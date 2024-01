Foto’s: nog meer bewijs dat Apple een zwarte Apple Watch Ultra testte

Er zijn nieuwe foto’s opgedoken, die bevestigen dat Apple aan een zwarte uitvoering van de Apple Watch Ultra werkte. Dit zijn de foto’s!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zwarte Apple Watch Ultra

Het was in 2023 dé verwachting voor de Apple Watch Ultra: er zou een donkere variant verschijnen naast de lichte titanium uitvoering. Alle geruchten wezen erop dat de zwarte versie van de Apple Watch op de planning stond, maar op de WWDC bleef de zwarte uitvoering toch uit. Er verscheen wel een nieuwe generatie van de Apple Watch Ultra, die wederom alleen een lichte titanium behuizing heeft.

Lees ook: Apple Watch nieuwjaarsuitdaging van start – zo doe je mee

Apple heeft nooit uitspraken gedaan over een zwarte Apple Watch Ultra, maar nieuwe foto’s tonen nu opnieuw aan dat het bedrijf inderdaad aan een donkere uitvoering van het horloge werkte. Op de afbeeldingen is het Alpine-bandje van de Apple Watch Ultra te zien. Dit horlogebandje heeft aan het uiteinde schuifstukjes, die altijd overeenkomen met de kleur van de Apple Watch.

Space Black Apple Watch Ultra Confirmed? pic.twitter.com/aLjkJGCsg7 — Dongle (@DongleBookPro) January 9, 2024

Meer over de nieuwe Apple Watch Ultra

De uiteindes van het Apple Watch-bandjes zijn gemaakt van zwart materiaal, waarmee dus verklapt wordt dat Apple inderdaad aan een nieuwe kleur voor de Apple Watch Ultra werkte. Volgens geruchten overwoog het bedrijf bij de eerste generatie al een donkere Apple Watch Ultra, maar is die er nooit gekomen. Ook bij de tweede generatie moeten we het dus opnieuw met slechts één kleur doen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is niet bekend waarom Apple heeft besloten de zwarte Apple Watch Ultra toch niet uit te brengen. In plaats daarvan heeft Apple de tweede generatie een feller scherm gegeven. Daarnaast draait de Apple Watch Ultra 2 op de nieuwe S9-chip, die we ook in de Apple Watch Series 8 zien. Het horloge is dus weer iets sneller dan de eerste generatie Apple Watch Ultra, maar verder zijn er weinig veranderingen doorgevoerd.

Tweede generatie goedkoper

Misschien wel de belangrijkste verandering bij de Apple Watch Ultra 2: het horloge is goedkoper dan de eerste generatie. Apple bracht de Apple Watch Ultra in 2022 voor 999 euro op de markt, terwijl de tweede generatie ‘slechts’ 899 euro. We hebben dus geen zwarte Apple Watch Ultra, maar het horloge is wel honderd euro goedkoper dan het eerste model.

Lees ook: Jouw Apple Watch-bandjes zijn straks onbruikbaar – dit is waarom

Het is te verwachten dat Apple bij een nieuwe generatie wél kiest voor een zwarte Apple Watch Ultra. Inmiddels heeft het bedrijf de iPhone 15 Pro van titanium uitgebracht, die in verschillende kleuren is verschenen. De Apple Watch Ultra is eveneens van titanium gemaakt, waardoor Apple nu de keuze heeft uit meerdere kleuren. Ben je van plan om de Apple Watch Ultra (2) te kopen? Bekijk dan hier de beste prijzen!

Apple Watch Ultra prijzen vergelijken Nieuw € 673,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 690,99 Bekijk beste prijs