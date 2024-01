‘Zuurstofmeter op de Apple Watch is onbetrouwbaar’

Apple heeft de zuurstofmeter uitgeschakeld op de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 in de Verenigde Staten. Dat is maar beter ook, want de functie is naar verluidt onbetrouwbaar.

Verkoopverbod Apple Watches

Sinds donderdag 21 december waren de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 niet meer te koop in de Verenigde Staten. Dat verkoopverbod was het gevolg van een patentzaak, die liep tussen Apple en het medische bedrijf Masimo. Volgens Masimo overtreedt Apple namelijk patenten van het bedrijf door het gebruik van de zuurstofmeter in de Apple Watch.

Met deze functie kun je het zuurstofgehalte in je bloed meten. Om de nieuwste smartwatches toch op de markt te brengen, heeft Apple besloten om de zuurstofmeter uit te schakelen op de Apple Watch. Zo omzeilt Apple toch de patentzaak. Volgens Masimo is dat maar goed ook, want een topman van het bedrijf beweert nu dat de saturatiemeter in de Apple Watch helemaal niet betrouwbaar is.

Masimo: zuurstofmeter onbetrouwbaar

Deze donderdag heeft Apple de verkoop van de nieuwste Apple Watches weer hervat. Deze modellen worden verkocht zonder de saturatiemeter, Apple heeft die functie weggehaald bij de nieuwste smartwatches. In een reactie heeft Masimo-topman Joe Kiani nu gezegd dat hij denkt dat consumenten beter af zijn zonder de zuurstofmeter, omdat die onbetrouwbaar is op de Apple Watch.

De topman onderbouwt zijn uitspraken niet met eerder onderzoek. Het is daarom te betwijfelen in hoeverre de zuurstofmeter daadwerkelijk onbetrouwbaar is op de Apple Watch. Eerder onderzoek van de Universiteit van São Paulo vergeleek de resultaten van twee echte saturatiemeters met die van de Apple Watch. Hieruit kwamen geen grote verschillen, waardoor de functie op de Apple Watch wel accuraat lijkt.

Geen gevolgen in Nederland

Amerikaanse consumenten moeten het sinds deze week dus doen zonder de zuurstofmeter in de Apple Watch. In Nederland merken we weinig van de patentzaak, omdat het gaat om een Amerikaanse rechtszaak. Hier blijft de saturatiemeter dus wel gewoon beschikbaar op de smartwatch. Daarvoor moet je dan wel een Apple Watch Series 6 of nieuwer hebben.

Eerdere Apple Watches beschikten nog niet over de functie. Heb jij geen zuurstofmeter op je Apple Watch en ben je nog op zoek naar een nieuw model? De Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 zijn de nieuwste smartwatches van dit moment. Bekijk de beste prijzen van de horloges in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

