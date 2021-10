Zoveel geld verdient Apple aan één iPhone 13 Pro

Heb je je weleens afgevraagd hoeveel winst Apple op een iPhone maakt? Dan hebben we goed nieuws voor je, want het antwoord ligt op straat. Zoveel verdient Apple aan één iPhone 13 Pro.

Hoe verdient Apple geld aan de iPhone 13 Pro?

Website TechInsights heeft de nieuwe iPhone 13 Pro helemaal uit elkaar gehaald. Vervolgens heeft men gekeken hoeveel alle verschillende onderdelen kosten.

Tel je deze prijzen bij elkaar op, dan kom je aan een bedrag van 570 dollar, zo’n 490 euro. Dat is 20 dollar (~17 euro) meer dan Apple destijds kwijt was om zijn voorganger, de iPhone 12 Pro, te produceren.

Gelukkig is de adviesprijs (van 1159 euro voor het instapmodel) van de nieuwe iPhone wel hetzelfde gebleven. Dat spreekt in het voordeel van Apple: het bedrijf heeft namelijk wel allerlei nieuwe onderdelen aan de iPhone 13 Pro toegevoegd.

Denk bijvoorbeeld aan het betere ProMotion-scherm. Dit display ververst de pixels (maximaal) 120 keer per seconde, in plaats van 60 keer op de iPhone 12 Pro. Ook heeft de 13 Pro een grotere batterij, betere processor en zijn de camera’s onder handen genomen.

Geen compleet plaatje

Dat het Apple 490 euro kost om een iPhone 13 Pro te produceren, wil niet zeggen dat het bedrijf ruim 600 euro winst per verkocht exemplaar maakt. In het rekenvoorbeeld van TechInsights wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan bij het ontwikkelen van een nieuw iPhone-model. Ook distributie- en andere verkoopkosten worden niet meegenomen.

TechInsights heeft ook achterhaald hoeveel Samsung kwijt is om haar toptoestel te maken. Volgens de website is de Zuid-Koreaanse fabrikant 508 dollar kwijt om één Samsung Galaxy S21 Plus te produceren. Dit toestel had bij de release begin dit jaar een adviesprijs van 1049 euro.

Meer over de iPhone 13 Pro

“De juiste keus voor verwende fotografen”, zo valt te lezen in onze review van de iPhone 13 Pro. We hebben het toestel uitgebreid getest en zijn vooral onder de indruk van alle cameramogelijkheden.

Ook de verbeterde accuduur en vloeiend scherm zijn erg fijn. Toch kleven er ook nadelen aan de nieuwe iPhone. Je leest er alles over in onderstaande review.

