Je zou denken dat de halve wereld een iPhone heeft, maar zoveel zijn het er nog niet. Toch heeft Apple een absurd aantal iPhones verkocht.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zovéél iPhones zijn er al verkocht sinds 2007

Toen Steve Jobs in januari 2007 op het podium stond om de eerste iPhone aan te kondigen, sprak hij van een ‘revolutionair product’. Hij wist natuurlijk dat de iPhone in de smaak zou vallen, maar dat Apple’s smartphone het zó goed zou doen?

Nu 18 jaar laten heeft Apple een ongekende mijlpaal bereikt. Het bedrijf heeft sinds de lancering van de allereerste iPhone meer dan drie miljard toestellen verkocht. Dit nieuws werd onlangs bekendgemaakt door Tim Cook tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van Apple.

Een klein overzicht van Apple’s mijlpalen:

2016 : de eerste miljard iPhones verkocht;

: de eerste miljard iPhones verkocht; 2021 : volgens experts heeft Apple de grens van twee miljard wordt overschreden. Het bedrijf heeft hier nooit uitspraken over gedaan;

: volgens experts heeft Apple de grens van twee miljard wordt overschreden. Het bedrijf heeft hier nooit uitspraken over gedaan; 2025: er zijn drie miljard iPhones verkocht. In slechts vier jaar heeft Apple dus een miljard meer iPhones verkocht.

Er wonen inmiddels meer dan 8 miljard mensen op de aarde. En natuurlijk heeft een groot deel in al die jaren meerdere iPhones gekocht. Maar dat betekent wel dat een flink aantal ooit een iPhone heeft gehad.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aantal iPhones in Nederland

Maar hoeveel van de Nederlanders hebben dan een iPhone? Er zijn jammer genoeg geen gegevens van recente jaren, maar in 2022 had Apple een marktaandeel van 36 procent. Toen hadden zo’n 4,7 miljoen Nederlanders een iPhone. In 2018 was dit nog zo’n 30 procent. Als we dan een gokje wagen, zou dit aantal nu rond de 40 procent moeten liggen.

Android vs Apple

Vaak zijn Android-toestellen nog net iets populairder dan iPhones. Maar in het eerste kwartaal van dit jaar was Apple volgens analisten van Counterpoint Research de grootste smartphoneverkoper ter wereld. Daarmee was de iPhone voor het eerst de best verkochte smartphone van het eerste kwartaal van een jaar.

Meer Apple-nieuws

Wil je geen update en aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!