Action geluidsgevoelige ledverlichting: nu voor minder dan 40 euro

Bij Action haal je de geluidsgevoelige ledverlichting nu super voordelig in huis om de perfecte sfeer te creëren. De verlichting past zich automatisch aan op geluid, wat het ideaal maakt voor elke gelegenheid.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geluidsgevoelige ledverlichting: betaalbaar en sfeervol

Met dit geluidsgevoelige ledverlichtingssnoer van 3 meter creëer je eenvoudig sfeer in je huis. De geïntegreerde LED-lampjes reageren op geluid en muziek, waardoor de verlichting meebeweegt op het ritme. Dit maakt het snoer perfect voor feestjes, gezellige avonden, of om een accent toe te voegen aan je interieur.

Het snoer is eenvoudig te installeren en flexibel in gebruik. Je kunt het ophangen langs meubels, muren, of als feestdecoratie. Dankzij de LED-technologie is het energiezuinig en duurzaam. Ideaal als je op zoek bent naar betaalbare en sfeervolle verlichting die interactief reageert op muziek! Je haalt het snoer nu al in huis voor slechts 39,95 euro, dat is exclusief 5,99 euro bezorgkosten. Bekijk het lichtsnoer hier:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe installeer ik dit product?

Het installeren van de ledverlichting van Action is snel en eenvoudig. Het snoer werkt direct zodra het wordt aangesloten, waardoor het perfect is voor direct gebruik. Bovendien kan het snoer bediend worden met de meegeleverde afstandsbediening of via de Tuya Smart Home-app.

Uitpakken: haal het LED-verlichtingssnoer uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig en intact zijn; Plaatsen: kies een locatie waar je het snoer wilt gebruiken, zoals langs meubels, muren, of rondom decoraties. Zorg dat er een stopcontact in de buurt is; Aansluiten: steek de stekker van het snoer in een stopcontact; Instellen met afstandsbediening: gebruik de meegeleverde afstandsbediening om de basisfuncties (aan/uit, helderheid, kleur) direct te bedienen; Verbinden met de app: download de Tuya Smart-app en installeer de Tuya Smart Home-app op je smartphone. Zet de stringverlichting in de koppelingsmodus door deze aan/uit te schakelen volgens de handleiding (meestal drie keer snel achter elkaar). De lampjes beginnen te knipperen; Slimme bediening via de app: open de Tuya Smart-app en voeg een nieuw apparaat toe. Kies “Verlichting” en volg de instructies.Zorg dat je smartphone verbonden is met een 2.4 GHz wifi-netwerk.

Tuya Smart Tuya Smart Inc. 9.0 (4.320 reviews) Gratis via App Store via App Store

Bestel snel en gemakkelijk vanuit huis

Benieuwd naar de slimme ledverlichting van Action? Je hoeft niet naar de winkel te gaan, want dit product is exclusief online verkrijgbaar. Bestel eenvoudig via de Action-website en ontdek zelf de mogelijkheden van deze slimme verlichting!

Niet gevonden wat je zocht?

Op zoek naar meer betaalbare slimme producten? Bij Action vind je een breed assortiment handige gadgets voor jouw smart home, zoals slimme lampen en camerasystemen. We hebben hieronder onze reviews voor je op een rij gezet.