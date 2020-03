Zoek Mijn wordt flink uitgebreid in iOS 14. De app voor het terugvinden van spullen kan straks overweg met augmented reality (AR) en gaat ook waarschuwen voor mogelijk vermiste personen.

Zoek Mijn wordt uitgebreid in iOS 14

Dat blijkt uit speurwerk van 9to5Mac. De website dook in de broncode van iOS 14 en kwam erachter dat Apple flink sleutelt aan de Zoek Mijn-app. Ten eerste denkt het bedrijf erover na om augmented reality toe te voegen. Hierdoor kun je met een geschikte headset zoeken naar bijvoorbeeld verloren AirPods, maar dan visueel.

Je ziet namelijk letterlijk voor ogen waar het apparaat ligt. Dit is met name handig wanneer je je Apple-product in een drukke of chaotische omgeving bent verloren. Mogelijk speelt ook de AirTag een rol in de nieuwe Zoek Mijn-functie. Dit mysterieuze apparaat schijnt een heel nauwkeurige locatiechip te krijgen.

Ook vond 9to5Mac aanwijzingen naar zogeheten locatie-notificaties in de Zoek Mijn-app. Deze zorgen ervoor dat je een melding ontvangt wanneer iemand niet op een vooraf aangegeven tijd op locatie aankomt. De functie is daarmee een verbeterde versie van de huidige locatietracker.

Wanneer je kind bijvoorbeeld dagelijks om 8:25 uur op school arriveert maar ditmaal niet, dan ontvangen de ouders een melding. Op dezelfde manier wordt het volgens de Amerikaanse website straks ook mogelijk om normale vertrektijden door te geven. Als je kind halsoverkop om 14:15 al van school vertrekt in plaats van een uur later, ontvang je hiervan een melding.

Over Zoek Mijn

Zoek Mijn is Apples app voor het terugvinden van verloren apparaten en het delen van je locatie met familie en vrienden. De applicatie is beschikbaar voor iPhone, iPad, Mac en via de browser. Zoek Mijn maakte zijn debuut in iOS 13, maar helemaal nieuw is het programma niet. De app combineert namelijk ‘Zoek mijn iPhone’ en ‘Zoek mijn vrienden’, twee apps die zijn opgegaan in Zoek Mijn.