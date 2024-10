Action A4 pocket printer: goedkoper wordt printen niet

Hoef je maar zelden iets te printen en hoeft dat dan ook niet in kleur? Dan heb je geen dure printer met nog duurdere inkt-cartridges nodig, de Action A4 Pocket Printer is dan ruimschoots voldoende. Dat blijkt uit de iPhoned-test.

Een A4-printer in je tas!

Zo’n jaar geleden testten wij de Fichero Mini Pocket Printer, maar deze nieuwe A4-versie is perfect voor wie meer wil dan alleen stickers of kleine notities. Of je nu onderweg bent voor je werk, een college volgt, of thuis te weinig ruimte hebt voor een grote printer, de Fichero A4 Pocket Printer biedt uitkomst. En dat allemaal zonder cartridges, want net als de mini-versie werkt deze printer met hitte om zwart-wit afdrukken te maken.

Een groot voordeel is de veelzijdigheid. Je neemt de printer overal mee naartoe, zo klein is-ie. Daarnaast kies je of je de printer wilt gebruiken met papierrollen (handig voor langere prints) of losse A4-blaadjes voor standaard documenten. Dat maakt hem ideaal als je bij een belangrijke meeting snel een contract wilt printen of thuis een pakketje retour moet sturen. En uiteraard is-ie ook handig als je dochter een kleurplaat wil die ze zelf kan inkleuren. De papierrollen en losse vellen zijn altijd in het (online) assortiment van Action te vinden.

Bluetooth en draadloos printen

De printer is gemakkelijk te bedienen via de bijbehorende Luck Jingle-app, beschikbaar voor iPhone en iPad. Via bluetooth maak je snel verbinding en kun je meteen aan de slag. Het is een kwestie van een document selecteren of een afbeelding kiezen, en de printer doet de rest. Binnen een paar seconden is je print klaar, zonder dat je je druk hoeft te maken over papier dat vastzit, inkt die op is of dat de printer gewoon niet meer te vinden is. Overigens werkt de A4 Pocket Printer van de Action ook op de Mac. Hier heb je wel een stuurprogramma nodig, maar daarna werkt hij net als elke andere printer.

Net als bij de mini-versie is ook hier het afdrukken eenvoudig en verrassend snel. Wij hebben hem gebruikt om een aantal belangrijke documenten te printen én, omdat we toch al bezig waren, een paar kleurplaten voor de kids. Binnen een minuut rolden ze eruit, klaar om ingekleurd te worden. De kwaliteit is dik in orde, dankzij de resolutie van 300 dpi. Verwacht geen wonderen, maar tekst is altijd prima leesbaar.

Compact en altijd gered

Een van de grootste voordelen van de Fichero A4 Pocket Printer is het formaat. Je neemt hem zonder moeite mee in je tas, ideaal als je veel onderweg bent en altijd toegang wilt tot een printer. Hij werkt 1,5 uur op een volle batterij en daarna duurt het 3 tot 4 uur om weer volledig op te laden. Dat maakt hem niet de snelste als het gaat om opladen, maar voor de meeste dagelijkse taken is de batterijduur meer dan voldoende.

Het enige waar je rekening mee moet houden, is dat de printer enkel in zwart-wit afdrukt. Dit betekent dat hij voor foto’s printen minder geschikt is, maar voor documenten, kleurplaten en labels is hij perfect. Pro-tip als je tóch een foto wilt printen: maak vanuit de Deel-knop in foto’s een zwart-wit pdf aan via het ‘Druk af’-menu. Tik hiervoor wat langer op de voorvertoning en je krijgt een pdf die je opslaat in Bestanden.

Conclusie: perfect voor de mobiele professional

Voor € 69,95 is de Fichero A4 Pocket Printer een ideale oplossing voor iedereen die onderweg of thuis snel zwart-wit documenten wil printen zonder gedoe met inkt. Of je nu belangrijke documenten wilt afdrukken of kleurplaten voor je kinderen maakt, deze printer biedt alles wat je nodig hebt, in een compact en draagbaar formaat. Dankzij de draadloze verbinding via bluetooth en de mogelijkheid om zowel losse blaadjes als papierrollen te gebruiken, is deze printer een echte alleskunner. Wij raden hem dan aan voor de mobiele professional of de creatieve ouder!

