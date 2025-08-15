7RYMS Rimo S1 UC: ideale draadloze microfoon voor interviews

De 7RYMS Rimo S1 UC is een dual-channel draadloze microfoon die onder andere handig is voor het opnemen van interviews. Dit vinden we ervan!

Voordelen Dual-channel is handig voor bijvoorbeeld interviews

Dual-channel is handig voor bijvoorbeeld interviews Uitstekende draadloze microfoon voor spraak

Uitstekende draadloze microfoon voor spraak 49,95 euro is betaalbaar voor een draadloze microfoon Nadelen Minder geschikt voor het opnemen van luide muziek

Minder geschikt voor het opnemen van luide muziek Oplaadcase is redelijk groot

Oplaadcase is redelijk groot Scharnieren van de case lijken niet erg stevig

7RYMS Rimo S1 UC

Ben je op zoek naar een draadloze microfoon voor je iPhone, Mac of iPad, dan heb je tegenwoordig enorm veel keuze. Ga je de microfoon ook gebruiken voor interviews, dan is de 7RYMS Rimo S1 UC geen slechte optie. Dit is namelijk een dual-channel microfoon, wat bij het opnemen van twee personen geen overbodige luxe is. Het is overigens wel een omnidirectionele microfoon, dus al het geluid in de buurt van de microfoon wordt opgenomen. Met een prijs van 49,95 euro is het zonder meer een betaalbare draadloze microfoon.

De Rimo S1 bestaat uit twee zenders en één ontvanger. De ontvanger stop je in je iPhone, één zender klem je op de jas van de geïnterviewde en één op die van de interviewer. Tijdens de opname kunnen beide personen nu vrijuit praten zonder dat er microfoons hoeven worden gewisseld. Je kunt de twee microfoons uiteraard ook gebruiken om twee verschillende geluiden tegelijkertijd op te nemen.

Twee verschillende versies

De 7RYMS Rimo S1 is verkrijgbaar in twee versies, namelijk UC en LN. Die afkortingen zijn afgeleid van USB-C en Lightning en daarin zit ook gelijk het enige verschil tussen de twee versies. De ontvanger van de UC-versie past op een iPhone met een USB C-aansluiting, die van de LN-versie op een (oudere) iPhone met een Lightning-aansluiting. Let hier dus goed op voordat je tot aankoop overgaat!

Links: Rimo S1 UC, rechts: Rimo S1 LN.

Helder geluid en een goede verbinding

Het belangrijkste van een microfoon is natuurlijk dat het geluid dat je ermee opneemt mooi helder klinkt. Dat zit bij de 7RYMS Rimo S1 wel goed! Met name spraak wordt uitstekend doorgegeven. De Rimo S1 is minder geschikt voor luide muziek. Dat komt doordat de maximale SPL (Sound Pressure Level oftewel Geluidsdrukniveau) 100 dB bedraagt. Dit zorgt al snel voor vervorming van het geluid bij hogere volumes.

De frequency response van de microfoon bedraagt 80 Hz – 20 kHz. Over het algemeen is het menselijk gehoorbereik ongeveer 20 Hz – 20 kHz. Dit betekent dat alleen de allerlaagste tonen wegvallen. Dit draagt er ook toe bij dat de microfoon minder geschikt is voor muziek, vooral wanneer er veel laag in zit. Voor spraak is het echter geen enkel probleem!

De draadloze verbinding van de draadloze microfoon is uiteraard ook belangrijk. Die verbinding wordt tot stand gebracht via de 2.4 GHz frequentieband en dat werkt helemaal prima. Zorg er alleen voor dat er niemand tussen de zenders en de ontvanger gaat staan, want dan kan het voorkomen dat de verbinding soms even wegvalt. In de praktijk is dit echter geen probleem als je het een beetje in de gaten houdt.

Lange batterijduur

Verder is de batterijduur natuurlijk ook nog van belang. Je wilt immers niet dat je een interview halverwege moet onderbreken omdat de batterij leeg is. Ook dat zit wel goed bij de Rimo S1! De 7RYMS Rimo S1 UC gaat namelijk tot wel 16 uur mee. Dit is te danken aan de zenders die allebei een batterij van 95 mAh hebben en aan de oplaadcase waar een batterij in zit met een capaciteit van 400 mAh.

Je laadt de case op via de USB-C poort aan de onderkant. Rechts onder het logo verschijnt dan het percentage dat aangeeft hoever het opladen is gevorderd. Volledig opladen neemt zo’n 2 uur in beslag. De zenders laden op wanneer je ze in de case stopt, maar je kunt ze ook afzonderlijk via USB C aansluiten op een oplader. Wanneer je de ontvanger op je iPhone hebt aangesloten, kun je via de USB C-poort alsnog een oplader of powerbank aansluiten om je iPhone op te laden.

De oplaadcase is met 85,5 x 63 x 29 mm redelijk groot, maar past nog altijd wel in je broekzak. Door het gebruik van kunststof is de case wel lekker licht. Alleen de scharnieren van het klepje voelen niet al te stevig aan, waardoor de vraag rijst hoe toekomstbestendig ze zijn.

Conclusie: 7RYMS Rimo S1 UC

De 7RYMS Rimo S1 UC blinkt uit in het draadloos opnemen van spraak en is daardoor heel geschikt voor content makers, ongeacht of het nu gaat om interviews of bijvoorbeeld podcasts. De twee kanalen zijn daarbij erg handig omdat je daardoor geen microfoon hoeft door te geven wanneer je gesprekspartner na jou aan het woord komt. De draadloze verbinding is goed en de batterijduur is zelfs ruimschoots voldoende. Voor het geval je een wat oudere iPhone hebt, is het goed dat je ook voor een versie met Lightning-aansluiting kunt kiezen (de LN-versie). Zoek je een alles-in-één microfoon met een hogere frequency response die zowel spraak als muziek perfect opneemt, dan is dit misschien niet de beste keuze. Maar voor een bedrag van 49,95 euro haal je wel degelijk een zeer praktische dual-channel draadloze microfoon in huis die ideaal is voor interviews!

