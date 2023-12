Action LED Beamer: groot bioscoopplezier voor een kleine prijs

Wil je de filmavonden naar een hoger niveau tillen? Met deze beamer van de Action heb je voor een kleine prijs al een thuisbioscoop! Wij hebben de projector voor je getest.

Thuisbioscoop creëren met de Action LED Projector

Kijk je geregeld thuis naar Netflix of Videoland? Of ben je een filmfanaat? Dan is deze beamer van de Action iets voor jou, want met de Action LED Projector creëer je thuis een bioscoopervaring voor slechts 99 euro! Met de beamer krijg je beelden tot 3,30 meter groot, waardoor het voelt alsof je in de film of serie zit. Hoe goed is de beamer in de praktijk? Wij hebben hem voor je getest!

Installeren van de beamer

Het installeren van de beamer is zo gedaan. De Action LED Beamer wordt geleverd met een afstandsbediening, stroomkabel, AV-signaalkabel en een 1,5 meter lange HDMI-kabel. Het aansluiten van een MacBook is gemakkelijk, je hoeft daarvoor geen extra programma’s of apps te downloaden. De grootste uitdaging is het positioneren van de beamer, dat moet op een afstand van 1,2 tot 4,45 meter van het projectieoppervlak.

Ook het scherpstellen van het beeld was zo gedaan met de draaiknop bij de lens. Je hebt bij de projector de mogelijkheid om het beeld te kantelen, dat vooral handig is als je het apparaat iets meer naar beneden (of boven) hebt staan. De muur waarop wij de beamer van de Action getest hebben was relatief donker, maar dat zorgde er niet voor dat de projectie veel slechter zichtbaar was.

Voor een optimale kijkervaring kun je het beste een witte muur of een wit doek als achtergrond gebruiken. Dan komen ook de donkere kleuren van de projectie beter naar voren, dat zeker te merken is als je een film of serie kijkt die zich vooral ‘s avonds afspeelt. Wij hebben de projector overigens zowel ‘s ochtends als ‘s avonds getest. Ook bij daglicht was het scherm goed zichtbaar, maar in een donkere omgeving komt de projectie natuurlijk beter tot zijn recht.

Beeldkwaliteit

De Action LED Beamer biedt een resolutie van 1280 x 720, waardoor HD-beelden worden ondersteund. Dat is in de praktijk ook te merken, want de beelden worden scherp en helder geprojecteerd. Full HD (1080p) was mooi geweest, maar gezien de prijs van de projector willen we niet mopperen. Je bepaalt zelf hoe groot het scherm is, met een maximale grootte van 3,30 meter. Het is daarbij vooral even zoeken waar je de beamer neerzet, het scherm is namelijk al snel te groot.

De grootte van de projectie is natuurlijk afhankelijk van de ruimte die je hebt. De beamer van de Action beschikt over een zoomfunctie, waarmee je het scherm iets kleiner kunt maken. Deze gaat helaas niet heel ver, waardoor je de beamer dicht bij de muur moet plaatsen. Dat vonden wij de grootste uitdaging, maar eenmaal geplaatst was het gemakkelijk om het beeld scherp te stellen.

Het beeld was vrijwel overal scherp, alleen aan de zijkant ontstond er soms een onscherpe rand. Zeker voor de prijs van de beamer is de beeldkwaliteit uitstekend. Wil je de beamer gebruiken voor filmavondjes of het kijken van series? Dan is deze beeldkwaliteit meer dan voldoende.

Geluidskwaliteit van Action LED Beamer

De Action LED Beamer is uitgerust met een ingebouwde speaker van 5 watt, waardoor je in principe dus geen aparte speaker nodig hebt. Het geluid van de beamer zelf heeft weinig diepte en bass, dat zeker niet voor een bioscoopervaring zorgt. Als je voor het echte bioscoopgevoel wilt gaan, is het daarom aan te raden om toch een externe speaker of soundbar aan te sluiten.

De beamer zelf maakt bovendien behoorlijk wat lawaai. Zeker als het apparaat dichtbij staat, hoor je het geblaas van de projector. Dit is niet heel storend, maar wel iets om rekening mee te houden. Het is daarom des te meer aan te raden om een externe speaker te halen, zodat het blazende geluid van de projector minder afleidt tijdens het kijken van de film of serie.

Conclusie

Voor een prijs van slechts 99 euro biedt de Action LED Beamer veel waar voor je geld. Met een indrukwekkende beeldkwaliteit en duurzame LED-technologie is het een uitstekende keuze voor het creëren van een thuisbioscoop. Het is even zoeken hoe je projector het beste kunt plaatsen, maar daarna heb je ook wat met een beeldgrootte van maar liefst 3,30 meter. Houd er wel rekening mee dat de beamer niet de beste speaker heeft. Om het bioscoopgevoel echt in huis te halen, is het verstandig om een externe speaker of soundbar te kopen. Dat neemt niet weg dat de Action LED Beamer voor deze prijs een absolute aanrader is, die jouw filmavondjes naar een hoger niveau tilt!