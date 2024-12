Action biedt deze slimme stekkers aan voor minder dan 25 euro

Met deze slimme stekkers van de Action tover je jouw huis om tot een smarthome voor minder dan 25 euro. iPhoned laat je zien wat je voor deze kleine prijs kunt verwachten.

Upgrade je huis met slimme stekkers van Action

De LSC Smart Connect stekker van Action is een slimme stekker waarmee je apparaten eenvoudig op afstand kunt bedienen via je smartphone of spraakbesturing (Amazon Alexa en Google Assistant).

Deze stekker maakt van niet-slimme apparaten, zoals lampen of ventilatoren, slimme apparaten die je kunt schakelen via een app of spraakopdrachten. De installatie is snel en vereist enkel een 2,4 GHz wifi-netwerk.

Het setje van drie LSC Smart Connect stekkers kost 20,85 euro, wat betekent dat je voor slechts 6,95 euro per stekker toegang krijgt tot slimme bediening voor je apparaten. Dit maakt het een betaalbare en gemakkelijke manier om je huis slimmer te maken.

Wat je kunt verwachten: verbruiksmeter en instellen van timers

Bovendien beschikt de stekker over een ingebouwde verbruiksmeter waarmee je het energieverbruik van apparaten kunt monitoren. Je kunt ook timers instellen voor apparaten die je op bepaalde tijden wilt in- of uitschakelen. De set bevat drie stekkers en biedt plug-and-play functionaliteit zonder extra hubs.

Is er ondersteuning voor Matter?

De slimme stekkers van Action maken gebruik van het Tuya-platform, dat breed ondersteund wordt voor wifi, Zigbee, Bluetooth en GRPS. Deze stekkers kunnen gemakkelijk worden bediend via de LSC Smart Connect app en zijn eenvoudig te integreren in je bestaande smart home setup​

Hoewel de LSC-producten geen Matter-technologie ondersteunen, biedt het Tuya-platform al veel flexibiliteit in het verbinden met andere slimme apparaten. Dit maakt de stekkers ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een gemakkelijke en betaalbare manier om hun huis slimmer te maken.

Stappenplan voor het installeren van de slimme stekker

Om de LSC Smart Connect stekkers van Action correct te installeren, volg je de onderstaande stappen zorgvuldig. Begin met het inpluggen van de stekker in een stopcontact en download vervolgens de LSC Smart Connect app op je smartphone.

Maak verbinding met je wifi-netwerk (let op, dit moet 2,4 GHz zijn). Volg de instructies in de app om de stekker toe te voegen aan je account. Als je gebruik wilt maken van spraakbesturing, kun je de stekker koppelen aan spraakassistenten zoals Google Assistant of Alexa.



Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Wil je je apparaten slimmer maken en ze gemakkelijk op afstand bedienen? De slimme stekkers van Action zijn perfect voor het op afstand bedienen van verlichting, huishoudelijke apparaten en andere apparaten via je smartphone of spraakbesturing. Je hoeft niet naar de winkel te rennen, want deze stekkers zijn alleen online bij Action beschikbaar.

Op zoek naar betaalbare en leuke cadeaus?

