstofzuiger: nu tijdelijk minder dan 80 euro

De draadloze steelstofzuiger van Action biedt een combinatie van kracht en gemak, zonder dat je diep in de buidel hoeft te tasten. iPhoned vertelt wat je kunt verwachten voor deze scherpe prijs.

Pluspunten Multifunctioneel

Multifunctioneel Licht in gewicht Minpunten Lange oplaadtijd

Lange oplaadtijd Geen vervangbare accu

Deze stofzuiger scoor je nu tijdelijk extra goedkoop

Deze Beldray Airgility Pet+ is een draadloze steelstofzuiger van de Action, die je ook als kruimeldief kunt gebruiken. Hij is licht, gemakkelijk in gebruik en ideaal voor het schoonmaken van verschillende plekken in huis, ook lastige hoekjes.

De accu gaat tot 40 minuten mee en het stofreservoir is simpel te legen. Met het HEPA-filter worden stof en allergenen goed opgevangen. Je hangt ‘m makkelijk aan de muur met de meegeleverde houder. Voor slechts 79,95 euro is het een budgetvriendelijke keuze:

Draadloos gemak met krachtige prestaties

Deze draadloze steelstofzuiger van Action is ontworpen voor gebruiksgemak en flexibiliteit, zodat je moeiteloos door het hele huis kunt schoonmaken zonder gesleep met een snoer. Dankzij de krachtige 22,2V lithium-ion accu heb je genoeg energie om je dagelijkse schoonmaaktaken aan te pakken. Je kunt kiezen uit twee standen: de normale modus voor standaard reiniging en een krachtige boost-modus voor hardnekkiger vuil of tapijten.

Met een accuduur van maximaal veertig minuten in de normale stand heb je ruim de tijd om meerdere ruimtes achter elkaar schoon te maken. Is de accu leeg? Dan laad je hem in ongeveer vijf uur weer helemaal op. Deze steelstofzuiger is een fijne keuze voor wie op zoek is naar gemak, zonder in te leveren op prestaties.

Efficiënt schoonmaken met een royaal stofreservoir

Met een indrukwekkende zuigkracht van 10,5 kPa en een vermogen van 150 watt biedt deze steelstofzuiger krachtige prestaties die perfect zijn voor het dagelijks schoonmaken van je huis. Of je nu je vloeren, tapijten of meubels wilt reinigen, deze stofzuiger levert altijd de nodige kracht om zelfs het fijnste stof en vuil op te zuigen.

Het ruime stofreservoir heeft een inhoud van 1,2 liter, waardoor je langere tijd kunt schoonmaken zonder de opslag constant te moeten legen. Wanneer het reservoir vol is, is het leegmaken een fluitje van een cent dankzij het handige ontwerp.

Wasbaar HEPA-filter

Daarnaast is de stofzuiger voorzien van een wasbaar HEPA-filter, dat zorgt voor een efficiënte opvang van stofdeeltjes en allergenen. Dit maakt de stofzuiger niet alleen ideaal voor het reinigen van vloeren, maar ook voor mensen die gevoelig zijn voor stof of allergieën. Het filter is eenvoudig schoon te maken, waardoor je altijd kunt rekenen op een optimale werking van de stofzuiger.

Alles-in-één steelstofzuiger: makkelijk op te bergen en licht in gewicht

Wat betreft accessoires zit je goed: er wordt een gemotoriseerde led-vloerborstel meegeleverd, een mini borstel speciaal voor dierenharen, een 2-in-1 borstel/kierenzuiger en een wandhouder waarmee je hem makkelijk kunt opbergen. De verlichte borstelkop helpt bij het schoonmaken in donkere hoekjes.

Van steelstofzuiger naar kruimeldief in een handomdraai

De stofzuiger heeft een hoogte van ongeveer 115 cm en weegt slechts 3,35 kilogram, wat hem opvallend licht en wendbaar maakt in vergelijking met veel andere modellen. Hierdoor kun je er moeiteloos mee door het huis bewegen, zelfs als je meerdere kamers na elkaar schoonmaakt. De compacte bouw en het lichte gewicht maken hem ook ideaal voor mensen die liever geen zware apparaten tillen tijdens het schoonmaken.

Een extra praktisch voordeel is de afneembare steel. Hiermee tover je de stofzuiger in een handomdraai om tot een compacte kruimeldief, perfect voor het schoonmaken van meubels, traptreden of moeilijk bereikbare hoekjes. Je hoeft dus niet met meerdere apparaten in de weer te gaan.

Geruisloos schoon op elke ondergrond

Bovendien is dit model geschikt voor allerlei vloertypes, van harde vloeren tot tapijt, waardoor je er in vrijwel elke ruimte in huis mee uit de voeten kunt. Met een geluidsniveau van ongeveer 71 decibel is hij relatief stil in gebruik, wat prettig is als je gevoelig bent voor lawaai of ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat wilt stofzuigen zonder het hele huis wakker te maken.

Onze conclusie: veelzijdige steelstofzuiger van Action maakt indruk

Deze draadloze steelstofzuiger van Action combineert krachtige zuigprestaties met praktisch gebruiksgemak, en dat alles voor een klein prijskaartje. Dankzij de twee standen – waaronder een boost-modus voor extra power – is hij geschikt voor uiteenlopende schoonmaaktaken in huis. Het lichte, draadloze ontwerp zorgt voor maximale bewegingsvrijheid, en dankzij de afneembare steel gebruik je hem net zo makkelijk als kruimeldief. De stofzuiger is wendbaar genoeg om onder meubels te komen en stil genoeg (ongeveer 71 dB) om te gebruiken zonder storend lawaai. Het ruime stofreservoir van 1,2 liter is eenvoudig te legen, en het HEPA-filter houdt stof en allergenen goed tegen. Voor een prijs van slechts 79,95 euro biedt deze stofzuiger een verrassend complete schoonmaakervaring voor dagelijks gebruik.

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Wil je jouw schoonmaakroutine slimmer en makkelijker maken? Deze draadloze steelstofzuiger van Action geeft je alle vrijheid om snel en efficiënt schoon te maken, zonder gedoe met snoeren. Je bestelt ‘m eenvoudig online, dus je hoeft de deur niet uit om je huishouden een upgrade te geven.

