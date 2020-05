Meerdere Nederlandse universiteiten doen de populaire videobel-app Zoom in de ban vanwege gebrek aan privacy en veiligheidsproblemen. Dit zijn drie alternatieven om toch te videobellen.



Universiteiten: ‘Privacy in Zoom laat te wensen over’

Onder meer de Universiteit Leiden, Technische Universiteit (TU/e) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werken niet langer met Zoom. De videoconferentie-app is de afgelopen weken ontzettend populair geworden, maar krijgt forse kritiek. Vooral (gebrek aan) privacy en veiligheidsproblemen zijn hete hangijzers voor het bedrijf uit San Jose, Californië.

“De Universiteit Leiden staat geen gebruik van Zoom toe. Reden hiervoor is dat er vanuit privacy-oogpunt risico’s zijn die momenteel onderwerp van onderzoek zijn”, aldus de Universiteit Leiden. Ook de TU/e heeft Zoom in de ban gedaan. “Het College van Bestuur verbiedt het (Zoom – red) gebruik hiervan voor het afnemen van tentamens en raadt met klem af het voor andere doeleinden in te zetten. Dit, vanwege angst voor datalekken, voor de privacy en het niet voldoen aan AVG-richtlijnen.” Dat schrijft Cursor, het online magazine van de TU/e.

De Universiteit van Utrecht en Tilburg University maken nog wél gebruik van Zoom, hetzij incidenteel of in een aangepaste vorm. Eerstgenoemde gebruikt het bijvoorbeeld alleen voor colleges, maar niet voor vergaderingen. Ook de Radboud Universiteit gebruikt Zoom nog steeds. Op de informatiepagina is echter wel te lezen dat de Nijmeegse universiteit enkele voorzorgsmaatregelen neemt, zoals het standaard uitschakelen van delen van bestanden.

Veel Nederlandse universiteiten keren de videobel-app echter compleet de rug toe. Eerder deden grote bedrijven als Google, ruimtevaartorganisaties NASA en SpaceX hetzelfde.



Dit zijn de alternatieven

Wil je weten met welke problemen Zoom precies te kampen heeft? Lees dan ons achtergrondartikel over de vijf minpunten van de videobel-app. Ben je op zoek naar een beter alternatief? De Universiteit Leiden adviseert om Kaltura LiveRoom of Microsoft Teams te gebruiken. Een ander uitstekend privacyvriendelijk alternatief is Jitsi Meet. Deze app is gratis, degelijk beveiligd en je hebt geen account nodig om te videobellen.

Verplicht jouw werkgever je om Zoom te gebruiken? Installeer de Mac/Windows-app dan niet, maar (video)bel via de browser. Zo voorkom je dat het kwetsbare programma op je computer terechtkomt. Ook Microsoft Teams is een degelijk Zoom-alternatief.

Teams is namelijk beter beveiligd, al is de broncode niet compleet open source. Met andere woorden: het is honderd procent duidelijk hoe de app precies werkt. Bekijk onderstaand artikel voor meer informatie over hoe videobeldiensten als Zoom met jouw privacy omspringen.

