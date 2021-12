Zoveel iPhones brengt Apple volgend jaar uit (iPhone-nieuws #50)

Het lijkt erop dat we volgend jaar maar liefst vijf nieuwe iPhones krijgen. Vergeet ook je huidige Apple-apparaten niet bij te werken, want er zijn belangrijke updates uitgekomen. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Apple bracht afgelopen week software-updates uit voor de iPhone, iPad, Apple en Mac. iOS 15.2 brengt meerdere nieuwe functies naar je iPhone, zoals privacyrapporten. Hiermee controleer je tot welke gegevens apps toegang hebben. Daarnaast bevat de update ook allerlei belangrijke beveiligingsupdates.

Apple bracht ook een nieuwe versie van macOS Monterey uit. Versie 12.1 voegt onder meer SharePlay toe. Hiermee kun je op afstand samen met anderen naar een film kijken of muziek luisteren.

Door het beveiligingslek Log4Shell kunnen hackers computerservers van onder andere Apple binnendringen en schadelijke software uitvoeren. Ook iCloud van Apple is kwetsbaar voor dit probleem.

Om kort te zijn: je kunt er zelf niet zo heel veel tegen doen. Het probleem met Log4Shell moet worden opgelost bij de bedrijven, zoals Apple. Het is echter wel verstandig om altijd zo snel mogelijk updates en nieuwe versies van apps en iOS te installeren. Check dus regelmatig of er updates voor je iPhone of iPad klaarstaan en installeer ze.

Dit jaar kwamen er vier nieuwe iPhones uit. Het lijkt erop dat het in 2022 nog meer feest wordt voor Apple-fans, want er verschijnen volgend jaar maar liefst vijf (!) iPhones.

Het zit zo. Er zouden maar liefst vier modellen van de iPhone 14 uitkomen. Het huidige mini-model verdwijnt, maar daarvoor komt volgens geruchten Max-variant terug. Je krijgt dan dus de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Daarbovenop schijnt Apple werk te maken van de volgende iPhone SE.

Over de volgende iPhones gesproken: het schijnt dat de 14 Pro een flink verbeterde camera krijgt. Het topmodel van volgend jaar krijgt volgens geruchten een 48 megapixel-sensor. Dat is een stuk meer dan nu: huidige iPhones moeten het met 12 megapixel doen.

Hoe meer megapixels een camera heeft, hoe meer informatie er in een foto wordt geperst. De 48 megapixels zorgen dus voor scherpere en gedetailleerdere foto’s. Maar wel alleen als de lichtomstandigheden gunstig zijn.

Heb jij een Android-smartphone en zit er stiekem een AirTag van iemand anders in je tas? Tot voor kort tastte je in het duister, maar daar komt kwam afgelopen week verandering in.

Apples officiële Tracker Direct app is nu beschikbaar in de Google Play Store. Tracker Detect zoekt naar trackers die gescheiden zijn van hun eigenaar en die compatibel zijn met het Zoek mijn-netwerk van Apple.

